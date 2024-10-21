參觀法國減塑船Plastic Odyssey L'Occitane可持續限定展覽館DIY手機繩 (附報名連結)

香港人每年平均製造約118kg塑膠垃圾，為亞洲最高。如果人類不採取相應行動，到2050年，全球海洋中的塑膠將會超過魚類。由L‘OCCITANE en Provence主力贊助的法國減塑船Plastic Odyssey，展開為期3年的全球解決海洋塑膠污染航海之旅，並於最近到訪香港，宣揚由陸地源頭解決海洋塑膠污染。Plastic Odyssey將停舶於海港城，除了船上導賞團活動外，L‘OCCITANE en Provence、Plastic Odyssey及海港城聯手舉辦的《OCEAN or PLASTIC?》期間限定展覽館，不單介紹Plastic Odyssey對抗海洋塑膠污染的全球航海旅程及理念，L’OCCITANE在本地回收美容空瓶的驚人數字，以及來自本地Upcyclist的藝術作品。場內更特設再生藝術吊飾工作坊，以七彩的再生塑膠字母吊飾，DIY獨一無二的手袋吊飾或手機繩，讓大家將創意融入再生藝術中。

參觀法國減塑船Plastic Odyssey L'Occitane可持續限定展覽館DIY手機繩

Plastic Odyssey 首度開放予公眾參觀 L’OCCITANE en Provence x Plastic Odyssey x 海港城三方聯合呈獻，Plastic Odyssey今次首度訪港，特別開放予公眾參觀，讓大家了解Plastic Odyssey對抗塑膠污染的使命及工作。作為Plastic Odyssey的主要贊助商，L‘OCCITANE en Provence推出「L’OCCITANE en Provence-Plastic Odyssey法國減塑船導賞之旅」，45分鐘的旅程將展示船隻的創新特色，以及團隊在推動減塑回收面對的挑戰及努力，例如船員為了減少麵包的塑料包裝，於是在船上添置了麵包機自製食物。

塑膠奧德賽號使用由熱解法轉化的塑膠廢物衍生燃料，載著20名工程師、水手、人類學家、企業家、視覺設計師和志願者組成的船員，曾停靠非洲、拉丁美洲和亞洲等30多個港口。在每個航段中，船上都會收集、分類和回收塑膠廢物，以提高大眾的環保意識。參加者可探索船上的回收工作空間，了解船上「零廢物、零塑料」的生活空間。遊覽結束前，還可以前往船頭打卡，紀錄難忘的一刻！ Plastic Odyssey即日起至27日期間停舶在海港城海運。公眾參觀僅限4天，需要提前註冊，入場費為$100，並將全數捐增Plastic Odyssey的減塑全球遠征。導賞團將分兩階段正式公開接受預約，10月1日開放10月19及20日名額：10月19日開放10月25及26日名額。

《 L ’ OCCITANE en Provence-Plastic Odyssey 法國減塑船導賞之旅》 日期：10月19日、20日、25日及26日 時間：上午10:00至12:00；下午2:00至5:00 導賞團時間：約60分鐘（請於指定參觀時間前15分鐘到登船地點集合，出示身份証或護照登記上船） 登船地點：海港城海運大廈二階旅客候船大堂(近OTE202號舖塚田農場) 預約連結 [名額有限，需提前註冊] 目標打造 100% 可持續展館 L’OCCITANE同時在海港城舉辦《OCEAN or PLASTIC?》期間限定展覽館，期間限定展覽館中心的藝術裝置名為《OCEAN or PLASTIC?》，讓參觀者感受體驗如海中的魚被塑膠包圍的感覺。L’OCCITANE在全球支持減塑活動，在本港推出 #MEGA綠色計劃，以奬賞鼓勵顧客回收美容空瓶，再推無論是L’OCCITANE或其他品牌均可。這些空瓶將會送往VCycle循環再造，再次成為有用的物料。在2024財政年度，L’OCCITANE香港顧客經專門店回收美容空瓶的比率排名全球第3，僅次於馬來西亞和日本。大家可預先網上預約參觀《OCEANorPLASTIC?》展覽館參觀，完成參觀後即場參加#MEGA綠色計劃，或出示已登記的頁面，便可獲得L’OCCITANE en Provence皇牌乳木果手霜10ml。

聯乘 reEDIT 辦手機繩工作坊 L‘OCCITANE同時聯乘本地再生藝術設計工作室reEDIT，於限定展館期間，特設《Charm Your Bag with Upcycled Art》再生藝術吊飾工作坊，讓大家DIY專屬的手袋吊飾或手機繩，七彩繽紛的字母粒以再生塑膠及美容空瓶製成，每個字母粒均擁有隨機的彩紋，親手設計變成一件獨一無二的吊飾，甚至可以變成別具個性的手繩。工作坊費用$150，完成後，可獲贈L‘OCCITANE 皇牌乳木果潤手霜30ml（價值$90），這款潤手霜包裝由瓶蓋至瓶身為100%可回收塑料。貫徹品牌在致力減廢上的決心及努力，期望到2031年，品牌將達成100%使用的塑料是可重用、可回收或可堆肥的目標。

《 Charm Your Bag with Upcycled Art 》再生藝術吊飾工作坊 日期：即日至10月27日 時間：上午11時至晚上9時•每30分鐘一節 工作坊需時：每節約30鐘 地點：海港城海運大廈入口大堂《OCEANorPLASTIC?》限定展覽館 費用：$150 預約網址 [名額有限，需預先登記］