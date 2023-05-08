南記芫荽撈米線套餐 爽豬肉首次登場 同場加映 芫荽胡麻醬炸蝦片

南記初夏有好「茜」！南記粉麵繼芫茜蓉湯底米線，再上一層樓首推「芫茜撈米線套餐」，以自家研發芫茜胡麻撈醬為核心，配以全新推出的爽豬肉、脆炸蝦片及Q彈黑木耳，3款配料以「爽」、「脆」為主，帶來多重口感！仍然未夠喉？好東「茜」當然不止於此，同時推出兩款芫茜滋味爽脆小食：芫茜胡麻醬炸蝦片及炸墨魚丸拼青瓜，無論想要脆炸酥香口感抑或清新爽脆之選均可，最後當然要暢飲一杯南記首創芫茜「可口可樂」，帶你「茜」到世界盡頭！

南記芫茜撈米線套餐│配料加汁底爽脆到爆

「芫茜撈米線」，以獨家研發芫茜胡麻醬為基底，每口米線均兼備芫茜的清新及胡麻醬的濃郁香甜，配料以3款爽脆食材為主軸，當中包括首次亮相的南記爽豬肉，香口惹味同時爽滑彈牙，令人一試難忘！另外脆炸蝦片亦同樣值得隆重介紹，蝦味與黑胡椒味互相制衡帶出各自香味，大小厚度適中而且口感香脆，再搭以沾有撈醬的Ｑ彈黑木耳及清甜鮮嫩芽菜，每款配料各帶不同口感，「爽」、「脆」口感Max！最後當然不少得新鮮芫茜，絕對令人齒頰留香！

「芫茜蓉撈米線」套餐

(炸蝦片、爽豬肉、木耳、芫茜胡麻醬配芫茜「可口可樂」)

套餐價：$58

芫茜「可口可樂」

套餐價：$7 /單點價：$21

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