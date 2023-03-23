參加嘉士伯香港官方IG遊戲 贏限量版Tee、HK7s入場劵及賽後派對入場證 同古積特＋史米沙互動

全城熱盼的矚目盛事「國泰/匯豐香港國際七人欖球賽」(HK7s) 將於今年3月31日至4月2 日在香港大球場以「零限制」舉行！今年更特別邀請兩名利物浦傳奇球員Dirk Kuyt（古積特）及Vladimír Šmicer (史米沙) 於月底訪港觀賞賽事，想同兩位傳奇球員以及中國香港欖球代表隊隊員 Sebastian Brien、Russell Webb (韋兆新)傾吓偈、關心吓球員們的生活日常、喜好、球場內外趣事？現在就即將有這個難得的機會，拉近球迷與偶像的距離！

與利物浦球星快問快答 贏取 HK7s 入場劵及豐富奬品

於3月下旬起，可到嘉士伯香港官方Instagram (@carlsberghongkong) 參加遊戲，於相關之Instagram Story提交最有趣、最有創意的問題，問題一經被選中，將於及後發佈的球員「快問快答」短片中出現。同時只要在相關貼文內參加簡單遊戲，就有機會贏取嘉士伯利物浦限量版Tee、HK7s入場劵或賽後派對入場券等，無論是欖球迷還是利迷都絕對不容錯過！

嘉士伯將於3月下旬在Instagram發佈兩集以"WE ARE ALL TOGETHER AS FANS"為題的短片，特別邀得兩位利物浦傳奇球員Dirk Kuyt（古積特）及Vladimír Šmicer (史米沙) 及2位中國香港欖球代表隊隊員進行拍攝，除了有好玩的「快問快答」環節外，兩個不同界別的運動員將攜手進行一場破天荒的有趣互動，歎住嘉士伯啤酒，為即將舉行的「國泰/匯豐香港國際七人欖球賽」揭開序幕！

優惠價 $188 購買 3 杯醇滑嘉士伯

為了讓球迷們更盡興，於國泰/匯豐香港國際七人欖球賽舉行期間，嘉士伯聯同蘭桂坊一帶的酒吧和餐廳*，會有不同的啤酒推廣活動。大家可以約埋三五知己，以限定優惠價 $188購買3杯醇滑嘉士伯(每杯約500毫升)，一齊歎住夠滑易入口嘅醇滑嘉士伯啤酒，一齊為此盛事歡呼。除此之外，球迷們更可以在蘭桂坊裡尋找嘉士伯大使，拿取限定欖球禮品。

活動所有詳情請留意嘉士伯官方Instagram。

合作酒吧 / 餐廳

D26│中環蘭桂坊德己立街26號地舖

Bar AKJ │中環蘭桂坊12號惠蘭樓地下及一樓

Mine│中環蘭桂坊德己立街31號榮華大廈A座地下C舖

Gate│中環蘭桂坊德己立街33號榮華大廈A座地舖

Geronimo Shot Bar│中環蘭桂坊德己立街27-39號榮華大廈A座2樓A-C號舖

Beirut│中環德己立街27號榮華大廈A座地下A號舖