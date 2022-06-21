南韓開關｜韓國再放寬入境限制！ 7月起可免簽證入境 整理入境前必做3件事 內附K-ETA申請詳情

終於有得去韓國啦！韓國再度放寬入境限制，由2022年7月1日起，持有香特區護照及BNO護照，可免簽證入境韓國。不過入境前仍需在網上填表，以下為大家整理入境韓國前必做3件事，包括K-ETA申請詳情。

韓國開關｜ 7 月起入境韓國免簽證+隔離 韓國駐香港總領事館公佈，由2022年7月1日起，韓國將恢復香港免簽證入境待遇，適用對象為香港特區護照及BNO護照持有人。而同日起，入境韓國需事先申請韓國電子旅行許可 (K-ETA, Korea Electronic Travel Authorization) ，由2022年6月29日香港時間晚上11時起開放申請。K-ETA是以能夠免簽進入韓國的國家及地區為對象，在出發前事先登記個人及旅遊相關資訊，取得旅遊許可，有效期間為兩年，期間入境韓國次數不限，並可免填寫入境表格。 根據目前韓國規定，即使沒有接種新冠疫苗，入境韓國亦不需要進行隔離，只需於出發前並於檢疫情報預先登記系統Q-CODE上登記接種記錄及上載證明即可。

韓國開關｜入境 72 小時需網上填表 大家需要在機前至少72小時前，進入K-ETA官方網站或下載手機APP程式 (K-ETA)申請。需輸入e-mail、護照資料及逗留日期、地址等。同時亦需要提供旅客健康資訊，最後會提供QR CODE，於入境時使用。K-ETA申請費用為10,000韓元，約港幣61元。