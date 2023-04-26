又拖姐姐｜《和解在後》明仔宣傳SKECHERS免綁鞋 豪言「下次同姐姐拍攝更大膽」

SKECHERS最近新出可以站立穿著的Hand Free Slip-ins系列，更邀請《和解在後》中成功得到女神Ivy So擁抱安慰而榮登網民最葡萄小演員的「明仔」孫詠軒（Hayden），重現劇中經典一幕，他更大爆Ivy會稱呼自己做「前輩」。

女神反稱「明仔」做前輩

「明仔」Hayden在劇中得到女神擁抱後得戚「舉V」一幕引起熱議，令一眾粉絲「葡萄」。不過Hayden透露拍攝這幕時其實十分害羞，只記得要代自己哥哥向Ivy索簽名：「那天是我第一次見Ivy姐姐，我不認識她所以很怕醜，不敢主動抱她；但Ivy姐姐會在休息時間陪我玩，我們就好像劇本中一樣變成了好朋友，到Roll機拍攝時我就敢靠近姐姐了。」