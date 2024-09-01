印尼科莫多｜開箱印尼5星級度假村 私人白色沙灘＋碼頭 玩盡水上活動

印尼科莫多主打原始自然環境，是全球各地的「山系」旅人的旅遊bucket list之一！如果想前往科莫多，大部人都會選擇途經納閩巴霍(Labuan Bajo)，這裡距離印尼峇里僅一個小時機程，推介大家去峇里旅遊時，順道在這裡展開2日1夜的短線遊，一次過感受兩種截然不同的印尼風光。
文：heidi
鳴謝：阿雅娜科莫多度假村
探索印尼科莫多的起點
阿雅娜科莫多度假村位於印尼納閩巴霍，是附近地區首個配備國際標準五星級設施的度假村，大堂位於11樓，記者一抵埗時即被180 度的無敵海景所震撼，大海一望無際，真正海天一色。度假村擁有 13 間全海景套房，以及 192 間豪華全海景客房和全海景客房，不但所有房間都坐擁海景，更面向酒店豪華私人碼頭，日落時天空漸變成紅霞，絢爛色彩就如一場大自然的光影show。
全天候多元餐飲服務
話明是5星級酒店服務，餐飲體驗當然唔馬虎，度假村內有7個餐飲場地，帶來多元化的美食體驗。當中包括提供自助早餐及全日餐飲的RINCA、海灘旁邊的燒烤餐廳KISIK、主打日式鐵板燒的HonZEN、天台特色雞尾酒酒吧UNIQUE等，各有各風味。記者私心最愛碼頭酒吧Naga Bar，酒吧設於酒店私人碼頭的盡頭，放著巨型梳化位，一於在此吹著海風，由朝飲到晚，盡情投入度假心情！
豐富水上活動體驗
度假村為住客提供豐富的活動體驗，自設船隊安排多項海上活動，例如「全日跳島遊」探索科莫多小島、在資深釣魚專家的指導下出海釣魚、在日落時分出海遊覽以及享用美酒佳餚等。除了出海活動吸引，留在度假村範圍亦同樣多姿多彩，度假村設私人白色沙灘及2個露天泳池，住客亦可租借直立板及划艇，欣賞周邊風景。最後不妨到水療中心享受水療服務，為美滿的一日行程作結。
海景客房每晚價錢Rp 5,693,797起（約港幣2736）
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