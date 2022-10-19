又一城 十月「驚喜探索哈囉Win」儲齊印仔贏獎賞！

萬聖節又到了，是時候相約一班嘩鬼朋友盡情搞鬼作樂! 今個萬聖節，「又一城」特別呈獻「驚喜探索哈囉Win」活動，於商場內各處佈下古靈精怪南瓜陣。在這個趣怪節日陪你搞鬼贈慶一番，開心玩樂之餘兼享甜心獎賞！

齊來「驚喜探索哈囉 Win 」 集齊印章即有賞

不給糖就搗蛋！由2022年10月28日至31日期間，於UG層顧客服務處領取蓋印卡並按地圖指示勇闖又一城8個設計古靈精怪的南瓜陣關卡，集齊所有印章及即日以信用卡、扣賬卡、易辦事、銀聯卡或八達通卡於任何又一城商戶單一消費滿港幣100元或以上*，即可換領萬聖節特別禮品乙份**！

* 7-Eleven、Apple Store、挑戰者、美國冒險樂園及日產「電氣站」之簽賬交易不適用於此推廣活動。合資格交易不包括小費及購買任何現金券/購物禮券。用於是次推廣活動之收據亦適用於又一城手機應用程式內之積分登記。

** 每人每日限換領禮品乙次。每日換領名額為300個，先到先得，數量有限，換完即止。所有禮品換罄時，換領即時終止而恕不另行通知。