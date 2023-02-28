口罩令取消｜除口罩後的底妝推介 妝前底霜/粉底液/氣墊粉底/調色蜜粉 (持續更新)

除口罩後的底妝推介 妝前底霜/粉底液/氣墊粉底/調色蜜粉

身邊不少女生近年因為口罩少了化底妝，不過聽日起就會取消口罩令，室外、室內以及交通工具可以不用戴口罩！一眾女生是時候物色底妝單品，今次為大家介紹多款粉底、蜜粉、遮瑕筆及妝前底霜等化妝品，令底妝更細緻貼服持久，即使除了口罩，都可以自然素肌妝感示人。 除口罩後的底妝推介｜ ARMANI beauty MY ARMANI TO GO 絲光輕透氣墊修護粉底 SPF23 氣墊修護粉底融合輕透質感和遮瑕功效，令妝容如素顏般輕盈透亮。加上三重護膚成分，為肌膚強效注入水分，清爽不黏膩，展現「水感亮澤肌」。品牌日前更宣布韓國女團NewJeans成員、跳唱歌手Hanni正式成為品牌全球彩妝代言人，將為王牌粉底升級版持久零瑕底妝系列及即將推出的絲絨水漾唇釉宣傳，絕對令人期待。

除口罩後的底妝推介｜ARMANI beauty MY ARMANI TO GO 絲光輕透氣墊修護粉底 SPF23 $785

除口罩後的底妝推介｜ YSL Beaut é 升級版輕透無重羽毛氣墊粉底 SPF50+ ． PA+++ 氣墊粉底加入經典Chevron設計，順滑的黑色皮革配上金色Cassandre標誌，展現獨特高訂時尚。氣墊粉底加配方入以抗氧保護及保濕功效見稱的茉莉花瓣，輕透無重質感極易推開，即使疊塗多層仍能與肌膚融合，感覺不厚重，打造無重輕盈霧光妝感。

除口罩後的底妝推介｜ YSL Beaut é 明彩輕透亮肌氣墊粉底 另一款的限量版明彩輕透亮肌氣墊粉底，則換上粉紅包裝。質感輕盈的氣墊粉底具美妝、調色及保濕三合一功效，令肌膚綻放由內至外的亮澤光芒，高遮瑕度，同時提升面部輪廓。氣墊配方加入舒緩及再生功效見稱的淡紫色花卉錦葵，並有助促進血液循環及鎮靜肌膚。為確保方便易用，其嶄新網紗科技(mesh technology)，一按即可拿取適當份量，只需一抹即能達致均勻妝效。

除口罩後的底妝推介｜ Dior 恆久貼肌柔霧粉底液 系列具備遮瑕、持久貼服及持色效能，質感細緻，能抵禦高溫、潮濕、壓力及倦容，備有啞緻及亮澤兩種妝效。柔霧粉底液塑造啞緻底妝，控油技術結合3種具互補作用的粉末，能吸收過剩油脂，並添加可收細毛孔的玫瑰果萃取，展現零油光底妝。

除口罩後的底妝推介｜ Dior 恆久貼肌亮澤粉底液 亮澤粉底液則展現透亮柔滑的妝感，注入鎖水效能，建立屏障功能，防止水分蒸發；並具備三重保護效能，對抗肌膚暗啞。

除口罩後的底妝推介｜ Dior 恆久貼肌修飾遮瑕膏 Dior的經典遮瑕膏亦煥新登場，推出蘊含96%天然成分版本。質感柔潤的遮瑕膏能即時均勻膚色，隱沒黑眼圈及泛紅等瑕疵，持久貼服同時耐熱耐濕。柔焦粉末可吸收多餘油脂、修飾瑕疵並反射光線。同時加入高濃度花卉萃取，舒緩並保濕，全方位修護。

除口罩後的底妝推介｜ MAKE UP FOR EVER HD SKIN 高清柔霧粉餅 粉餅高度修飾毛孔、瑕疵及均勻膚色，帶來如磨皮的美妝效能。透氣配方不焗促且高度貼膚，防水防汗加上不卡粉，展現柔霧及啞緻妝效。配合專用雙面粉撲，絲絨質地一面提供中度遮瑕，適合補妝時使用，而乳膠質地表面則可高度遮瑕，自行疊加至理想妝效。

