原創Arts+Tech x 沉浸式互動S.T.E.A.M舞台劇x展覽x工作坊 跳樂劇團《奇妙的夢幻旅程The Miracle Journey》

由跳樂劇團主辦的《奇妙的夢幻旅程 The Miracle Journey》為「Arts + Tech x 沉浸式互動劇場 x 展覽x工作坊」合家歡體驗節目，於5月5至7日假JCCAC賽馬會創意藝術中心賽馬會黑盒劇場及藝廊隆重上演，帶領觀眾一同欣賞大自然的奧妙。演出特意加插與觀眾即時互動及進行科學實驗的情節，將藝術與科學、數學、工程各種元素融為一體。誠邀三歲或以上大小觀眾一起探索和經歷一場冒險之旅。

《奇妙的夢幻旅程 The Miracle Journey 》集不同藝術體驗元素

由藝術延伸到科技，「Arts + Tech」是結合藝術與科學、工程概念的新世代表演藝術方針。跳樂 劇團的創作及製作團隊包括資深工程師以及藝術工作者，透過互動體驗劇場，讓觀眾體驗「Arts」與「Tech」的微妙結合，以跨學科多媒體藝術啟發想像力，加深新一代及社區觀眾對藝術及舞台科技的認識，啟發創科潛能，培養新一代具創意思維的創新科技領袖。

《奇妙的夢幻旅程 The Miracle Journey》集不同藝術體驗元素，邀請大家投入藝術、音樂和科技的世界。跳樂劇團製作總監陳翔先生表示：「劇目選用全新沉浸式舞台劇形式，打破台上演員、台下觀 眾界線，帶來耳目一新的感覺。觀眾除了於座位觀賞演出，更可動身跟隨演員在劇場內穿梭，演出後更可於場區內繼續自由走動探索及拍照留念，把獨有的互動體驗延續至劇場外和社交媒體，增強社區的藝術氛圍，培養更多恆常觀賞表演藝術的新一代觀眾。」