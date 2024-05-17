印花換購｜7-Eleven聯乘Pokemon推出30款立體砌圖/背囊/收納盒

寵物小精靈粉絲注意！今個初夏，7-Eleven推出全新「Pokémon立體砌圖」盲盒包，打造出30款立體砌圖及5款閃令令別注版立體砌圖。當中包括多款小精靈，有比卡超、伊布、小火龍、卡比獸等。另外仲有用作收藏以上立體砌圖的「精靈球收納盒」，及3款可愛又實用的「訓練家背囊」。各位Pokemon訓練家快點到7-Eleven收服他們吧！
「Pokémon立體砌圖」及「精靈球收納盒」將於 5 月 22 日早上 7 時起登陸 7- Eleven，數量有限，換完即止。另外，「儲印花免費換」強勢回歸！每包「立體砌圖」將内附免費印花 1 張，由5 月 22 日起只要集齊25張印花，即可免費預訂「訓練家背囊」1個 (共3個款式供自由選擇)，設計趣緻輕巧實用，適合伴你一同遊走不同7-Eleven收集屬於你的Pokémon！
「Pokémon立體砌圖」系列 11款不同屬性Pokémon現身
就決定是你了！立即到7-Eleven蒐集全套30隻Pokémon吧！每隻Pokémon都擁有自己的屬性，「Pokémon立體砌圖」系列包含了其中11個不同屬性，包括電、火、水和草等等，每款砌圖背面都印有其屬性，配上不同顔色及圖案元素，完美呈現《Pokémon》的世界觀！「Pokémon立體砌圖」以盲盒包登場，每包内均有由 FSC認證可回收紙板所製成的立體砌圖、砌圖説明書及印花各一張，只需按照包裝內說明裝嵌卡牌，便能輕鬆親手拼出屬於自己的Pokémon拍檔！而且，有機會抽中激罕隱藏5款「閃令令別注版立體砌圖」，包括：Pikachu、妙蛙種子、小火龍、傑尼龜及超夢，以金屬光面材質製作，並搭配相應的屬性設計，非常搶眼，極具收藏價值！換齊全套，挑戰小朋友觀察能力和手眼協調！
「Pokémon立體砌圖」換購詳情：
由 2024 年 5 月 22 日早上 7 時起至 7 月 2 日，顧客只要於 7-Eleven 分店消費每滿$25，加$2即可換購立體砌圖1件；而每單交易最多只限換購3件。數量有限，換完即止。
3款「訓練家背囊」 儲齊印花免費預訂
「訓練家背囊」分別有２個立體咕𠱸款及１個實用款，迎合不同訓練家的需要！立體咕𠱸款以人氣角色胖丁及妙蛙種子的頭型為設計，質感柔軟舒適，把背囊的肩帶拆除後更能當作咕𠱸使用，令人瞬間融化。而實用款則印滿了Pokémon的圖案，並選用防潑水物料製成，不但版型堅挺，趣緻外型更是人見人愛！無論上學或外出，小朋友都可以把隨行物品放進背囊内，更可以為整體造型作點綴，是Pokémon訓練家的必需裝備！由5月22日起，顧客凡於 7-Eleven 換購「立體砌圖」後即可獲得印花1張，儲齊25張印花即可免費預訂「訓練家背囊」1個，各Pokémon訓練家絕不能錯過！
「訓練家背囊」換購詳情：
由 2024 年 5 月 22 日早上 7 時起至 7 月 2 日，顧客凡於 7-Eleven 分店換購「立體砌圖」後即可獲得印花1張，儲齊25張印花可免費預訂「訓練家背囊」1個，顧客可自行揀選喜愛款式。取貨日期由2024年6月5日起，確實取貨日期以收據上的日期為準，逾期作廢。顧客必須憑收據上的取貨二維碼於進行預購的同一間7-Eleven店舖領取貨品。每單交易只限預購 1 個，貨品數量有限，換完即止。圖片只供參考。此預訂適用於香港及澳門7-Eleven 店舖。
「精靈球收納盒」收納立體砌圖
一個專業的Pokémon訓練家又怎能沒有精靈球？為了令各訓練家能更整齊地收納立體砌圖，7-Eleven特別推出「精靈球收納盒」，巨大化的精靈球極具玩味性，圓形精靈球沿著拉鏈打開收納盒，内附30個小卡槽，讓你可以垂直擺放已砌好的立體卡牌砌圖，所有成功收服的Pokémon都一目了然，適合各位訓練家從精靈球中派出最愛的Pokémon與朋友進行對戰！
「精靈球收納盒」換購詳情：
由 2024 年 5 月 22 日早上 7 時起至 7 月 2 日，顧客於 7-Eleven 分店進行任何消費，即可加$99換購精靈球收納盒1件；yuu 獎賞計劃會員專享可以8,000 yuu積分，加$59即可換購精靈球收納盒1件；而儲滿 19,800 yuu積分，則可免費換領精靈球收納盒1件。數量有限，換完即止