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生活
2023-08-07 17:48:29

又一城誠品開幕｜新店優惠低至45折/太陽餅買一送一/9大品牌進駐

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又一城誠品開幕｜新店優惠低至45折/太陽餅買一送一/9大品牌進駐

又一城誠品開幕｜新店優惠低至45折/太陽餅買一送一/9大品牌進駐

誠品生活於今日(87)正式在又一城正式開幕！新店以溫潤木材為主調，兼納閱讀與生活所需，營造輕盈、舒適的空間感。試營業期間，來往的周邊住戶、師生及旅客絡繹不絕，漫步同遊九龍塘全新的「城市花園」，稍息停留片刻、暫別頻繁日常，細味享受溫暖木調閱讀生活！

又一城誠品開幕｜特色拱門設計及童趣兒童館

新店敞開7,000呎的懷抱迎接您的到來，門口的雜誌區、暢銷榜、誠品風格文具館以及有序排列的品牌設櫃，生活氣息撲面而來。誠邀您跨入拱門，遇見書店，探索藏於每道的拱門之間的優雅恬靜、無以復刻的空間體驗！書店深處的誠品兒童館結合竹蜻蜓元素的吊頂設計和兔耳造型的坐椅，具有童趣設計的閱讀空間啓發孩童們的無盡創意、開闊對生活的無限想像！

又一城誠品開幕｜特色拱門設計及童趣兒童館 又一城誠品開幕｜特色拱門設計及童趣兒童館 又一城誠品開幕｜特色拱門設計及童趣兒童館 又一城誠品開幕｜特色拱門設計及童趣兒童館 又一城誠品開幕｜特色拱門設計及童趣兒童館 又一城誠品開幕｜特色拱門設計及童趣兒童館 又一城誠品開幕｜特色拱門設計及童趣兒童館 又一城誠品開幕｜特色拱門設計及童趣兒童館

又一城誠品開幕｜9大品牌設櫃進駐

新店揀選了9大特色品牌進駐，包括陳允宝泉、SHIAO‧林曉同設計師珠寶、阿原 YUANChailie HoCloisonneDETERMINANTMoleskineThe Common GroundTraveling Muzeum。於87日至31日期間，品牌更設有開幕優惠。

又一城誠品開幕｜9大品牌設櫃進駐

又一城誠品開幕｜9大品牌設櫃進駐

又一城誠品開幕｜陳允宝泉

逾百年歷史的陳允宝泉首次登陸誠品香港！來自1908年的味道，結合傳統台式與日風的烘焙法，從連奪3年金口碑獎的太陽餅，到獲得最佳元氣獎的鳳凰酥，每款皆店內人氣商品。提供多款口味的單品和禮盒裝供選擇，送禮還是自用也適合，為味蕾帶來全新享受！

開幕優惠：

太陽餅 買一送一

6入原味鳳梨酥+6入土鳳梨酥 限定價HKD165

10入太陽餅+6入原味鳳梨酥+6入土鳳梨酥 限定價HKD288

任選2包豬肉乾 限定價HKD150

又一城誠品開幕｜陳允宝泉 又一城誠品開幕｜陳允宝泉 又一城誠品開幕｜陳允宝泉

又一城誠品開幕｜SHIAO‧林曉同設計師珠寶

「每件珠寶的誕生，都是為了紀念一件有意義的事情。」閃亮的珠寶背後埋藏著送禮者滿滿的愛意，化身支持你的動力！ SHIAO‧林曉同設計師珠寶進駐誠品生活九龍塘店，繼續為你帶來持續創新及高品質的珠寶、玉石，從每件首飾可以感受到設計師的溫度。誠邀你親臨九龍塘店，近距離欣賞珠寶的美，再次體會心動的感覺。

開幕優惠：購買幸福青鳥套鍊 可享低於88折優惠

*限量10

又一城誠品開幕｜SHIAO‧林曉同設計師珠寶 又一城誠品開幕｜SHIAO‧林曉同設計師珠寶

又一城誠品開幕｜阿原 YUAN

來自台灣的天然保養品品牌阿原，打造一系列對人體及環境零負擔的產品，由臉部保養、口腔護理、再到寵物用品，給你全方位的呵護。店內還可以欣賞全港唯一一隻用艾草肥皂製成的台灣黑熊——它全身散發著艾草香，張開手臂歡迎到店與它合影！

開幕優惠：

所有洗頭水/洗澡水/潤髮乳/美髮素/護髮膜285

任一洗澡水（250ML+修護霜組合限定優惠8

又一城誠品開幕｜阿原 YUAN 又一城誠品開幕｜阿原 YUAN

又一城誠品開幕｜Chailie Ho

時裝設計師Chailie Ho 運用翡翠中不同的天然色調，配合簡潔精細的線條，創作簡約優雅的首飾，重新演繹翡翠這種歷史悠久的寶石，締造出與時俱進、歷久彌新的作品。

