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2025-04-02 15:00:00

南豐紗廠復活節尋蛋冒險 6大挑戰學正念思維 完成即送禮物

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南豐紗廠復活節尋蛋冒險 6大挑戰學正念思維 完成即送禮物
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不想子女在復活節留在家中進行「電話放題」？家長不妨帶他們到南豐紗廠開展一場尋蛋之旅吧。由411日至27日，南豐紗廠推出《紗廠尋蛋大冒險》，更於6大挑戰加入正念思維，小朋友邊玩邊學正向思想，完成挑戰更可獲禮物！

南豐紗廠推出《紗廠尋蛋大冒險》！

南豐紗廠推出《紗廠尋蛋大冒險》！

經典尋蛋遊戲加入正念思維

411日至27日的周末及公眾假期期間，南豐紗廠與陳廷驊基金會合作設6大挑戰，將正念思想融入每個任務之中，鼓勵參與者遇到難關時運用正念思維。在第一關「『不可能』的黃金任務」中，小朋友需在限時內，使用隨機得到的工具挖掘金蛋；其後在「眼力挑戰賽」內，他們須分辨兩塊路牌的差異，找出正確的方向。來到「跑吧！跑吧！不倒翁」及「小小尋蛋家」關卡中，小朋友要保持冷靜，心平氣和解決遇到的困難。他們更可在特別的薄餅餐廳，製作自己喜歡的薄餅口味，發揮無限創意。最後，參與者可在情緒餐廳做情緒小練習，了解及認識自己的情緒。

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小朋友可發揮創意，製作特別的PIZZA。 小朋友可發揮創意，製作特別的PIZZA。 小朋友可發揮創意，製作特別的PIZZA。

成功挑戰所有任務並儲齊印仔的參與者，即可獲得南豐紗廠徽章1個和「復修快樂撲克牌」1 。首批完成任務的小探險家，更可額外獲贈Crayola繪兒樂多用途塑膠彩1份。

「紗廠尋蛋大冒險」活動詳情：

日期：41113日、1821日、2627

時間：上午11時至下午6

遊戲套裝換領地點：南豐紗廠地下禮賓部

遊戲套裝換領方法：

完成以下其中一項條件，即可免費換領遊戲套裝一套，並參與活動

1.NF Touch現有會員於南豐紗廠消費滿港幣100元，或；

2.即場憑指定邀請碼「2025MLSEGG」登記成為NF Touch新會員

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