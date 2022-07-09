博愛x老夫子線上跑2022 完成即送限量版禮品 老夫子扭計骰/懷舊冰巾

為鼓勵市民於疫情下繼續多做運動，保持身心健康，博愛醫院今年再次舉辦「博愛x老夫子線上跑」，由經典漫畫角色老夫子、大番薯、秦先生繼續領軍，隨時起動想跑就跑！

「博愛x老夫子線上跑」以近年流行之線上虛擬跑模式進行，鼓勵市民在疫情期間保持做運動習慣，保持正能量與強健體魄。今屆主題設計繼續由《老夫子》第二代作者王澤老師執筆，創作別具香港情懷的繪圖及賽事禮品。藉港人的經典回憶《老夫子》漫畫結合跑步運動，同時並為博愛醫院的社會服務籌募善款，別具意義！

「博愛x老夫子線上跑2022」由即日起至8月13日接受報名，參加者可於「Run2gather」網頁或流動應用程式，登記成為會員及報名參加。於活動期間(6月30日至8月14日)，參加者可自行選擇跑步時間及地點，並以智能手錶或指定手機應用程式紀錄運動軌跡及時間，展開挑戰。每位參加者完成指定挑戰後，即可獲贈限量版老夫子主題禮品等豐富獎品，當中包括特別推出的老夫子「匪夷所思」扭計骰及懷舊冰巾，搞鬼得意，重拾港式情懷。

分個人 / 企業及團體組

參加者除可以「個人組」展開挑戰外，亦歡迎組隊參加「企業及團體組」，一齊四圍跑，競逐不同獎項與豐富獎品。「個人組」的報名費為港幣$218元，需完成15公里跑程。

而「企業及團體組」報名費則是每隊港幣$6,800元，每隊上限10位參加者，累積完成共103公里跑程。個人組和企業及團體組均接受3歲或以上人士參與；建議未滿15歲人士需成年人陪同參與。

除報名參加今次活動外，大家亦可到「Run2gather」平台直接捐款，為各位跑手打氣，支持社會上的弱勢社群！