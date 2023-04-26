又拖姐姐｜《和解在後》明仔宣傳SKECHERS免綁鞋 豪言「下次同姐姐拍攝更大膽」

SKECHERS最近新出可以站立穿著的Hand Free Slip-ins系列，更邀請《和解在後》中成功得到女神Ivy So擁抱安慰而榮登網民最葡萄小演員的「明仔」孫詠軒（Hayden），重現劇中經典一幕，他更大爆Ivy會稱呼自己做「前輩」。
女神反稱「明仔」做前輩
「明仔」Hayden在劇中得到女神擁抱後得戚「舉V」一幕引起熱議，令一眾粉絲「葡萄」。不過Hayden透露拍攝這幕時其實十分害羞，只記得要代自己哥哥向Ivy索簽名：「那天是我第一次見Ivy姐姐，我不認識她所以很怕醜，不敢主動抱她；但Ivy姐姐會在休息時間陪我玩，我們就好像劇本中一樣變成了好朋友，到Roll機拍攝時我就敢靠近姐姐了。」
宣傳活動與Ivy So再抱抱
Hayden表示已經現在與Ivy「好friend」，更大爆Ivy會稱呼自己做「前輩」：「上次我在宣傳活動見到她，第一時間就再和她抱抱！她又將正在吃的零食和我兩份share，現在我和哥哥一樣十分喜歡她！」媽咪亦不免有些醋意，笑言：「這是Hayden第一次告訴我他喜歡一個姐姐，可見Ivy姐姐親和力十足，讓Hayden一秒變『蘇蝦』！」
重現經典「舉V」情節 「下次再同姐姐拍攝更大膽」
Hayden今次為SKECHERS拍攝Hand Free Slip-ins童裝鞋宣傳照，身穿校服的他一手拖著model姐姐，一手舉V字手勢，突顯系列的站立穿脫科技，用家穿鞋無需出動雙手或坐下，甚至無需用手整理踩扁的鞋踭，只需站着踩進鞋中便能輕鬆穿好。Hayden自豪地說：「今天令我想起拍劇時的場景，好好玩！而家我大個仔，同另一位姐姐拍廣告都唔怕醜喇，多得Ivy姐姐教我好多野！下次再同姐姐拍攝我會更加大膽！」
這對Hand Free Slip-ins童裝鞋的鞋底更具有閃燈效果，配有耀眼的LED閃燈，令小朋友每步都閃閃發光。Slip-ins系列亦備有男女成人款式，加上採用了Heel Pillow鞋跟和Air-Cooled Memory Foam透氣記憶棉鞋墊，時尚舒適，大大節省出門時間。