又係時候大掃除喇！揀吸塵機都要講究｜吸塵機都有UV燈床褥扒頭？濕拖款式仲可以淨污分流免沾手？即睇Electrolux（伊萊克斯）三款專業「吸」款式

「年廿八洗邋遢」，想屋企每個角落都做到一塵不染，同時為不同大型家具如床褥、梳化做到深層清潔，就要識得選擇一部適合自己的吸塵機。

市面上吸塵機款式繁多，選購時要多加留意吸力是否足夠，所提供的配件能否針對不同的室內場景，特別是一些容易藏污納垢的「鬼鼠」位及死角位；此外，如使用直立式吸塵機，最好留意其重量與大小，能夠輕而易舉的機身和慳位的精心設計可以令你事半功倍；若果關注家具暗藏的致敏原會影響健康，特別是有小朋友或毛孩的家庭，就更加要選擇有除塵蟎功能的型號，方便清潔家中所有布類表面，將床褥、枕頭及布藝梳化等容易積聚塵蟎的家具深層清潔，保障家人健康。

秉 持「為您設想」理念 三種專業「吸」款式滿足用家所需

Electrolux（伊萊克斯）提供多款專業「吸」高效能吸塵機，全面滿足香港不同大小居住環境的清潔需求。如你正在考慮為家居作深層潔淨及去除塵蟎，最近全新推出的Electrolux UltimateHome600極致潔淨強效無線吸塵機 EFP61714必然是你的講究之選；若果你著重吸塵機的輕巧設計並希望同時具備濕拖功能，UltimateHome 700極致輕量強效無線吸塵機 EFP71515/EFP71512便能完美迎合你的需要。

全新登場–UltimateHome600極致潔淨強效無線吸塵機 EFP61714

UltimateHome600 的一大賣點是其UV床褥電動吸頭的貼心設計，不僅能有效吸走床褥上的灰塵和毛髮，還能利用紫外線技術消滅潛藏的細菌。特別適合講究家居深層清潔的家庭，讓床鋪時刻保持潔淨。

UV 床褥電動吸頭：快速拍出並吸走深藏的塵蟎及致敏源，配合UV紫外光加強殺菌，適用於各類布藝梳化、床褥床墊及窗簾。

PowerPro極淨扒頭：除塵率高達100%¹，徹底潔淨硬地板上的塵埃顆粒，配合絨毛吸扒有效防止毛髮纏結。

¹ 根據IEC 62885–4標準使用伊萊克斯的PowerPro極淨扒頭於內部實驗室測試結果



升級氣旋分離技術：減少濾網堵塞，有效延長吸力效能高達2倍。

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