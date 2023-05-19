即日起預購│B.Duck快閃7-Eleven 必搶兒童相機　麻雀套裝 摺合式圓枱

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至於適合大人聚會耍樂的B.Duck限量版麻雀套裝，無論外盒、麻雀還是骰子，都刻上B.Duck可愛模樣，絕對是Party聯誼耍樂之選！B.Duck摺合式小枱則是蝸居必備小配置，外型小巧並添加了安全鎖穩固，適合用作茶几之用，更可以用作孩子 “Happy Corner” 的小配置 ── 玩桌遊、泥膠樂、畫畫、閱讀，盡情釋放快樂安多酚！另有

必搶之選B.Duck x CASABLANCA活性印花純棉系列床具套裝，採用100%天然純棉，柔軟親膚無刺激，優質枕具物料令大人小朋友都有一夜好眠！B.Duck x CASABLANCA卡通純棉四季被精選優質100%全棉面料，棉花柔軟且具有韌性，不會對肌膚造成任何刺激；配以100%精選優質纖維填充，令被子更耐洗耐用。

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