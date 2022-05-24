卡拉OK重開！ 盤點全港卡拉OK收費 Neway/CEO Neway/RedMR

隨著政府放寬社交距離措施，大家期待而久的卡啦OK終於重開！以下為大家整理全港不同卡啦OK的收費，當中包括連鎖店如Neway、CEO Neway、RedMR，更有提供唱K服務的餐廳，供應食物及飲品等。大家記得mark好日子同朋友一齊大展歌喉！

卡拉 OK 重開｜ Neway 提到唱K，第一時間一定會想起Neway！Neway於香港共有7間分店，集中在九龍及新界區。收費方面分為K-Lunch時段、歡樂時光、黃金時段及貓頭鷹時段。K-Lunch時段收費最平，只需$79/位，每位包無酒精飲品1杯及午餐1份。學生只要出示全日制及有效日期學生証，全日所有時段更可享用人頭費9折優惠。 點撃睇 Neway 各間分店收費詳情

卡拉 OK 重開｜ CEO Neway 另一間人氣唱K熱點為CEO Neway，被喻為貴價版的Neway。一共有灣仔、尖東及荃灣3間分店，店內的佈置及環境都較高級，每間K房都設有獨立洗手間，更有可觸控螢幕點歌功能，非常方便！收費方面質Neway一樣，分為K-Lunch時段、歡樂時光、黃金時段及貓頭鷹時段。K-Lunch時段最平只需$059/位，包無酒精飲品1杯及午餐1份。至於K-Buffet套餐，因疫情關係而暫停提供。 點撃睇 CEO Neway 各間分店收費詳情

卡拉 OK 重開｜ RedMR 紅人派對 RedMR紅人派對深受年青人歡迎，主打年輕市場，有較多歐美及KPOP歌曲。一共有4間分店，位於銅鑼灣、灣仔、尖沙咀及旺角。RedMR收費分為午餐時段、歡樂時段、晚餐時段及黃金時段。其中午餐時段收費最平，只需$92/位，包1份午市定食及1杯指定飲品。 點撃睇 RedMR 紅人派對各間分店收費詳情

卡拉 OK 重開｜ COSMOS COSMOS為RedMR旗下的卡拉OK餐廳概念店，位於銅鑼灣。以太空為主題，一共有29個主題的私人房間，包括2-4人及4-6人房。每間房都設有耳機及咪，可以在房間內唱K。它的餐點及飲品比一般連鎖店為多，有All Day Breakfast、黑松露溫泉蛋牛排丼、蜜糖Latte、蛋糕等。COSMOS收費以獨立房間計算，基本使用時長為3小時。午市時段最低消費為每位1個午餐，最平$98起；而下午5時後最低消費為每位1個晚餐，最平$198起。 地址：銅鑼灣謝斐道482號2樓 電話：3125 3113