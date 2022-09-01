又一城「中秋作樂」慶團圓 本地表演家及中西樂手合力呈獻多場表演

臨近中秋節，無論與家人同儕逛商場入手應節食品或於場內一起團圓聚餐，若能伴隨以輕歌妙韻及精彩舞蹈表演，定必為節日倍添「圓滿」氣氛。又一城特意於2022年9月3日至12日的週末及公眾假期，為大家呈獻多場爵士樂演唱、經典名曲三重奏、豎琴及舞蹈表演，讓你陶醉於愜意愉悅的藝術氛圍之中，一起共渡難忘的中秋佳節！

精彩演出包括：

圓美樂韻薈演

邀請城中專業演奏級爵士樂手及歌手，為大家現場演繹多首膾炙人口的優美樂曲。

「中秋作樂」慶團圓

三重奏表演，樂手以中西樂器，包括二胡、古箏及色士風，現場合奏多首名曲經典。演奏樂手包括本地精通胡琴演奏家李家謙、於古箏比賽中屢獲殊榮的鍾朝而，以及參與多隊知名爵士樂大樂隊演奏的色士風樂手黃嘉豪。三位專業樂手將中西樂器融合，以三重奏的形式演繹多首耳熟能詳的名曲經典，包括「擁抱愛」、「小情歌」、「甜蜜蜜」及「茉莉花」等。歡迎大家親臨現場觀賞，度過愉快的周末！

香港豎琴合奏團

「豎琴追月」：香港豎琴合奏團亦帶來「豎琴追月」，展現多元化的豎琴音樂及超穎的琴藝，有機會一睹香港豎琴家的精湛實力，讓優美動人的演奏薫冶陶情。

Twinkle Dance

「玄月之舞」：Twinkle的「玄月之舞」為今個中秋注入無限活力，一班可愛的小朋友穿上漂亮的舞衣，展現優雅的芭蕾舞步以及節奏強勁的K-pop，無論大人和小朋友都必定看得開懷！