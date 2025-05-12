南豐辦全港首個校際執垃圾比賽世界盃 學生化身清潔工收廢物

美麗整潔的城市有賴市民的自律外，同時需要清潔工人辛勞的付出。近日，南豐集團首辦全港首個「校際執垃圾比賽世界盃」，12間中學、超過200個學生化身清潔工人於深水埗收集一般及可回收廢物。有參與學生認為，活動有助提升環保意識，製作「執垃圾」神器亦提高解難能力及創意。

全港12間中學、超過200個學生在5月10日參與南豐集團舉辦全港首個「校際執垃圾比賽世界盃」。他們化身為清潔工人穿梭深水埗大街小巷收集一般及可重用垃圾，推動源頭減廢及親身體驗清潔工人的辛勞。

比賽設25個打卡點，當中包括深水埗多個著名古蹟及產標。學生們需即場規劃路線，並於限時60分鐘內完成垃圾分類及收集任務。最後按收集垃圾的重量劃分，累積最多分數的隊伍即為勝出。

經過1小時比賽，所有參賽者收集共108.7公斤垃圾，以及771個金屬物料、膠樽及玻璃樽可回收物。來自嶺南鍾榮耀博士紀念中學的4隊同學隊伍獲得全場總冠軍。