去邊啊Do姐｜ Jeffrey篇 日本景點懶人包 尋找富士山之旅 內文即睇地址＋詳情！

《去邊啊Do姐》節目播出第三集，請來人氣男神Jeffrey為日本旅程的第二位嘉賓，展開尋找富士山之旅！下文為各位找來電視節目內採訪介紹的景點，包括能遠眺富士山美景的「星野虹夕諾雅富士酒店」、酒吧餐廳「Fujiyama Hunter's Beer」等。
去邊啊Do姐Jeffrey篇｜景點1.東京最美公廁「THE TOKYO TOILET」
《去邊啊Do姐》Jeffrey篇首站，就為觀眾介紹有東京最美公廁之稱的「THE TOKYO TOILET」計劃。估唔到旅遊節目會介紹公廁？原來計劃大有來頭！在2020東京奧運開始前，日本財團Nippon Foundation就於澀谷展開一系列公共廁所改造，找來16 位世界各地創作者，包括安藤忠雄、隈研吾等知名建築師設計位於澀谷區的17 間公廁，試圖改變大眾對公廁燈光昏暗、骯髒的印象。節目中所拍攝的「森之小徑公廁」則是由隈研吾操刀，內有5間被吉野杉板包覆的廁所，如孕婦專用、兒童專用、無障礙廁所等，讓每個人都能舒適使用。
森之小徑公廁
地址：東京都渋谷区松濤2-10-7 渋谷区鍋島松濤公園
去邊啊Do姐Jeffrey篇｜景點2.Fujiyama Hunter's Beer
在Do姐和Jeffrey尋找富士山途中，他們就來到日本本地手工啤品牌「Fujiyama Hunter's Beer」開設的酒吧餐廳，感受日本田園風光！「Fujiyama Hunter's Beer」的老闆有多個身份，既是獵人，又是農夫和釀酒師，因此餐廳環境氛圍融合大自然，客人來到可以飲到多款手工啤之餘，更能品嚐紅酒慢煮野豬、烘焙鹿肉等特色料理！店舖逢星期一二定休，出發前請到網址查閱營業時間。
Fujiyama Hunter's Beer
地址：1427 Oshikakubo, Shizuoka, 419-0303. Japan
網站：https://fujiyama-hunters-beer.com/eigyou-jikan/
Instagram：https://www.instagram.com/fujiyama_hunters_beer/
去邊啊Do姐Jeffrey篇｜景點3.星野虹夕諾雅富士酒店
「星野虹夕諾雅富士酒店」是欣賞富士山的超人氣酒店，由日本酒店集團星野集團所營運，除了房間可以遠眺富士山美景，更是日本首座日本頂級露營渡假村！酒店分為4種房型，在節目中Do姐和Jeffrey就介紹了「T Cabin」房型，風格簡約優雅，酒店提供房餐早餐服務，住客可以看著富士山享用精美早餐！另外入住酒店的住客更可以參加大自然戶外活動，如森林空中瑜伽、林海熔巖徒步旅行、越野腳踏車、獨木舟等，而在節目中Do姐和Jeffrey就試玩了山麓燻製體驗，費用每位3,000日圓 ，參加者可挑選喜歡的木材和季節食材，體驗燻製食品的樂趣，並享用自製煙燻料理搭配威士忌與啤酒。
星野虹夕諾雅富士酒店（星のや富士）
地址：1408 Oishi, Fujikawaguchiko, Minamitsuru District, Yamanashi 401-0305, Japan
網站：https://hoshinoya.com/fuji/zhtw/