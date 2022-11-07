去旅行要買好喼！ 教你如何選擇行李箱+6大熱門品牌推薦

相信不少香港人都計劃出國，除了plan行程之外，有一個質素良好的行李箱亦非常重要！然而選擇行李箱都有不少學問，短途或長途應該用甚麼尺寸？用硬喼還是軟喼？以下教大家如何選擇行李箱，以及推薦6大熱門行李箱品牌，幫助你找出適合自己的行李箱！

買喼｜行李箱尺寸

市面上有不同尺寸的行李箱，大部分都是由16至32吋不等。一般都是以旅行日數去決定使用哪種尺寸的行李箱。如果是去短途旅行(1-3天)，適合使用16 - 20吋的行李箱。更可以直接當作手提行李，絕對是必備尺寸之一。

而中長途旅行(3-6天)，則可以選擇22-26吋；如果你是購物狂，或準備去長途旅行、留學、Working Holiday的話，28吋或以上的行李箱就最適合不過。

買喼｜軟殼 VS 硬殼

材質方面，行李箱外殼一般分為「硬」、「軟」殼。硬殼的優點就是堅固、安全、防護力佳，即使是在托運行李的時候受到粗暴對待，都不怕會弄破。但硬殼行李箱的空間彈性較少，如果爆喼的話很難硬塞。軟殼行李箱的防護力當然較差，而且防盜功能差。但相對地尺寸空間較大，彈性亦較高。即使行李太多，亦可以盡量收納。