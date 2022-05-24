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2022-05-24 18:00:00

卡拉OK重開！ 盤點全港卡拉OK收費 Neway/CEO Neway/RedMR

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卡拉OK重開！ 盤點全港卡拉OK收費 Neway/CEO Neway/RedMR

卡拉OK重開！ 盤點全港卡拉OK收費 Neway/CEO Neway/RedMR

隨著政府放寬社交距離措施，大家期待而久的卡啦OK終於重開！以下為大家整理全港不同卡啦OK的收費，當中包括連鎖店如NewayCEO NewayRedMR，更有提供唱K服務的餐廳，供應食物及飲品等。大家記得mark好日子同朋友一齊大展歌喉！

卡拉OK重開｜Neway

提到唱K，第一時間一定會想起NewayNeway於香港共有7間分店，集中在九龍及新界區。收費方面分為K-Lunch時段、歡樂時光、黃金時段及貓頭鷹時段。K-Lunch時段收費最平，只需$79/位，每位包無酒精飲品1杯及午餐1份。學生只要出示全日制及有效日期學生証，全日所有時段更可享用人頭費9折優惠。

點撃睇Neway各間分店收費詳情

佐敦neway收費 旺角創興neway收費 觀塘opc neway收費 深水埗宇宙neway收費 九龍城neway收費 沙田富豪neway收費 元朗合益neway收費

卡拉OK重開｜CEO Neway

另一間人氣唱K熱點為CEO Neway，被喻為貴價版的Neway。一共有灣仔、尖東及荃灣3間分店，店內的佈置及環境都較高級，每間K房都設有獨立洗手間，更有可觸控螢幕點歌功能，非常方便！收費方面質Neway一樣，分為K-Lunch時段、歡樂時光、黃金時段及貓頭鷹時段。K-Lunch時段最平只需$059/位，包無酒精飲品1杯及午餐1份。至於K-Buffet套餐，因疫情關係而暫停提供。

點撃睇CEO Neway各間分店收費詳情

灣仔英皇ceo收費 尖東港晶ceo收費 荃灣ceo

卡拉OK重開｜RedMR紅人派對

RedMR紅人派對深受年青人歡迎，主打年輕市場，有較多歐美及KPOP歌曲。一共有4間分店，位於銅鑼灣、灣仔、尖沙咀及旺角。RedMR收費分為午餐時段、歡樂時段、晚餐時段及黃金時段。其中午餐時段收費最平，只需$92/位，包1份午市定食及1杯指定飲品。

點撃睇RedMR紅人派對各間分店收費詳情

銅鑼灣RedMR收費 灣仔RedMR因翻新暫停營業。 尖沙咀RedMR收費 旺角RedMR收費

卡拉OK重開｜COSMOS

COSMOSRedMR旗下的卡拉OK餐廳概念店，位於銅鑼灣。以太空為主題，一共有29個主題的私人房間，包括2-4人及4-6人房。每間房都設有耳機及咪，可以在房間內唱K。它的餐點及飲品比一般連鎖店為多，有All Day Breakfast、黑松露溫泉蛋牛排丼、蜜糖Latte、蛋糕等。COSMOS收費以獨立房間計算，基本使用時長為3小時。午市時段最低消費為每位1個午餐，最平$98起；而下午5時後最低消費為每位1個晚餐，最平$198起。

地址：銅鑼灣謝斐道4822

電話：3125 3113

圖片來源：Instagram @cosmos.hk 圖片來源：Instagram @cosmos.hk 圖片來源：Instagram @cosmos.hk 圖片來源：Instagram @cosmos.hk v

卡拉OK重開｜J-Point全日點

想唱日K的你請注意！J-Point全日點是香港為數不多可以專門唱JPOP的地方，只有一間VIP房提供卡啦OK服務。使用日本卡拉OK系統「JoySound」，有採點功能，可以一邊唱歌一邊評分。收費方面以人頭計算，2人同行每位收費為$66/小時、3人同行每位收費為$58/小時，58位則可以包房，以$260租用整間房間，每位人均$32.5/小時起，越多人越抵。使用VIP房間需要成為會員，會員費為$10

地址：旺角山東街47-51號中僑商業大廈1802

電話：2374 2375

圖片來源：J-Point全日點 圖片來源：J-Point全日點 圖片來源：J-Point全日點 圖片來源：J-Point全日點 圖片來源：J-Point全日點
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