熱門搜尋:
C觀點 蔡天鳳碎屍案 葵芳閣謀殺案 澳門旅遊 日本旅遊 回鄉證 香港學校 姜濤 二手樓 樓市 消委會 周顯
返回
生活
2023-03-21 20:49:44

又一城My FESTIVAL. e-Reward$ 消費滿$2,000即賞$100電子購物禮券

分享：
又一城推出復活節假日消費賞消費滿港幣2,000元立即有賞。

又一城推出復活節假日消費賞消費滿港幣2,000元立即有賞。

復活節假期將至，一家人出動購物的好時機又來了！匯集多個頂尖國際品牌的又一城特別4423日期間呈獻「My FESTIVAL. e-Reward$」，讓顧客盡情購物輕鬆取港幣100元回贈！

My FESTIVAL電子會員購物滿$2,000或以上 即可換領$100電子購物禮券

20234423日一連20天，My FESTIVAL會員以信用卡、扣賬卡、易辦事、銀聯卡或八達通卡於最少兩間不同商戶即日消費購物滿港幣2,000元或以上*並出示有效My FESTIVAL電子會員號碼**即可換領港幣100My FESTIVAL電子購物禮券乙張***顧客於節日假期內於又一城消閒盡享購物樂趣！

*        最多可累積四套即日商戶收據及每張收據須為港幣300元或以上（小費付款除外）。

7-ElevenApple Store、挑戰者、美國冒險樂園及日產「電氣站」之簽賬交易不適用於此推廣活動。

**      顧客於智能手機下載又一城手機應用程式，即可免費登記成為My FESTIVAL會員。已換領禮品之收據不可用於登記會員積分。

***    數量有限，換完即止。My FESTIVAL電子購物禮券之二維碼將於成功進行換領後直接存入會員賬戶內，有效期至2023531日。電子購物禮券受其他條款及細則限制。

港幣100元My FESTIVAL電子購物禮券

港幣100元My FESTIVAL電子購物禮券

My FESTIVAL. e-Reward$

日期：202344日至23

地點：又一城 UG顧客服務處

開放時間：上午11至晚上10

隱私權保護政策
請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受