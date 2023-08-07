又一城誠品開幕｜新店優惠低至45折/太陽餅買一送一/9大品牌進駐

誠品生活於今日(8月7日)正式在又一城正式開幕！新店以溫潤木材為主調，兼納閱讀與生活所需，營造輕盈、舒適的空間感。試營業期間，來往的周邊住戶、師生及旅客絡繹不絕，漫步同遊九龍塘全新的「城市花園」，稍息停留片刻、暫別頻繁日常，細味享受溫暖木調閱讀生活！ 又一城誠品開幕｜特色 拱門設計及 童趣兒童館 新店敞開7,000呎的懷抱迎接您的到來，門口的雜誌區、暢銷榜、誠品風格文具館以及有序排列的品牌設櫃，生活氣息撲面而來。誠邀您跨入拱門，遇見書店，探索藏於每道的拱門之間的優雅恬靜、無以復刻的空間體驗！書店深處的誠品兒童館，結合竹蜻蜓元素的吊頂設計和兔耳造型的坐椅，具有童趣設計的閱讀空間啓發孩童們的無盡創意、開闊對生活的無限想像！

又一城誠品開幕｜ 9 大品牌設櫃 進駐 新店揀選了9大特色品牌進駐，包括陳允宝泉、SHIAO‧林曉同設計師珠寶、阿原 YUAN、Chailie Ho、Cloisonne、DETERMINANT、Moleskine、The Common Ground、Traveling Muzeum。於8月7日至31日期間，品牌更設有開幕優惠。

又一城誠品開幕｜陳允宝泉 逾百年歷史的陳允宝泉首次登陸誠品香港！來自1908年的味道，結合傳統台式與日風的烘焙法，從連奪3年金口碑獎的太陽餅，到獲得最佳元氣獎的鳳凰酥，每款皆店內人氣商品。提供多款口味的單品和禮盒裝供選擇，送禮還是自用也適合，為味蕾帶來全新享受！ 開幕優惠： 太陽餅 買一送一 6入原味鳳梨酥+6入土鳳梨酥 限定價HKD165 10入太陽餅+6入原味鳳梨酥+6入土鳳梨酥 限定價HKD288 任選2包豬肉乾 限定價HKD150

又一城誠品開幕｜ SHIAO ‧林曉同設計師珠寶 「每件珠寶的誕生，都是為了紀念一件有意義的事情。」閃亮的珠寶背後埋藏著送禮者滿滿的愛意，化身支持你的動力！ SHIAO‧林曉同設計師珠寶進駐誠品生活九龍塘店，繼續為你帶來持續創新及高品質的珠寶、玉石，從每件首飾可以感受到設計師的溫度。誠邀你親臨九龍塘店，近距離欣賞珠寶的美，再次體會心動的感覺。 開幕優惠：購買幸福青鳥套鍊 可享低於88折優惠 *限量10件

又一城誠品開幕｜阿原 YUAN 來自台灣的天然保養品品牌阿原，打造一系列對人體及環境零負擔的產品，由臉部保養、口腔護理、再到寵物用品，給你全方位的呵護。店內還可以欣賞全港唯一一隻用艾草肥皂製成的台灣黑熊——它全身散發著艾草香，張開手臂歡迎到店與它合影！ 開幕優惠： 所有洗頭水/洗澡水/潤髮乳/美髮素/護髮膜2件85折 任一洗澡水（250ML）+修護霜組合限定優惠8折

又一城誠品開幕｜ Chailie Ho 時裝設計師Chailie Ho 運用翡翠中不同的天然色調，配合簡潔精細的線條，創作簡約優雅的首飾，重新演繹翡翠這種歷史悠久的寶石，締造出與時俱進、歷久彌新的作品。 開幕優惠：購買任何Chailie Ho商品折實滿HKD500，即可獲贈HKD50現金劵乙張 *只適用於下次購物時使用 *每筆單次消費最多可獲贈十張，即最多可獲HKD500元優惠 *現金劵有限期為三個月 *數量有限，送完即止

又一城誠品開幕｜Chailie Ho

又一城誠品開幕｜ Cloisonne 作為一種瞬間的永恆，歷史的凝固——起源於白堊紀，凝聚時空能量，有著遠古的神秘，又散發著時尚的魅力，天然琥珀蜜蠟品牌Cloisonne的琥珀獨一無二，不僅顏色不盡相同，而且那些美麗的胞體和紋理也像人的指紋一樣，沒有相同的一對，特立獨行、與眾不同！ 開幕優惠：凡購買天空藍植物溶洞手鐲送鐲芯可免費加工做平安扣吊墜/戒指面

又一城誠品開幕｜ DETERMINANT 主張品質至上、實用科技和時尚款式，助你簡化選擇，專注當下。DETERMINANT 明白男士的需要，品牌把高科技揉合時尚，把多年對布料、縫紉的研究灌注在男裝上，使免燙、抗異味、抗菌以及高透氣度等衣料技術面世。 開幕優惠：購買正價服飾滿HKD800，全單可享85折優惠 *只限正價服飾，不適用於特價品、口罩及訂製品。

又一城誠品開幕｜ Moleskine 品牌於1997年成立，為眾多著名藝術家，如梵高、畢卡索等愛用的黑色筆記簿賦予新生命。品牌涵蓋了一系列提升生產力與創造力的產品，包含筆記簿、日記簿、閲讀配件與數碼工具。 開幕優惠：購買Planners買一送一

又一城誠品開幕｜ The Common Ground The Common Ground 作為可持續發展的時尚平台，集合了多個秉持著共同理念，支持可持續發展的合作夥伴，努力提高大眾的關注及意識。販促中更有由降落傘製成的衝鋒衣，款式前衛，材質輕薄柔軟，是夏天吸睛必入！ 開幕優惠：購買Joseph & Stacey產品可享2件9折優惠

又一城誠品開幕｜The Common Ground

又一城誠品開幕｜ Traveling Muzeum TRAVELING MUZEUM隨誠品生活首次登陸九龍塘，聯乘三大藝術家梵高、莫奈及達文西的名作系列，將經典藝術鉅作融入日常——匯聚《星夜》輕便手挽袋、《太陽花》保溫杯，更有鑽石機械腕錶、優質絲巾、版畫等多款商品，每天近距離欣賞大師級名作，激發創意靈感的同時，也為生活增添樂趣！ 開幕優惠：購買梵高機械鑽石腕表──夜晚系列 可享低於45折優惠

又一城誠品開幕｜Traveling Muzeum

又一城誠品開幕｜ 開幕 書展 ──「釀字學」 意旨：翻開書扉，隨年月與心境讓文字發酵，猶如陳釀美酒，耐心靜待調配出獨特的口感與風味。

又一城誠品開幕｜限定 開幕活動 凡於開幕今日(8月7日)12:00 - 20:00期間，購買任何夕生Coxnatus蠟燭產品，憑單據可享免費蠟燭皮蓋刻名服務。 *詳情請參閱店內文宣。

*活動受條款及細則約束，誠品書店及夕生COXNATUS保留更改活動及最終決定的權利

又一城誠品開幕｜ 期間限定 消費滿額禮遇 即日起至 8月13日購物滿HKD300，即贈「誠品書店開幕手機掛繩」乙條；滿HKD400，即享9折優惠及獲贈「誠品書店HKD50現金券】兩張。由今天(8月7日)起至8月31日，於九龍塘店內憑任何消費即可獲贈開幕紀念手機支架乙個；消費滿HKD600起，即可獲贈開幕紀念帆布袋乙個。數量有限，送完即止。