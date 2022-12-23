厚冷衫不一定禦寒！日本實測：羽絨外套內著薄衫最暖

本港周日氣溫降至9度，不少人都以羽絨禦寒，但羽絨內穿甚麼卻因人而異，怕冷的會搭一件厚厚的冷衫；亦有人穿一件薄薄地的上衣或恤衫便出門。而不難發現在日本街頭，即使極底的溫度甚至下雪，仍然有穿短褲、著輕薄襯衫或是露出白皙長腿的女生，到底她們有甚麼禦寒妙法？日本節目《この差って何ですか？》(譯作：為甚麼會有這樣的差別？)日前揭露她們冬天不怕冷的秘密！

劇組人員向女生進行實際測試，有幾位在羽絨褸內穿上輕便恤衫；另幾位則著上厚重冷衫，待在室溫10度的房間裡，30分鐘後脫掉衣服，再以紅外線熱像儀測量表面體溫。結果發現，內搭薄衫的女生，她們的體溫顯得較高。而另一組實驗測試結果亦相同，證實羽絨外套內並非著得愈厚愈保暖。專家解釋，因為羽絨內的羽毛會形成空氣層，可以儲存自身的體溫，因此即使穿薄衫，體溫傳導效果較好，所以能讓身體變得更暖。

環扣式戴頸巾最保暖

此外，劇組人員又發現，冬天露腿的女生，大多會戴頸巾。專家表示，頸巾能讓頸部受到最密實的保暖程度，阻隔冷空氣的效果最好。同時，他們發現，頸巾不同戴法亦影響保暖度。

根據他們在街上隨機訪問的女生，大多數人以雙層法、環扣式法及領帶式為主。實驗結果發現，最暖的戴法是環扣式法。

體溫上升 2 至 3 度

這組實驗讓一名女性在室溫10度的環境下，分別使用上述3種方式圍30分鐘的頸巾，再觀察後續的體溫變化。結果發現，雙層法、領帶式法雖能讓體溫上升，但僅僅是1度而已。而環扣式法卻可令體溫上升2至3度，體感與發熱程度感受落差很明顯。

原因是雙層、領帶式綁法都只會圍出兩層，而最溫暖的環扣式卻可圍上四層，透過對折再對折的方式，讓脖子周圍有更多布料重疊，自然不易散走熱氣，也能防止冷空氣鑽入來。