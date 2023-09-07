去邊啊Do姐｜ Jeffrey篇 日本景點懶人包 尋找富士山之旅 內文即睇地址＋詳情！

《去邊啊Do姐》節目播出第三集，請來人氣男神Jeffrey為日本旅程的第二位嘉賓，展開尋找富士山之旅！下文為各位找來電視節目內採訪介紹的景點，包括能遠眺富士山美景的「星野虹夕諾雅富士酒店」、酒吧餐廳「Fujiyama Hunter's Beer」等。

去邊啊Do姐Jeffrey篇｜景點1.東京最美公廁「THE TOKYO TOILET」

《去邊啊Do姐》Jeffrey篇首站，就為觀眾介紹有東京最美公廁之稱的「THE TOKYO TOILET」計劃。估唔到旅遊節目會介紹公廁？原來計劃大有來頭！在2020東京奧運開始前，日本財團Nippon Foundation就於澀谷展開一系列公共廁所改造，找來16 位世界各地創作者，包括安藤忠雄、隈研吾等知名建築師設計位於澀谷區的17 間公廁，試圖改變大眾對公廁燈光昏暗、骯髒的印象。節目中所拍攝的「森之小徑公廁」則是由隈研吾操刀，內有5間被吉野杉板包覆的廁所，如孕婦專用、兒童專用、無障礙廁所等，讓每個人都能舒適使用。



森之小徑公廁

地址：東京都渋谷区松濤2-10-7 渋谷区鍋島松濤公園