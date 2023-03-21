又一城My FESTIVAL. e-Reward$ 消費滿$2,000即賞$100電子購物禮券

又一城推出復活節假日消費賞消費滿港幣2,000元立即有賞。

復活節假期將至，一家人出動購物的好時機又來了！匯集多個頂尖國際品牌的又一城特別於4月4至23日期間呈獻「My FESTIVAL. e-Reward$」，讓顧客盡情購物輕鬆獲取港幣100元回贈！

My FESTIVAL 電子會員 購物 滿 $2,000 或以上 即可換領 $100 電子購物禮券

於2023年4月4至23日一連20天，My FESTIVAL會員以信用卡、扣賬卡、易辦事、銀聯卡或八達通卡於最少兩間不同商戶即日消費購物滿港幣2,000元或以上*並出示有效My FESTIVAL電子會員號碼**，即可換領港幣100元My FESTIVAL電子購物禮券乙張***，請顧客於節日假期內於又一城消閒盡享購物樂趣！

* 最多可累積四套即日商戶收據及每張收據須為港幣300元或以上（小費付款除外）。

7-Eleven、Apple Store、挑戰者、美國冒險樂園及日產「電氣站」之簽賬交易不適用於此推廣活動。

** 顧客於智能手機下載又一城手機應用程式，即可免費登記成為My FESTIVAL會員。已換領禮品之收據不可用於登記會員積分。

*** 數量有限，換完即止。My FESTIVAL電子購物禮券之二維碼將於成功進行換領後直接存入會員賬戶內，有效期至2023年5月31日。電子購物禮券受其他條款及細則限制。