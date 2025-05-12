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生活
2025-05-12 13:00:00

南豐辦全港首個校際執垃圾比賽世界盃 學生化身清潔工收廢物

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南豐辦全港首個校際執垃圾比賽世界盃 學生化身清潔工收廢物

美麗整潔的城市有賴市民的自律外，同時需要清潔工人辛勞的付出。近日，南豐集團首辦全港首個「校際執垃圾比賽世界盃」，12間中學、超過200個學生化身清潔工人於深水埗收集一般及可回收廢物。有參與學生認為，活動有助提升環保意識，製作「執垃圾」神器亦提高解難能力及創意。

南豐集團首辦全港首個「校際執垃圾比賽世界盃」

南豐集團首辦全港首個「校際執垃圾比賽世界盃」

全港12間中學、超過200個學生在510日參與南豐集團舉辦全港首個「校際執垃圾比賽世界盃」。他們化身為清潔工人穿梭深水埗大街小巷收集一般及可重用垃圾，推動源頭減廢及親身體驗清潔工人的辛勞。

比賽設25個打卡點，當中包括深水埗多個著名古蹟及產標。學生們需即場規劃路線，並於限時60分鐘內完成垃圾分類及收集任務。最後按收集垃圾的重量劃分，累積最多分數的隊伍即為勝出。

經過1小時比賽，所有參賽者收集共108.7公斤垃圾，以及771個金屬物料、膠樽及玻璃樽可回收物。來自嶺南鍾榮耀博士紀念中學的4隊同學隊伍獲得全場總冠軍。

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各代表隊都有自己的作戰策略，包括鎖定繁華街道或背街小巷尋找垃圾。 辛苦收集得來的垃圾，在設有清洗區清潔可回收垃圾，之後到計分區獲得積分。各隊選手們正努力將垃圾分類和磅重。 樂善堂余近卿中學參與學生陳柏睿同學表示：「原來執垃圾真的很辛苦，想不到要在社區內找垃圾也並不容易！」

另外，於深水埗楓樹街遊樂場特設意「執垃圾神器」展示攤位，展出12間參賽學校的學生以他們的創意、設劃思維(Design Thinking) 模式及STEAM知識打造的各種環保「執垃圾」神器。注目包括配備LED照明功能的模塊化掃把及具殊弧形設劃、可靈活旋轉的掃把頭。

學生各出奇謀發揮創意，製作各種「執垃圾神器」。 學生各出奇謀發揮創意，製作各種「執垃圾神器」。

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