又一城「歡天雪地夏令營2023」將接受報名

今年疫情終於大解放，大家都可以開心笑臉、朝氣勃勃地迎接火辣辣夏天！由「又一城歡天雪地」溜冰學校主辦的「歡天雪地夏令營」自1999年推出以來一直大受歡迎，成為學生不二之選的至愛暑期活動，讓小朋友涼快地做運動，在夏天消暑之餘，又可培養他們對溜冰的興趣，絕對是鍛鍊身心的好時機！

由「又一城歡天雪地」溜冰學校主辦的「歡天雪地夏令營」自 1999 年推出以來一直大受歡迎， 成為學生不容錯過的暑期活動。

適合不同年齡的溜冰初學者 打好溜冰基礎 溜冰不僅能夠增強身體的平衡感、四肢協調能力及身體的柔韌性，同時還可增強心肺功能，提高運動能力，小朋友更可以通過學習溜冰而訓練耐性。「歡天雪地夏令營」為3至16歲的溜冰初學者度身訂造的暑期溜冰計劃課程，每班4人或以上，由專業敎練悉心培訓，以保證教學質素。課程內容包括學習溜冰的基本技巧、平衡、正確跌倒及起立方法、原地踏步及向前踏步等，讓學員於安全又輕鬆的環境下打好溜冰的基礎。學員完成夏令營課程後，將可獲頒授「花式溜冰課程證書」乙張。

報名可享迎新禮品及 獨家優惠 此外，「又一城歡天雪地」溜冰學校更特別聯同「又一城」多間商戶推出一系列購物及飲食優惠予各學員，讓一眾學員及家長於炎炎夏日盡享精彩優惠！