印尼科莫多｜開箱印尼5星級度假村 私人白色沙灘＋碼頭 玩盡水上活動

印尼科莫多主打原始自然環境，是全球各地的「山系」旅人的旅遊bucket list之一！如果想前往科莫多，大部人都會選擇途經納閩巴霍(Labuan Bajo)，這裡距離印尼峇里僅一個小時機程，推介大家去峇里旅遊時，順道在這裡展開2日1夜的短線遊，一次過感受兩種截然不同的印尼風光。



文：heidi

鳴謝：阿雅娜科莫多度假村

探索印尼科莫多的起點

阿雅娜科莫多度假村位於印尼納閩巴霍，是附近地區首個配備國際標準五星級設施的度假村，大堂位於11樓，記者一抵埗時即被180 度的無敵海景所震撼，大海一望無際，真正海天一色。度假村擁有 13 間全海景套房，以及 192 間豪華全海景客房和全海景客房，不但所有房間都坐擁海景，更面向酒店豪華私人碼頭，日落時天空漸變成紅霞，絢爛色彩就如一場大自然的光影show。