開幕優惠：購買任何Chailie Ho商品折實滿HKD500，即可獲贈HKD50現金劵乙張

*只適用於下次購物時使用

*每筆單次消費最多可獲贈十張，即最多可獲HKD500元優惠

*現金劵有限期為三個月

*數量有限，送完即止

又一城誠品開幕｜Chailie Ho

又一城誠品開幕｜Chailie Ho

又一城誠品開幕｜Cloisonne

作為一種瞬間的永恆，歷史的凝固——起源於白堊紀，凝聚時空能量，有著遠古的神秘，又散發著時尚的魅力，天然琥珀蜜蠟品牌Cloisonne的琥珀獨一無二，不僅顏色不盡相同，而且那些美麗的胞體和紋理也像人的指紋一樣，沒有相同的一對，特立獨行、與眾不同！

開幕優惠：凡購買天空藍植物溶洞手鐲送鐲芯可免費加工做平安扣吊墜/戒指面

又一城誠品開幕｜Cloisonne

又一城誠品開幕｜Cloisonne

又一城誠品開幕｜DETERMINANT

主張品質至上、實用科技和時尚款式，助你簡化選擇，專注當下。DETERMINANT 明白男士的需要，品牌把高科技揉合時尚，把多年對布料、縫紉的研究灌注在男裝上，使免燙、抗異味、抗菌以及高透氣度等衣料技術面世。

開幕優惠購買正價服飾滿HKD800，全單可享85折優惠

*只限正價服飾，不適用於特價品、口罩及訂製品。

又一城誠品開幕｜DETERMINANT

又一城誠品開幕｜DETERMINANT

又一城誠品開幕｜Moleskine

品牌於1997年成立，為眾多著名藝術家，如梵高、畢卡索等愛用的黑色筆記簿賦予新生命。品牌涵蓋了一系列提升生產力與創造力的產品，包含筆記簿、日記簿、閲讀配件與數碼工具。

開幕優惠：購買Planners買一送一

又一城誠品開幕｜Moleskine

又一城誠品開幕｜Moleskine

又一城誠品開幕｜The Common Ground

The Common Ground 作為可持續發展的時尚平台，集合了多個秉持著共同理念，支持可持續發展的合作夥伴，努力提高大眾的關注及意識。販促中更有由降落傘製成的衝鋒衣，款式前衛，材質輕薄柔軟，是夏天吸睛必入！

開幕優惠：購買Joseph & Stacey產品可享29折優惠

又一城誠品開幕｜The Common Ground

又一城誠品開幕｜The Common Ground

又一城誠品開幕｜Traveling Muzeum

TRAVELING MUZEUM隨誠品生活首次登陸九龍塘，聯乘三大藝術家梵高、莫奈及達文西的名作系列，將經典藝術鉅作融入日常——匯聚《星夜》輕便手挽袋、《太陽花》保溫杯，更有鑽石機械腕錶、優質絲巾、版畫等多款商品，每天近距離欣賞大師級名作，激發創意靈感的同時，也為生活增添樂趣！

開幕優惠：購買梵高機械鑽石腕表──夜晚系列 可享低於45折優惠

又一城誠品開幕｜Traveling Muzeum

又一城誠品開幕｜Traveling Muzeum

又一城誠品開幕｜開幕書展──「釀字學」

意旨：翻開書扉，隨年月與心境讓文字發酵，猶如陳釀美酒，耐心靜待調配出獨特的口感與風味。

又一城誠品開幕｜開幕書展──「釀字學」

又一城誠品開幕｜開幕書展──「釀字學」

又一城誠品開幕｜限定開幕活動

凡於開幕今日(87)12:00 - 20:00期間，購買任何夕生Coxnatus蠟燭產品，憑單據可享免費蠟燭皮蓋刻名服務。

*詳情請參閱店內文宣。
*活動受條款及細則約束，誠品書店及夕生COXNATUS保留更改活動及最終決定的權利

又一城誠品開幕｜限定開幕活動 又一城誠品開幕｜限定開幕活動

又一城誠品開幕｜期間限定消費滿額禮遇

即日起至 8月13日購物滿HKD300，即贈「誠品書店開幕手機掛繩」乙條；滿HKD400，即享9折優惠及獲贈「誠品書店HKD50現金券】兩張。由今天(87)起至831日，於九龍塘店內憑任何消費即可獲贈開幕紀念手機支架乙個；消費滿HKD600起，即可獲贈開幕紀念帆布袋乙個。數量有限，送完即止。

又一城誠品開幕｜期間限定消費滿額禮遇 又一城誠品開幕｜期間限定消費滿額禮遇

誠品生活九龍塘店

地址：九龍塘達之路80號又一城LG2-02B號舖

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