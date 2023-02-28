口罩令取消｜唇膏保質期有多長？教你唇膏重生大法 2023最新唇膏唇釉推介 (持續更新)

經過3年的疫情，政府終於宣布解除口罩令，相信不少女生家中都留下唇膏，一般而言，唇膏、唇彩及唇釉的有效期都比其他化妝品短，當打開產品時，即會暴露於空氣中，而當我們塗上咀時，更會接觸唇上的角質、口水，甚至食物，繼而變質。所以唇膏的最佳使用期為開封後6個月至1年，最多只應使用1年半。但如果未開封，放3年也可以。

唇膏常加入植物油脂，這些油脂在過期後可能變質，過期輕則可能變味變色，重則會造成微生物滋生，容易導致微生物感染，引致過敏。不過即使唇膏變質，都可以用來去除銀飾上銹跡及變黑情況，由於唇膏含有乳化劑，將過期唇膏紅塗在餐巾紙上，反覆摩擦在變黑位置，就能恢復原來的嶄新面貌，回復亮晶晶。

如果你不肯定自己家中的是否已過期，可以在網上查找一些美妝品過期網站，輸入產品上的batch code，找出生產或過期日。而經過3年疫情，相信大家手上的唇膏都已過期，是時候入手新唇膏了！

口罩令取消唇膏推介｜ Fenty Beauty Fenty ICON 唇絨 奶油質感的唇絨，濃郁顯色及長效持妝。輕盈絲絨質地，告別細紋與乾燥。5款百搭色調適合不同膚色，只需使用精巧刷頭輕輕一抹，濃郁色彩即包裹雙唇。創辦人Rihanna早前於超級盃(Super Bowl)中場表演，就是塗了The MVP(藍調正紅色)，詮釋經典紅唇，盡顯氣場魅力盡顯。

口罩令取消唇膏推介｜ Dior 誘惑煥彩潤唇膏 Dior最近為經典的誘惑煥彩潤唇膏加入3款全新色調，包括038 Rose Nude、039 Warm Beige，及以Dior時裝及彩妝宣傳大使JISOO為創作靈感的031 Strawberry。該色調以JISOO的燦爛笑容為靈感，特意調配出全新亮麗紅調，並以她的生日 (1月3日)及喜愛的士多啤利命名為031 Strawberry。

口罩令取消唇膏推介｜ MAKE UP FOR EVER 絲絨裸感唇膏 品牌的ROUGE ARTIST系列推出絲絨版本，幼滑輕盈質地蘊含不乾燥及透明質酸配方，塗於唇上時高度舒適，持久保濕，帶來舒適的絲絨啞緻妝感。7款馥郁的裸感唇色，有助提升不同的膚色及肌底色調。輕易以TONE-ON-TONE襯出自然裸妝感，或是大膽鮮明的對比妝效。

口罩令取消唇膏推介｜ PAUL & JOE 情迷唇膏系列 PAUL & JOE的唇膏最近再升級，高飽和度色彩配上光澤感，效果舒適貼服。唇膏顯色持久，隨著說話談話的次數越多，貼服度更會越高，無需擔心脫妝。品牌同時推出新的唇膏筒，唇膏筒換上全新設計，以配合升級版的膏芯。清秀菊花配搭淺綠色筒身設計，帶來優雅和時尚感。3款限量版唇膏筒，包括貓咪、花朵和PAUL & JOE圖案，來自2023春夏系列的設計，為唇膏換上可愛又夢幻的春日新裝。

口罩令取消唇膏推介｜ NARS 空氣絲絨唇釉 NARS新出6款迷人春日色調的空氣絲絨唇釉，以品牌標誌性的乾燥玫瑰色Dolce Vita為基礎，延伸出一系列絲滑輕盈的誘人霧面唇色，更添加了輕盈凝膠狀啞緻配方，輕易於雙唇上暈染，帶來柔焦效果。配方還加添Wild Mango Butter，有助淡化唇部瑕疵，妝感持久不易乾，帶來真正啞緻的霧面唇妝體驗。系列掃頭採用特別設計，能精準均勻地勾勒唇部輪廓，塑造柔霧唇妝。

口罩令取消唇膏推介｜NARS 空氣絲絨唇釉 $260

口罩令取消唇膏推介｜ Christian Louboutin Beauty Rouge Louboutin Matte Fluids 唇釉 品牌為持久啞光唇釉Rouge Louboutin的Matte Fluids，增添6款全新防暈染裸色，從暖色至冷色的豐富色調，輕輕一抹即可完美包覆雙唇，擁有釉光與高顯色效果，暈開後就是天鵝絨霧面啞光效果，同時兼具持久防沾染的柔嫩霧面質地。

口罩令取消唇膏推介｜ Hourglass 緞光柔滑唇膏 唇膏採用創新的純素蠟質，不單具有超強保濕成效，而且顯色度高。配方加入了芒果籽油、牛油果油和摩洛哥堅果油，如唇膏乳霜的質地輕盈順滑，用後讓雙唇更柔軟，輕透舒適，獨特定制的子彈外形讓使用時變得更精準。 值得一提的是，系列的Red 0色號特別採用獨家的純素紅色素，以代替傳統的動物性深紅染料。目前製作1磅美妝產品的傳統深紅染料，需要接近約70,000隻雌性昆蟲，HOURGLASS突破地以獨家技術，取代美妝業從研磨雌性昆蟲提煉而成的胭脂紅色素。經過與合作夥伴聯合利華(Unilever)的多年研究，最終成功研製出首支100%純素紅色唇膏，體現品牌對動物福祉的承諾：不使用任何動物副產品，不傷害任何動物。HOURGLASS更會將整個UNLOCKED系列產品的5%年度利潤捐贈給NhRP，協助其保護動物基本權利的工作。

口罩令取消唇膏推介｜ Guerlain CHERRY BLOSSOM 漾金粉櫻 寶石唇膏 嬌蘭今年請來藝術家Kyoko Sugiura(杉浦今日子)合作，創作CHERRY BLOSSOM漾金粉櫻系列，以櫻花綻放時的色調，創作嶄新的柔和花梨木色，配以寶石唇膏鍛光妝效，嬌美柔和。唇膏身飾以優雅的花卉圖案，向盛放櫻花致意；唇膏盒亦以精緻的花卉作點綴，片片花瓣加上一抺珍貴的金色，華麗亦優雅。