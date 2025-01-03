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2025-01-03 15:00:00

卡樂B重磅推出極量「巨型小食包」 半個人咁高極具霸氣 內藏熱浪、粟一燒及薯條

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卡樂B重磅推出極量「巨型小食包」 半個人咁高極具霸氣 內藏熱浪、粟一燒及薯條

卡樂B重磅推出極量「巨型小食包」 半個人咁高極具霸氣 內藏熱浪、粟一燒及薯條

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今個新春佳節，卡樂B推出一系列2025農曆新年限定版的賀年佳品，一系列得意的蝦條薯片特別版包裝，是慶祝派對、團圓及團拜的必備食品！今個新年的重頭戲絕對是「卡樂B巨型小食包」 ，其「史無前例」的極量包裝，內藏一系列熱浪系列薯片、薯條及粟一燒，一眾卡樂B粉絲一定大愛。除此以外，原味蝦條亦推出外型與炮仗非常相似的「新春罐裝蝦條」，人氣王卡樂B燒烤味薯片，亦趁著新年搖身一變，在包裝上印上了醒神的「平安」、「大吉」等喜慶字詞，新年氣氛十足。

卡樂B推出一系列2025農曆新年限定版的賀年佳品

卡樂B推出一系列2025農曆新年限定版的賀年佳品

卡樂B推出一系列2025農曆新年限定版的賀年佳品。當中矚目推介當然是極量的「卡樂B巨型小食包」，雖是「小食包」，但巨型大包裝有半人身高！包裝印有炯炯有神的威武醒獅，寓意吉祥如意，萬事亨通，十分好意頭！巨型小食包內亦含有史上最強之熱浪聯盟，當中包括熱浪薯片，熱浪味Jagabee薯條和熱浪味粟一燒，滿足粉絲需求！

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卡樂B巨型小食包 卡樂B巨型小食包達到半人身高的包裝上印有炯炯有神的威武醒獅，寓意吉祥如意，萬事亨通

人氣的「卡樂B原味蝦條」更玩味地推出全新包裝，罐裝外型與炮仗非常相似，炮仗印有吉祥字樣 ，買齊4款就可擁有印上「福」、「滿」、「喜」、「樂」字樣的罐裝蝦條，使新一年的福氣從中滿溢而出，感受前所未有的新春快樂。

「卡樂B原味蝦條」玩味地推出全新包裝，罐裝外型與炮仗非常相似

「卡樂B原味蝦條」玩味地推出全新包裝，罐裝外型與炮仗非常相似

於往年備受歡迎的「卡樂B原味蝦條4連包」亦再度回歸。以全新的賀年揮春包裝閃亮登場， 不論是作為家中的新春裝飾，或是新春送禮都非常適合不過。卡樂B 燒烤味薯片則精神地印上「大吉」和「平安」的揮春字詞，卡樂B「薯仔家族」鬼馬地現身於包裝袋上，讓大家將新鮮美味和大吉平安帶回家。

今個新春佳節，卡樂B準備了一系列得意有趣的蝦條薯片特別版包裝產品 卡樂B燒烤味薯片印上「大吉」和「平安」的揮春字詞
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