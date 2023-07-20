南美旅遊｜美麗華旅遊 x 阿根廷駐香港領事館 推全新「南美深度遊」必睇世界遺產伊瓜蘇大瀑布

疫情過後，很多人都想重新向世界出發，而南美阿根廷更是不少資深旅人的夢想國度。適逢阿根廷的國慶日，美麗華旅遊獲阿根廷駐香港領事館全力支持，宣佈推出多款全新「南美深度遊」旅行團，日期由13天至28天，走訪南美多個國家，包括阿根廷、巴西、秘魯、玻利維亞、智利、烏拉圭等，遊覽阿根廷首都【布宜諾斯艾利斯】、世界遺產【伊瓜蘇大瀑布】及【冰川國家公園】，除此之外更會觀賞著名探戈舞蹈表演及享用阿根廷牛扒，行程相當吸引！
一生必去「南美深度遊」
今次由美麗華旅遊與阿根廷駐香港領事館合作，所推出的「南美深度遊」旅行團，將選乘阿聯酋航空及南美航空。南美航空是南美洲規模最大的航空公司，飛航網絡遍及整個南美洲，是前往南美旅遊最便利的選擇。行程將途經大量人生必訪的南美景點，包括位於阿根廷與巴西邊境的伊瓜蘇大瀑布，是世界三大瀑布和聯合國世界遺產，由275個大小瀑布或急流組成，景色壯麗，令人難忘。旅程會乘小火車漫遊國家公園進入阿根廷境內，近距離觀賞最壯觀的「魔鬼咽喉」一段瀑布區，指定團隊更特別安排乘直昇機，從另一角度高空觀賞無與倫比的大瀑布，相信在現場親身感受會更加難忘！另外還有同為聯合國世界遺產的冰川國家公園，由47個冰川組成，是世界上除了南極和格陵蘭以外最大的冰川，旅程會乘坐觀光船極近距離觀看冰川，亦可以自由步行至觀景台從不同角度觀賞冰川，同樣非常震撼！
南美旅行團推介
【阿根廷、烏拉圭】13天團UCAG13
阿根廷(布宜諾斯艾利斯、冰川國家公園、伊瓜蘇大瀑布)、烏拉圭(科洛尼亞)
熱門出發：9-3月
$41,999起 (網上價)
【阿限廷、巴西】13天夢幻冰河之旅 UCAA13
阿根廷(布宜諾斯艾利斯、冰川國家公園、伊瓜蘇大瀑布)、巴西(里約熱內盧)
熱門出發：9-3月
$83,499起 (網上價)
南美三/四國【阿根廷、巴西、秘魯、智利】16/18/20天團 UCAB16/18/20
阿根廷(布宜諾斯艾利斯、冰川國家公園)、巴西(里約熱內盧、伊瓜蘇大瀑布)、秘魯(利瑪、馬丘比丘古城)、智利(聖地牙哥、復活島、瓦爾帕萊索)
聖誕成團出發: 12月17日
18天團 (南美四國) $119,999起 (網上價)
農曆新年熱門出發：2024年2月5日
16天團 (南美三國) - $128,999起 (網上價)
20天團 (南美四國) - $158,999起 (網上價)
南美六國【巴西嘉年華】冠軍賽/Backstage體驗23/28天團 UBOA23/28
阿根廷(布宜諾斯艾利斯、冰川國家公園)、巴西(里約熱內盧、伊瓜蘇大瀑布)、秘魯(利瑪、馬丘比丘古城、庫斯精)、玻利維亞(天空之鏡、拉巴斯)、智利(復活島、聖地牙哥)、烏拉圭(世界遺產小鎮 - 科洛尼亞)
熱門出發：2024年2月12日(年初三), 3月9日
23天團 - $158,999起 (網上價)
28天團 - $188,999起 (網上價)
行程及報名： https://www.hkmiramartravel.com/Tour/tourlist.aspx?keywords=UCAG13,UCAA13,UCAB16,UCAB18,UCAB20,UBOA23,UBOA28