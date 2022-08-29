又一城「花好月圓中秋消費賞」 消費滿$2,000即賞$50 My FESTIVAL電子購物禮券及$50指定餐飲電子禮券

為慶中秋佳節，只要顧客消費滿指定金額，又一城即送上百元回贈，讓你歡度中秋。

臨近中秋佳節，又一城送你中秋至筍消費著數，讓你一家團圓飲食消費更開心！又一城特別於即日起呈獻「My FESTIVAL. Flash e-Reward$」，讓你盡情購物輕鬆自取高達港幣100元回贈！

百元回贈歡度中秋

由即日起至9月12日期間， My FESTIVAL會員以信用卡、扣賬卡、易辦事、銀聯卡或八達通卡，於最少兩間不同商戶即日消費購物滿港幣2,000元或以上*，並出示有效My FESTIVAL電子會員號碼**，即可獲得港幣50元My FESTIVAL電子購物禮券***及港幣50元指定餐廳餐飲電子禮券各乙張***。好與家人或同儕歡度「圓滿」中秋節。

提供餐飲電子禮券的店舖包括：Amaroni's、安南、美珍香、王家沙‧花樣年華、Dan Ryan's Chcago Grill、Greyhound Café、八月花、Lhk Doux Cadeau、龍島、胡椒廚房、SALOON DE CAFÉ及Va Bene Italiano。

* 最多可累積四套即日商戶收據及每張收據須為港幣300元或以上（小費付款除外）。

7-Eleven、Apple Store、挑戰者、美國冒險樂園及日產「電氣站」之簽賬交易不適用於此推廣活動。

** 顧客於智能手機下載又一城手機應用程式，即可免費登記成為My FESTIVAL會員。已換領禮品之收據不可用於登記會員積分。

*** 數量有限，換完即止。電子購物禮券及餐飲電子禮券於成功進行換領後直接存入會員賬戶內。每位My FESTIVAL會員於整個推廣期內每日最多只可換領港幣50元電子購物禮券及港幣50元餐飲電子禮券各乙張。每張電子購物禮券及餐飲電子禮券到期日至2022年10月31日為止。逾期使用將被作廢，恕不補發。電子購物禮券及餐飲電子禮券受其他條款及細則限制。

【 My FESTIVAL. Flash e-Reward $ 】

日期：即日起至9月12日

地點：又一城UG層顧客服務處

開放時間：上午11時至晚上10時