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生活
2023-04-24 19:26:19

又一城「歡天雪地夏令營2023」將接受報名

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學員完成夏令營課程後將可獲頒授「花式溜冰課程證書」乙張。課程將於2023年7月3日開課，並由2023年5月2日起開始接受報名。

學員完成夏令營課程後將可獲頒授「花式溜冰課程證書」乙張。課程將於2023年7月3日開課，並由2023年5月2日起開始接受報名。

今年疫情終於大解放，大家都可以開心笑臉、朝氣勃勃地迎接火辣辣夏天！由「又一城歡天雪地溜冰學校主辦的「歡天雪地夏令營1999年推出以來一直大受歡迎成為學生不二之選的至愛暑期活動，讓小朋友涼快地做運動，在夏天消暑之餘又可培養他們對溜冰的興趣，絕對是鍛鍊身心的好時機！

由「又一城歡天雪地」溜冰學校主辦的「歡天雪地夏令營」自 1999 年推出以來一直大受歡迎， 成為學生不容錯過的暑期活動。

由「又一城歡天雪地」溜冰學校主辦的「歡天雪地夏令營」自 1999 年推出以來一直大受歡迎， 成為學生不容錯過的暑期活動。

適合不同年齡的溜冰初學者 打好溜冰基礎

溜冰不僅能夠增強身體的平衡感四肢協調能力及身體的柔韌性同時還可增強心肺功能提高運動能力小朋友更可以通過學習溜冰而訓練耐性「歡天雪地夏令營」為316歲的溜冰初學者度身訂造的暑期溜冰計劃課程，每班4人或以上，由專業敎練悉心培訓，以保證教學質課程內容包括學習溜冰的基本技巧平衡正確跌倒及起立方法、原地踏步及向前踏步等，讓學員於安全又輕鬆的環境下打好溜冰的基礎學員完成夏令營課程後，將可獲頒授「花式溜冰課程證書」乙張。

「歡天雪地夏令營」為3至16歲的溜冰初學者度身訂造的暑期溜冰計劃課程，每班4人或以上，並由專業敎練悉心培訓，以保證教學質素。 「歡天雪地夏令營」為3至16歲的溜冰初學者度身訂造的暑期溜冰計劃課程，每班4人或以上，並由專業敎練悉心培訓，以保證教學質素。

報名可享迎新禮品及獨家優惠

此外，「又一城歡天雪地溜冰學校更特別聯同又一城多間商戶推出一系列購物及飲食優惠予各學員讓一眾學員及家長於炎炎夏日盡享精彩優惠！

「又一城歡天雪地」精彩優惠。 「又一城歡天雪地」精彩優惠。

歡天雪地夏令營2023

報名日期：202352起至額滿即止

上課日期：202373日至825

(溜冰課程設有不同組別及上課時間詳情請又一城歡天雪地溜冰學校查詢)

收費：港幣1,075 (共五節)

網址：www.glacier.com.hk

電話：(852) 2844 3530 / 5500 3588

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