印花換購｜7-Eleven聯乘Pokemon推出30款立體砌圖/背囊/收納盒

寵物小精靈粉絲注意！今個初夏，7-Eleven推出全新「Pokémon立體砌圖」盲盒包，打造出30款立體砌圖及5款閃令令別注版立體砌圖。當中包括多款小精靈，有比卡超、伊布、小火龍、卡比獸等。另外仲有用作收藏以上立體砌圖的「精靈球收納盒」，及3款可愛又實用的「訓練家背囊」。各位Pokemon訓練家快點到7-Eleven收服他們吧！

「Pokémon立體砌圖」及「精靈球收納盒」將於 5 月 22 日早上 7 時起登陸 7- Eleven，數量有限，換完即止。另外，「儲印花免費換」強勢回歸！每包「立體砌圖」將内附免費印花 1 張，由5 月 22 日起只要集齊25張印花，即可免費預訂「訓練家背囊」1個 (共3個款式供自由選擇)，設計趣緻輕巧實用，適合伴你一同遊走不同7-Eleven收集屬於你的Pokémon！

Pokémon立體砌圖

「Pokémon立體砌圖」系列 11款不同屬性Pokémon現身 就決定是你了！立即到7-Eleven蒐集全套30隻Pokémon吧！每隻Pokémon都擁有自己的屬性，「Pokémon立體砌圖」系列包含了其中11個不同屬性，包括電、火、水和草等等，每款砌圖背面都印有其屬性，配上不同顔色及圖案元素，完美呈現《Pokémon》的世界觀！「Pokémon立體砌圖」以盲盒包登場，每包内均有由 FSC認證可回收紙板所製成的立體砌圖、砌圖説明書及印花各一張，只需按照包裝內說明裝嵌卡牌，便能輕鬆親手拼出屬於自己的Pokémon拍檔！而且，有機會抽中激罕隱藏5款「閃令令別注版立體砌圖」，包括：Pikachu、妙蛙種子、小火龍、傑尼龜及超夢，以金屬光面材質製作，並搭配相應的屬性設計，非常搶眼，極具收藏價值！換齊全套，挑戰小朋友觀察能力和手眼協調！ 「Pokémon立體砌圖」換購詳情： 由 2024 年 5 月 22 日早上 7 時起至 7 月 2 日，顧客只要於 7-Eleven 分店消費每滿$25，加$2即可換購立體砌圖1件；而每單交易最多只限換購3件。數量有限，換完即止。

3款「訓練家背囊」 儲齊印花免費預訂 「訓練家背囊」分別有２個立體咕𠱸款及１個實用款，迎合不同訓練家的需要！立體咕𠱸款以人氣角色胖丁及妙蛙種子的頭型為設計，質感柔軟舒適，把背囊的肩帶拆除後更能當作咕𠱸使用，令人瞬間融化。而實用款則印滿了Pokémon的圖案，並選用防潑水物料製成，不但版型堅挺，趣緻外型更是人見人愛！無論上學或外出，小朋友都可以把隨行物品放進背囊内，更可以為整體造型作點綴，是Pokémon訓練家的必需裝備！由5月22日起，顧客凡於 7-Eleven 換購「立體砌圖」後即可獲得印花1張，儲齊25張印花即可免費預訂「訓練家背囊」1個，各Pokémon訓練家絕不能錯過！ 「訓練家背囊」換購詳情： 由 2024 年 5 月 22 日早上 7 時起至 7 月 2 日，顧客凡於 7-Eleven 分店換購「立體砌圖」後即可獲得印花1張，儲齊25張印花可免費預訂「訓練家背囊」1個，顧客可自行揀選喜愛款式。取貨日期由2024年6月5日起，確實取貨日期以收據上的日期為準，逾期作廢。顧客必須憑收據上的取貨二維碼於進行預購的同一間7-Eleven店舖領取貨品。每單交易只限預購 1 個，貨品數量有限，換完即止。圖片只供參考。此預訂適用於香港及澳門7-Eleven 店舖。