除口罩後的底妝推介｜MAKE UP FOR EVER HD SKIN 高清柔霧粉餅 粉餅$440、粉撲$50

除口罩後的底妝推介｜ MAKE UP FOR EVER HD SKIN 中型粉底掃 #110 另有中型粉底掃#110，它的中型圓錐形、高密度垂直掃毛設計，能更精準修飾毛孔及填平細紋位置，令妝感更貼服，提升霧化瑕疵效果，塑造自然的無瑕底妝。

除口罩後的底妝推介｜ est 光感煥顏粉餅 SPF21 ． PA++ 日本護膚品牌est的光感煥顏粉餅，兼備粉餅的「輕薄清爽」和粉底液的「亮澤貼服」，並以「低壓液態粉製法」技術製成，融合精華油與柔軟粉體，形成輕薄水潤的軟心觸感。這款「液態粉餅」更巧妙運用光學反射原理，塑造如自身光影的立體光，展現透薄、貼服及亮澤的自然妝感。

除口罩後的底妝推介｜est 光感煥顏粉餅 SPF21．PA++ 粉餅芯$550、粉盒$140

除口罩後的底妝推介｜ SOFINA Primavista 柔光美肌蜜粉 細緻蜜粉觸感輕盈絲滑，同時抑制過量皮脂分泌，令妝容持久清爽。5種色調貼合暗啞、泛紅及泛黃等不同膚色需要，均勻調節膚色，令肌膚回復明亮氣色；配合獨特「玫瑰狀粉體」技術，有效擴散光線，柔化臉上毛孔及瑕疵，呈現細緻柔滑的素肌感。粉盒$80、蜜粉$160/7.5g

除口罩後的底妝推介｜SOFINA Primavista 柔光美肌蜜粉 粉盒$80、蜜粉$160/7.5g

除口罩後的底妝推介｜ Sofina 修護保濕精華底霜 SPF20 PA++ 品牌的修護保濕精華底霜亦追加3款新色調，4色底霜分別解決暗啞、泛紅、泛黃、蒼白等膚色不均問題，即時修正、提亮、均勻膚色，隱藏瑕疵，重拾光澤粉嫩肌膚。採用高保濕精華配方，展現水潤的奶油肌妝感，預防因乾燥引起的缺水、泛油、脫皮及浮粉問題，實現防油持妝與持續保濕的平衡妝效。 美肌蜜粉及精華底霜更可一併使用，以多種色調Mix & Match，為肌膚度身調色，解決泛紅、暗啞泛黃及膚色不勻等肌膚問題。

除口罩後的底妝推介｜Sofina 修護保濕精華底霜 SPF20 PA++ $240/25ml(4色)

除口罩後的底妝推介｜ M.A.C 專業無瑕輕透濾鏡蜜粉 這款濾鏡蜜粉被稱為「磨皮濾鏡蜜粉」，加入混合球狀及片狀的雙微粒粉末：球狀微粒粉末填平毛孔，平滑凹凸洞；片狀微粒粉末則可模糊細紋和瑕疵，隱沒毛孔及平滑紋理。香港更搶先推出亞洲限定的薰衣草紫及玫瑰亮粉色，薰衣草紫針對亞洲人容易面帶象牙黃調的肌膚，迅速去黃提亮、修飾暗沉；玫瑰亮粉專為白晢肌膚女生而設，散發粉嫩氣息。

除口罩後的底妝推介｜M.A.C 專業無瑕輕透濾鏡蜜粉 $320

除口罩後的底妝推介｜ Sisley 明亮重點遮瑕筆 遮瑕筆質感輕爽，能被輕易推勻，配方從植物提取天然沒藥醇，高度紓緩，不會令肌膚感到乾燥。渾圓筆頭令塗抹方便，能精準地點塗在瑕疵上，再用海綿筆端暈開，展現透亮妝感。備有6色選擇，不同膚色也能找到貼合色調。

除口罩後的底妝推介｜Sisley 明亮重點遮瑕筆 $430/1.7g

除口罩後的底妝推介｜ su:m37 水漾無瑕緞光氣墊粉底 SPF50+ ． PA+++ su:m37°的王牌補濕Water-full系列，推出全新水漾無瑕緞光氣墊粉底，主打補濕、極佳遮瑕力及細緻貼服3大功效。沿用系列的3大核心自然發酵植萃成分，加上超過65%的補水護膚成分，打造充滿水感的妝效；蘊含親膚的幼細粉未，除了色斑外，更能撫平肌膚上的凹凸不平表面及細紋，持久遮瑕，提亮肌膚，打造出光滑淡雅的光彩。