古埃及文明大展 香港故宮文化博物館推140款主題商品 必買埃及盲盒/黑貓公仔/斜孭袋(有片)

香港故宮文化博物館將在2025年11月20日至2026年8月31日期間舉行「古埃及文明大展——埃及博物館珍藏」，博物館特別為是次展覽推出超過140款主題文創產品，設計靈感源自古埃及的歷史文化和故事。下文為大家搶先介紹館內2間全新期間限定主題店，必買古埃及主題盲盒、黑色貓咪公仔、卡諾皮克罐斜孭袋等，大家到時睇完展覽記得入手！

2間全新期間限定主題店 11月20日同步登場

「古埃及文明大展」舉行期間，香港故宮文化博物館將特設2間期間限定店，分別設於地下低層的故宮學堂外及四樓的展廳 9 外，並將將與位於地下層的禮品店 ART EXPRESS by 商務印書館一同售賣超過140款以古埃及文物為主題的文創產品。



一眾創意商品中，最吸引的一定是「古埃及主題盲盒」毛絨掛飾，全套6款，款式包括木乃伊、法老、卡諾皮克罐等，全都是古埃及文明的代表性元素，極具收藏價值！而在古埃及文明中富有象徵意義的藍色河馬及黑色貓咪公仔亦是必買產品，造型超可愛！另外還有多款實用產品，如啟發自卡諾皮克罐的針織手袋及斜孭袋、木乃伊襪子，以及仿古埃及符號、卡諾皮克罐、神祇與木乃伊造型的琺瑯磁鐵等。