南豐作坊及紡織文化藝術館CHAT六廠 推「SEED TO TECHSTYLE」風呂敷

南豐紗廠旗下創新平台南豐作坊以及紡織文化藝術館CHAT六廠，合作推出「SEED TO TECHSTYLE」風呂敷。風呂敷結合環保纖維、紡織工藝、設計創意及永續生產方式，希望藉此提高大眾對可持續時尚的認識及展示永續生產的可行性。 根據紡織交易所去年的報告顯示，現時合成纖維佔全球纖維產量的65%，當中56%的纖維來自化石燃料。 與此同時，環境保護署透露，香港平均每天產生392噸紡織廢料，並運送至堆填區。正如南豐作坊2022年影響力報告指出，隨著快時尚潮流的興起，紡織服裝行業也成為了氣候變化中的重要一環，其排放量佔全球溫室氣體排放量的10%。

南豐作坊以及CHAT六廠致力加速紡織科技和農業食品科技的創新發展，藉著邁向創立5周年，希望透過採用尖端紡織科技所製的「SEED TO TECHSTYLE」風呂敷，鼓勵日常消費者、企業和零售商，了解現時市場上可行且能減少對環境造成影響的創新替代品，從而做出更明智的購買選擇和生產決策。