南豐紗廠大型咖啡市集登場 獨家推出-86度開心果Dirty/40+多國咖啡品牌/冠軍級咖啡師坐鎮

各位咖啡迷注意！南豐紗廠於12月5至7日及12至14日推出「Urban Brew Summit」大型咖啡市集，冠軍級咖啡師將坐鎮即場調製咖啡，雲集40+多國人氣咖啡品牌，推出期間限定的超人氣咖啡，包括負86度開心果味Dirty、提拉米蘇摩卡咖啡、黑芝麻維也納咖啡、肉桂蘋果紅茶Cold Brew等。同場加映WeWeave編織生活節回歸，今年更邀得陳健安、黃妍、PER SE等人氣歌手演唱，以音樂燃點節日氣氛！即睇詳情。

大型咖啡市集 Urban Brew Summit 登場

南豐紗廠與Biugorbiumui聯手策劃大型咖啡市集Urban Brew Summit，活動於12月5至7日及12至14日一連兩個周末登陸南豐紗廠，結合咖啡、音樂、藝術、運動、派對文化！市集匯聚超過40個本地及海外人氣咖啡品牌，包括來自台南的「鬼咖啡」、來自倫敦的「Plot ROASTING」、由香港「M3 Coffee & Zakka」精選的日本咖啡豆Glitch & Fuglen、專營京都精品咖啡豆的「Kyoto Express Coffee」等。而本地代表「My Little Coffee」、「Sipper Coffee」、「HOME MADE CHILL x IF Coffee」等齊齊搜羅全球特色咖啡坐陣。南豐紗廠的餐飲商戶亦推出多款市集期間限定特色飲品和甜品，包括 Fleur 黑芝麻維也納品咖啡、The uniek 雲朵造型Cappuccino、KOKO COFFEE ROASTERS Dirty提拉米蘇等等，絕對值得一試。

另外，獲香港咖啡調酒大賽冠軍的本地咖啡師Ricky Chan更將現場親授愛爾蘭咖啡大師班，並擔任期間限定駐場咖啡師。唱作歌手黃妍親身示範手沖咖啡，歌迷啡迷均不能錯過！同場更有My Little Coffee舉辦拉花藝術工作坊，以及KOKO COFFEE ROASTERS導賞團，深入了解烘焙沖調技藝。