南美旅遊｜美麗華旅遊 x 阿根廷駐香港領事館 推全新「南美深度遊」必睇世界遺產伊瓜蘇大瀑布

疫情過後，很多人都想重新向世界出發，而南美阿根廷更是不少資深旅人的夢想國度。適逢阿根廷的國慶日，美麗華旅遊獲阿根廷駐香港領事館全力支持，宣佈推出多款全新「南美深度遊」旅行團，日期由13天至28天，走訪南美多個國家，包括阿根廷、巴西、秘魯、玻利維亞、智利、烏拉圭等，遊覽阿根廷首都【布宜諾斯艾利斯】、世界遺產【伊瓜蘇大瀑布】及【冰川國家公園】，除此之外更會觀賞著名探戈舞蹈表演及享用阿根廷牛扒，行程相當吸引！

一生必去「南美深度遊」

今次由美麗華旅遊與阿根廷駐香港領事館合作，所推出的「南美深度遊」旅行團，將選乘阿聯酋航空及南美航空。南美航空是南美洲規模最大的航空公司，飛航網絡遍及整個南美洲，是前往南美旅遊最便利的選擇。行程將途經大量人生必訪的南美景點，包括位於阿根廷與巴西邊境的伊瓜蘇大瀑布，是世界三大瀑布和聯合國世界遺產，由275個大小瀑布或急流組成，景色壯麗，令人難忘。旅程會乘小火車漫遊國家公園進入阿根廷境內，近距離觀賞最壯觀的「魔鬼咽喉」一段瀑布區，指定團隊更特別安排乘直昇機，從另一角度高空觀賞無與倫比的大瀑布，相信在現場親身感受會更加難忘！另外還有同為聯合國世界遺產的冰川國家公園，由47個冰川組成，是世界上除了南極和格陵蘭以外最大的冰川，旅程會乘坐觀光船極近距離觀看冰川，亦可以自由步行至觀景台從不同角度觀賞冰川，同樣非常震撼！