去邊啊Do姐｜「林家謙篇」東京景點懶人包 內附地址＋價錢（持續更新）

鄭裕玲(Do姐)最新電視旅遊電目《去邊啊Do姐 》終於開播，首星期找來歌手林家謙同遊東京，兩人言談間充滿火花，笑料不斷！以下為各位找來電視節目內採訪介紹的景點，包括立川市集、特色酒店、高質西餐等，並附上地址及詳細資料，如果想跟隨Do姐步伐去旅行，一於睇下文啦！

去邊啊Do姐林家謙篇｜東京景點1.立川大型複合式購物中心GREEN SPRINGS

首集Do姐就帶同林家謙遊走東京立川市，來到市內大型複合式購物中心「GREEN SPRINGS」。「GREEN SPRINGS」並非一般購物商場，多幢建築物都設計充滿藝術感，集合「天地人」元素，融合了都市與自然環境，並於2021年獲得日本「GOOD DESIGN」大獎及其他多座獎項，值得到訪！在節目中Do姐和林家謙就去了商場在今年6月初舉辦的「夏の収穫祭」，多個日本本地有機農產品牌會在市集內擺檔，出售時令農產品，如節目中所拍攝到的「日本全國第一番薯」、「咖啡味牛奶」等，都有機會在市集找到。商場不定期舉辦市集活動，詳情請留意網站公佈。



GREEN SPRINGS

地址：3-1 Midori-cho, Tachikawa-shi, Tokyo, 190-0014,Japan

交通：JR立川站步行約8分鐘即可到達

網址：https://greensprings.jp/event/