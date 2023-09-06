去邊啊Do姐｜「林家謙篇」東京景點懶人包 精選6大東京旅遊好去處 內附地址＋價錢

去邊啊Do姐｜「去邊啊Do姐 」林家謙篇 東京景點懶人包 內附地址＋價錢（持續更新）

鄭裕玲(Do姐)最新電視旅遊電目《去邊啊Do姐 》終於開播，首兩集找來歌手林家謙同遊東京，兩人言談間充滿火花，笑料不斷！以下為各位找來電視節目內採訪介紹的景點，包括立川市集、特色酒店、高質西餐等，並附上地址及詳細資料，如果想跟隨Do姐步伐去旅行，一於睇下文啦！ 去邊啊Do姐林家謙篇｜東京景點1.立川大型複合式購物中心GREEN SPRINGS 首集Do姐就帶同林家謙遊走東京立川市，來到市內大型複合式購物中心「GREEN SPRINGS」。「GREEN SPRINGS」並非一般購物商場，多幢建築物都設計充滿藝術感，集合「天地人」元素，融合了都市與自然環境，並於2021年獲得日本「GOOD DESIGN」大獎及其他多座獎項，值得到訪！在節目中Do姐和林家謙就去了商場在今年6月初舉辦的「夏の収穫祭」，多個日本本地有機農產品牌會在市集內擺檔，出售時令農產品，如節目中所拍攝到的「日本全國第一番薯」、「咖啡味牛奶」等，都有機會在市集找到。商場不定期舉辦市集活動，詳情請留意網站公佈。



GREEN SPRINGS

地址：3-1 Midori-cho, Tachikawa-shi, Tokyo, 190-0014,Japan

交通：JR立川站步行約8分鐘即可到達

網址：https://greensprings.jp/event/

去邊啊Do姐林家謙篇｜東京景點2.酒吧餐廳The Dragonfly Bar 行完市集，Do姐帶林家謙到酒吧餐廳「The Dragonfly Bar」飲Cocktail放鬆一下。「The Dragonfly Bar」主打高質西餐和雞尾酒，據日本食評網站所顯示，晚市價錢人均3,000日元起。餐廳環境有格調，除了調酒出色，最大賣點就是餐廳內有一部全球限定18部，價值2千萬日元的鋼琴，連林家謙在節目內都有即場演奏過，粉絲去旅行時一於去朝聖！



The Dragonfly Bar

地址：TACHIKAWA STAGE GARDEN 4F, 3-3 Midoricho,Tachikawa-shi,Tokyo

網址：https://tabelog.com/tw/tokyo/A1329/A132901/13249014/

去邊啊Do姐林家謙篇｜東京景點3. 2023年最新高級住宿Auberge TOKITO 第一集最後一站，Do姐和林家謙就來到2023年4月新開幕的高級住宿「Auberge TOKITO」。「Auberge TOKITO」位於立川市，是一座結合精緻的日本飲食及住宿設施，全館分為「食房」、「茶房」與「宿房」，均採用多種天然建材，營造出日式簡約侘寂之美。主持們在節目中歎茶的茶房由東京目黑知名的茶葉品牌「茶方薈」所監修，白天供應精製茶品，晚上則變身為小酒吧，氣氛一流。而酒店餐廳更是由米芝蓮二星主廚主理，將日本料理結合現代分子料理，菜式創新又美味。



Auberge TOKITO

地址：1-24-26 Nishiki-cho,Tachikawa, Tokyo, 190-0022 ,Japan

網址：https://www.aubergetokito.com/en/

去邊啊Do姐林家謙篇｜東京景點4.市原象之國動物園（市原ぞうの国） 「去邊啊Do姐」林家謙篇第二集，兩位就來到位於千葉縣的「市原象之國動物園」（市原ぞうの国）。林家謙曾經在歌曲以水豚表達「躺平佛系」的人生態度，而「市原象之國動物園」裡面都正好有飼養水豚，遊客可以近距離接觸得意水豚，在節目中Do姐和林家謙更嘗試餵食水豚，場面超有愛！另外「市原象之國動物園」是日本擁有最多大象的動物園，共有十頭大象，大象來自泰國、非洲等地，飼養員均為泰國人。



市原象之國動物園

地址：290-0521 Chiba, Ichihara, Yamakogawa ,Japan

網址：https://zounokuni.com/

去邊啊Do姐林家謙篇｜東京景點5.下北澤RELOAD 咖喱專門店SANZOU TOKYO Do姐和林家謙接著又來到下北澤新地標商場「Reload」。下北澤向來都是古著店集中地，而在2021年疫情期間開業的「Reload」則有多間特色商店品牌進駐，古著、家品、咖啡、美食等等都可以在這裡找到。「去邊啊Do姐」節目中就推介了咖哩專門店「SANZOU TOKYO」，店舖大有來頭，由有50年歷史的咖哩名店「Curry House Bombay」的主廚所主理，咖喱用上多款香料特製，層次豐富，辣度更是非一般！他們嚐試的「超極辛口咖喱雞肉飯」是餐廳招牌貨，據說用由辣椒、哈瓦那辣椒所調製成，入口有泰式香料風味，與香甜的日式咖喱截然不同，辣得過癮！



SANZOU TOKYO

地址：Reload Shimokitazawa,1-7, 3-19-20 Kitazawa, Setagaya, Tokyo