印尼深度遊｜印尼科莫多國家公園 8小時上山下海精華遊 粉紅沙灘浮潛/帕達爾島/科莫多龍

印尼科莫多國家公園為聯合國教科文組織所確立的世界遺產，涵蓋以科莫多島為首的29個小島，總面積共733km²，因此不少遊客都會選擇以「跳島」的方式遊歷多座島嶼，實行上山下海玩到盡！記者今次參加了由當地五星級度假村所舉辦的「全日跳島遊」，在8小時的行程裡將帶團友坐船出海，前往科莫多國家公園範圍，行山看絕美風景、到粉紅沙灘浮潛觀賞珊瑚以及近距離接觸科莫多龍，一於趁夏季好天氣出發！



文：heidi

鳴謝：阿雅娜科莫多度假村

全日跳島遊行程豐富 印尼納閩巴霍(Labuan Bajo)離峇里一個小時機程，亦是前往探索科莫多的最佳入口。島上雖有內陸機場和住宿，但實際上並未有太多城市建設，隨處可見獨特的原始風光，島上的遊客都是衝著周邊的天然風景而來。「阿雅娜科莫多度假村」是島上一座五星級度假村，不但為住客提供環保住宿、水療中心及多個餐飲場地，更有豐富的活動體驗。今次「全日跳島遊」行程由早上7時從度假村碼頭出發，前往帕達爾島、粉紅沙灘、科莫多島等地，費用已包括浮潛裝備、毛巾及船上午餐，亦會有專業教練隨團協助，安全度大大提高！

30 分鍾登上帕達爾島頂峰 帕達爾島是科莫多國家公園必去的三大景點，我們下船後先走過沙灘，就到達今次登山的入口處。登山之路全程約有800級樓梯，平穩易行，只有尾段石級上斜幅度較高，約30分鐘就能攻頂，行山新手也能輕鬆完成！從高處俯瞰可發現島上有四個月牙形沙灘，海面上呈現湛藍色的漸層，由淺至深，海水清澈見底，配上周邊綠意盎然的山林植物，海景美得如同神仙後花園。

粉紅沙灘浮潛睇珊瑚 下一站我們就前往鄰近的粉紅沙灘，這裡是世界僅有的七大粉紅色沙灘之一，由於一帶居住著一種名為「有孔蟲(Foraminifera)」的微生物，它們在岸礁上產生紅色的色素，令珊瑚碎屑都變成紅色，再混合白沙，形成肉眼都可見的粉紅沙灘。這裡不單水清沙幼，而且附近海洋資源豐富，非常適合進行浮潛！在教練的指引下我們游出約四米深的海域，隨即可見海底蘊藏大量珊瑚和魚類，畫面令人難以忘懷。

科莫多島遇上科莫多龍 最後還有行程重點科莫多島，島上棲息著現存地球上體型最大的蜥蜴—科莫多龍。科莫多龍在島上自由出沒，日常狀態較為悠閒，躺在地上休息時意想不到地可愛，但因為本身具攻擊和帶毒性，所以遊覽時一定要跟隨當地專業護林員帶領。 AYANA全日跳島遊

成人：Rp4,650,000 (港幣約2,233)

兒童：Rp3,950,000 (港幣約1,897)

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