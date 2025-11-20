南豐紗廠大型咖啡市集登場 獨家推出-86度開心果Dirty/40+多國咖啡品牌/冠軍級咖啡師坐鎮

各位咖啡迷注意！南豐紗廠於12月5至7日及12至14日推出「Urban Brew Summit」大型咖啡市集，冠軍級咖啡師將坐鎮即場調製咖啡，雲集40+多國人氣咖啡品牌，推出期間限定的超人氣咖啡，包括負86度開心果味Dirty、提拉米蘇摩卡咖啡、黑芝麻維也納咖啡、肉桂蘋果紅茶Cold Brew等。同場加映WeWeave編織生活節回歸，今年更邀得陳健安、黃妍、PER SE等人氣歌手演唱，以音樂燃點節日氣氛！即睇詳情。
大型咖啡市集Urban Brew Summit登場
南豐紗廠與Biugorbiumui聯手策劃大型咖啡市集Urban Brew Summit，活動於12月5至7日及12至14日一連兩個周末登陸南豐紗廠，結合咖啡、音樂、藝術、運動、派對文化！市集匯聚超過40個本地及海外人氣咖啡品牌，包括來自台南的「鬼咖啡」、來自倫敦的「Plot ROASTING」、由香港「M3 Coffee & Zakka」精選的日本咖啡豆Glitch & Fuglen、專營京都精品咖啡豆的「Kyoto Express Coffee」等。而本地代表「My Little Coffee」、「Sipper Coffee」、「HOME MADE CHILL x IF Coffee」等齊齊搜羅全球特色咖啡坐陣。南豐紗廠的餐飲商戶亦推出多款市集期間限定特色飲品和甜品，包括 Fleur 黑芝麻維也納品咖啡、The uniek 雲朵造型Cappuccino、KOKO COFFEE ROASTERS Dirty提拉米蘇等等，絕對值得一試。
另外，獲香港咖啡調酒大賽冠軍的本地咖啡師Ricky Chan更將現場親授愛爾蘭咖啡大師班，並擔任期間限定駐場咖啡師。唱作歌手黃妍親身示範手沖咖啡，歌迷啡迷均不能錯過！同場更有My Little Coffee舉辦拉花藝術工作坊，以及KOKO COFFEE ROASTERS導賞團，深入了解烘焙沖調技藝。
Coffee Rave體驗登陸香港
南豐紗廠將近年流行的Coffee Rave咖啡派對帶至現場，在音樂和咖啡香中享受悠閒時光！Sunset Coffee Rave由中午到黃昏現場有DJ輪流打碟，更有黑膠唱片播放懷舊廣東金曲炒熱氣氛，享受滿滿多巴胺咖啡能量。
咖啡通行證 一價包多個咖啡體驗
市集更推出「咖啡通行證」，價值HK$160，憑證可獲3張咖啡試飲或甜品試食券、咖啡渣環保杯、HK$10咖啡市集消費券、10分鐘拉花體驗或HK$20咖啡市集消費券、合共HK$80南豐紗廠電子優惠券、免費KOKO COFFEE ROASTERS咖啡掛耳包及貼紙，以及免費OATLY贈品，一個價錢玩齊多個體驗。
WeWeave回歸 黃妍/陳健安/PER SE多位歌手助陣
今年南豐紗廠將於12月13日和12月20日舉行第六屆年度藝文盛事「WeWeave 編織生活節」，一連兩個星期六邀請六組本地唱作人，首日有唱作歌手 Cath 黃妍、《CHILL CLUB X THE FIRST TAKE: The Stage of Voice》冠軍 Vincy So、樂壇新人兼結他手 Teddy Fan 以及唱作歌手陳健安以觸動人心的聲線打頭陣；第二場則有打入 Spotify 大型國際歌單的全能音樂人 XITE、詩式流行音樂組合 PER SE，以及活躍於街頭 Busking 的 THE FLAME 接力亮相，以音樂點燃節日氣氛。
現場音樂體驗門票將由11月20日起於NF Touch手機應用程式供會員以1,500 NF Points換領，門券數量有限，先到先得。