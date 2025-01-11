又一城 x 韓國潮牌wiggle wiggle 還原韓國倒轉房/3米高wiggle bear/會場限量周邊

色彩總會帶來快樂！踏入2025年，又一城聯乘一眾韓星熱捧潮牌wiggle wiggle，開設「Festival Walk x wiggle wiggle Joyous Flower World」全港首個官方布置及期間限定店，以wiggle wiggle招牌wiggle bear和微笑花花為主角，配合繽紛奪目色調和圖案的布置，光是看已令人心情大好，在新一年好好享受色彩安多酚！場內更有3米高的招牌wiggle bear坐陣，多個不同的互動空間及打卡一流的場景，包括100%還原韓國旗艦店的「倒轉房」，加上限定店發售多款wiggle wiggle產品，把wiggle wiggle的歡樂帶回家！為隆重其事，又一城邀請到港、泰、韓三地的年青偶像女團代表，包括本地人氣女子組合COLLAR成員Ivy So、泰國女團BNK48分支女團QRRA的成員NiKY以及前韓國女團CLC成員莊錠欣，率先到現場參觀。

又一城邀請COLLAR成員Ivy So、泰國女團BNK48分支女團QRRA的成員NiKY，以及前韓國女團CLC成員莊錠欣，率先到現場參觀。

韓星熱捧 wiggle wiggle 韓國時尚品牌wiggle wiggle以繽紛鮮明與充滿童趣的風格為人熟悉，深受韓國偶像喜愛，如IVE安俞真、LE SSERAFIM中村一葉、BLACKPINK Jennie、少女時代太妍等亦是捧場客，不難從她們的社交媒體發現wiggle wiggle的蹤影。wiggle wiggle去年在首爾開設首家旗艦店，憑着色彩斑斕的特色打卡位，成為年輕人的熱門打卡聖地！是次wiggle wiggle於香港又一城舉辦首個官方活動，不單有標誌性的可愛wiggle bear和微笑花花到場坐陣，更設有多個巨型裝置，引令大家進入眩目搶眼的絢爛世界！

Wiggle Station車站期間限定店，發售多款wiggle wiggle產品。

又一城 x wiggle wiggle 打卡位｜ 3 米高 wiggle bear 和微笑花花＋ 100% 還原韓國旗艦店「倒轉房」 品牌招牌wiggle bear和微笑花花，化身3米高毛公仔，座落「Festival Walk x wiggle wiggle Joyous Flower World」的中央。巨型毛公仔的右邊是「倒轉房」，牆身的立體wiggle bear向你揮手打招呼，「倒轉房」100%還原韓國旗艦店內的擺設，整個生活空間擺放多款不同wiggle wiggle用品，以180度倒轉的形式呈現，在韓國旗艦店開幕時引起哄動，帶起全城的打卡潮。在喜氣洋洋的紅色房中打卡，同時亦寓意迎春接福，將所有福氣「倒」入家中！

又一城 x wiggle wiggle 打卡位｜ wiggle wiggle 巨型花盆 離開「倒轉房」就到達wiggle wiggle巨型花盆打卡點，微笑花朵徐徐轉動送上笑臉，大家更可轉動放滿金粉的立體花形裝飾寓意新一年轉個好運，蛇年風調雨順，事事順境。旁邊是樓高3.8米的wiggle wiggle大樓，門外有1.5高的立體wiggle bear迎接大家來到這個充滿悠閒氣氛的總基地，亦歡迎大家坐在外面的草地和長椅打卡。

又一城 x wiggle wiggle 打卡位｜巨型扭蛋機＋微笑花花主題房間 wiggle wiggle大樓左邊的巨型的扭蛋機裝置，載滿不同顏色的彩色扭蛋，扭蛋機旁更堆滿特製的巨型wiggle wiggle金幣，喻意新一年金玉滿堂。走進扭蛋機内的微笑花花主題房間，整個藍天白雲和彩虹的房間內，有鋪天蓋地的花花以不同形式出現，房內的一面牆上更設有巨型鏡子，方便大家自拍。

又一城 x wiggle wiggle 打卡位｜ wiggle wiggle 浴室 探索完花花房間，來到對面的「wiggle wiggle 浴室」，用上黃色及綠色為主調的設計復古又可愛，浴缸化身微笑花花波波池，wiggle bear亦隱藏當中享受浸浴樂趣。浴室的另一面，有「wiggle wiggle 洗衣房」，同樣可愛得叫人尖叫。

Wiggle Station 車站打卡位及期間限定店 售會場限定周邊商品 「Festival Walk x wiggle wiggle Joyous Flower World」期間限定店延續繽紛色調和歡樂氛圍，正前方有朵巨型的立體微笑花花，以車站為造型的Wiggle Station旁亦有wiggle bear大燈箱，加上同樣instagramable的wiggle wiggle售賣車。 期間限定店將發售多款wiggle wiggle主題商品，所有產品均由韓國直送，包包括wiggle wiggle浴袍、wiggle wiggle直傘、地毯、抱枕毯、牙刷座等 ，由居家用品到潮流單品都可在期間限定店內找到，你可以在農曆新年前將住宅變成潮流家居，迎接親戚朋友到來拜年。 「 Festival Walk x wiggle wiggle Joyous Flower World 」期間限定店商品

香港別注版 wiggle wiggle 利是封 wiggle wiggle亦特別為是次活動首次推出獨家香港別注版「wiggle wiggle Joyous Flower World 利是封套裝」。以標誌性的微笑花花為主軸，黃色的微笑花花索繩袋盛載一套8款的利是封。利是封採用色彩繽紛的復古設計風格，大玩撞色和圖案拼湊，每個設計均令人眼前一亮，加上燙金和激突的印刷細節，更顯心思；每套均附上wiggle bear或Little Play Bunny賀卡一張（款式將隨機送出）。特別版微笑花花手提袋則以大紅色為主調，加上精緻的簍空設計和立體的微笑花花，粉絲必收！

免費換 wiggle wiggle Joyous Flower World 棉氈 另外，由1月29日（年初一）至2月9日（初十二）期間，My FESTIVAL會員單日累積消費滿$3,800或以上，即可免費換領wiggle wiggle Joyous Flower World棉氈乙件；美國運通信用卡會員消費滿相同金額，亦可選擇換領wiggle wiggle Joyous Flower World棉氈乙件或價值$250的My FESTIVAL電子購物禮券乙張。 wiggle wiggle Joyous Flower World 棉氈同樣以標誌性的微笑花花為主設計，每朵小花都有不同顏色，背景有由彩色間條所組成的格子圖案，一年四季都合用，可愛又實用。

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