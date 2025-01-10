又係時候大掃除喇！揀吸塵機都要講究｜吸塵機都有UV燈床褥扒頭？濕拖款式仲可以淨污分流免沾手？即睇Electrolux（伊萊克斯）三款專業「吸」款式

「年廿八洗邋遢」，想屋企每個角落都做到一塵不染，同時為不同大型家具如床褥、梳化做到深層清潔，就要識得選擇一部適合自己的吸塵機。
市面上吸塵機款式繁多，選購時要多加留意吸力是否足夠，所提供的配件能否針對不同的室內場景，特別是一些容易藏污納垢的「鬼鼠」位及死角位；此外，如使用直立式吸塵機，最好留意其重量與大小，能夠輕而易舉的機身和慳位的精心設計可以令你事半功倍；若果關注家具暗藏的致敏原會影響健康，特別是有小朋友或毛孩的家庭，就更加要選擇有除塵蟎功能的型號，方便清潔家中所有布類表面，將床褥、枕頭及布藝梳化等容易積聚塵蟎的家具深層清潔，保障家人健康。
秉持「為您設想」理念 三種專業「吸」款式滿足用家所需
Electrolux（伊萊克斯）提供多款專業「吸」高效能吸塵機，全面滿足香港不同大小居住環境的清潔需求。如你正在考慮為家居作深層潔淨及去除塵蟎，最近全新推出的Electrolux UltimateHome600極致潔淨強效無線吸塵機 EFP61714必然是你的講究之選；若果你著重吸塵機的輕巧設計並希望同時具備濕拖功能，UltimateHome 700極致輕量強效無線吸塵機 EFP71515/EFP71512便能完美迎合你的需要。
全新登場–UltimateHome600極致潔淨強效無線吸塵機 EFP61714
UltimateHome600 的一大賣點是其UV床褥電動吸頭的貼心設計，不僅能有效吸走床褥上的灰塵和毛髮，還能利用紫外線技術消滅潛藏的細菌。特別適合講究家居深層清潔的家庭，讓床鋪時刻保持潔淨。
UV 床褥電動吸頭：快速拍出並吸走深藏的塵蟎及致敏源，配合UV紫外光加強殺菌，適用於各類布藝梳化、床褥床墊及窗簾。
PowerPro極淨扒頭：除塵率高達100%¹，徹底潔淨硬地板上的塵埃顆粒，配合絨毛吸扒有效防止毛髮纏結。
¹ 根據IEC 62885–4標準使用伊萊克斯的PowerPro極淨扒頭於內部實驗室測試結果
升級氣旋分離技術：減少濾網堵塞，有效延長吸力效能高達2倍。
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UltimateHome 700極致輕量強效無線吸塵機 EFP71515/EFP71512
UltimateHome 700擁有超輕機身，淨機身只有1.28 kg重，隨機附送多款扒頭配件，可以靈活轉換，方便清潔不同位置。用家更可加配LED電動濕拖扒頭，先吸後拖，一部到位。
多功能高效扒頭*：靈活清潔硬地板及地毯表面上的塵埃及顆粒。
PowerPro 極淨扒頭*：除塵率高達100%¹，徹底潔淨硬地板上的塵埃顆粒，配合絨毛吸扒有效防止毛髮纏結。
¹ 根據IEC 62885–4標準使用伊萊克斯的PowerPro極淨扒頭於內部實驗室測試結果
*扒頭配件因型號而異
而額外選購的LED電動濕拖扒頭配件，以電動旋轉技術徹底清潔硬地板上的污漬。配合淨污水分流清洗座，雙槽設計將淨水污水分離，全程以淨水潔地，而且可免卻手洗工序，髒污不沾手。
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化繁為簡 盡顯人性化設計
Electrolux 吸塵機擁有高達50分鐘的電池續航力，讓用家在清潔過程中無需頻繁充電，使用更省心。UltimateHome600極致潔淨強效無線吸塵機的集塵盒採用一鍵秒清設計，用戶只需輕按即可清空，避免雙手沾污，同時有效減少揚塵帶來的二次污染。此外，用家僅需輕輕一按即可快速更換多款原廠扒頭配件，操作簡單俐落。更值得一提的是，這三款吸塵機機身採用高達70%的再生塑膠製造，彰顯品牌對可持續發展的承諾，延續美好生活。
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無論是迎接農曆新年的大掃除，還是日常保持家居整潔，Electrolux專業級吸塵機均以卓越性能與貼心設計滿足不同清潔需求。從強效吸力到濕拖功能，再配合UV 床褥電動吸頭，有效去除塵蟎和致敏原，全面提升清潔效率。