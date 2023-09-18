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生活
2023-09-18 16:00:00

口臭怎麼解決｜5款舒緩口臭花茶推介 金銀花清熱降火/決明子助腸臟蠕動

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口臭怎麼解決｜5款舒緩口臭花茶推介 金銀花清熱降火/決明子助腸臟蠕動

口臭怎麼解決｜5款舒緩口臭花茶推介 金銀花清熱降火/決明子助腸臟蠕動

香港人無論工作或學習生活都十分繁忙，不良的睡眠或飲食習慣容易導致身體出現毛病，而口臭（英文halitosis）問題亦是不少都市人會面對的問題。以下就為大家推介5款舒緩口臭的花茶，每款食材只需取10克以下加熱水沖泡即可，簡單便可以令口腔回復清新！

牙周病3個階段，牙膏點揀好？（am730製圖） 牙周病3個階段，牙膏點揀好？（am730製圖） 牙周病3個階段，牙膏點揀好？（am730製圖） 牙周病3個階段，牙膏點揀好？（am730製圖） 牙周病3個階段，牙膏點揀好？（am730製圖） 牙周病3個階段，牙膏點揀好？（am730製圖）
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舒緩口臭｜金銀花茶

不少人都會因不健康的睡眠或飲食習慣而引致口臭問題，其根源可能是由於體內熱氣積聚所引起，因此需要清除胃熱才有效解決口臭問題。而金銀花的性質較寒涼，不但具有清熱降火的作用，而且不傷胃，多喝可以清除體內熱氣，保持口腔清新。

金銀花具有清熱降火的功效，可以消除因胃熱而造成的口臭問題。 直接加入熱水沖泡即可。 平日可以放在茶壺中沖泡，當作日常飲料飲用。

舒緩口臭｜桂花茶

如果只是因剛吃完較重口味的食物而口臭，可以選擇用桂花泡茶飲用，有助舒緩突發性的口臭問題。桂花除了具有濃郁芬芳、清新怡人的香氣特質外，最重要是留香時間長，可以讓清新的氣味在口腔持續一段時間，而且亦有生津解渴的作用，當作日常飲用的花茶亦屬不錯的選擇。

桂花的留香時間長，可以令口腔保持一段時間清新。 桂花茶味道清新，配以甜品食用亦屬不錯的選擇。 除了熱泡外，桂花茶亦可以冷泡飲用。

舒緩口臭｜菊花茶

除了金銀花茶外，菊花茶同樣能舒緩因胃熱造成的口臭，不但具有清熱解毒、平肝明目的功效，同時可以抗毒殺菌，時常飲用可以令口氣逐漸變得清新。不過菊花茶飲用過量容易造成肚瀉，因此作為乾燥食材泡浸時，建議一般成人不要使用超過10克，點到即止才不會造成反效果。

菊花茶同樣有舒緩胃熱的作用。 過量的菊花容易造成肚瀉，因此建議適量飲用。 菊花有分多種，而黃菊味道通常較苦，需要時可以加少許蜜糖飲用。

舒緩口臭｜枸杞茶

常吃煎炸、油膩、辛辣等刺激性的食物容易造成消化不良，除了影響腸臟健康和便秘外，還會因 消化問題而導致口臭。而枸杞就具有幫助腸臟蠕動的功效，解決腸胃問題後，口臭問題亦能迎刃而解。如果想加強效果的話，建議可以與菊花一起泡茶，可以加大減輕腸胃不適的力度之餘，還可以消除口臭，一舉兩得。

枸杞具有滋潤的作用，可以幫助腸臟蠕動，從而解決因消化不良而導致的口氣問題。 飲用花茶的同時亦需要吃得比較清淡健康，才可以從根源改善口臭問題。 枸杞可以配搭菊花一起沖泡飲用。

舒緩口臭｜決明子茶

如果嫌枸杞的效果不足，使用決明子泡茶同樣有助舒緩口臭問題，甚至比起枸杞的功效更加顯著，因此較適合口氣較重的人士飲用。決明子不但有助腸臟蠕動，同時具有清熱降噪的功效，可以一次過解決因肝火盛或腸胃不適而導致的口臭問題，令口氣變得清新怡人。

決明子具有清熱解毒及促進腸臟蠕動的功效。 飲用決明子茶可以從根源上解決口臭問題。 由於會令腸臟蠕動，因此腸胃較敏感的人士亦不建議飲用過多。
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