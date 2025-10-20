古埃及文明大展 11月登陸香港故宮文化博物館 250件珍貴文物 必搶盲盒抽木乃伊公仔 即睇購票詳情

古埃及文明大展 11月登陸香港故宮文化博物館 250件珍貴文物必搶盲盒抽木乃伊公仔 即睇購票詳情

香港故宮文化博物館 聯同埃及最高文物委員會聯合主辦「古埃及文明大展——埃及博物館珍藏」，由2025年11月20日至 2026年8月31日期間將於博物館展廳9展出。今次展覽為香港歷來規模最大、內容最全面、展期最長的古埃及文物珍藏展覽，合共展出250件珍貴文物，考古迷絕對不能錯過！

古埃及文明大展 必睇文物珍藏推介 「古埃及文明大展」共劃分成3大單元，展品年代橫跨近 4,000 年，包括巨型雕像、石碑、木乃伊棺槨和面具、首飾、日用品，以及動物木乃伊等，共250件珍貴文物。展品均由埃及最高文物委員會借出，分別來自其下屬的七間博物館，包括埃及國家博物館、古爾代蓋博物館、蘇伊士博物館、盧克索博物館、索哈傑省博物館、馬特魯省博物館，及謝赫村省博物館，另外展覽亦會展示開羅南部古都孟菲斯的龐大墓地薩卡拉的最新重大考古發現。 展品方面，必睇多件著名法老的雕像，包括辛努塞爾特一世（約公元前 1956–公元前 1911 年在位）、女法老哈特謝普蘇特（約公元前 1473–公元前 1458 年在位）和拉美西斯二世（約公元前 1279–公元前 1213 年在位），皆彰顯法老的無上權力與威嚴。還有來自薩卡拉的彩繪人形棺、包括貓和牛在內的動物木乃伊，以及動物神像等珍貴考古發現，非常值得大家到現場觀賞

必搶！古埃及主題盲盒 入場當然要買紀念品，古埃及文明大展特別推出古埃及主題盲盒，每盒定價港幣128元，全套6款，款式包括法老、木乃伊、胃卡諾皮克罐等等，造型可愛之餘亦呼應展覽內容，極具紀念價值！另外更設「盲盒 + 全館通行彈性成人門票」套票（港幣368元），套票包括：一個古埃及文明大展毛絨掛飾盲盒（價值港幣 128 元）及一張全館通行彈性成人門票（指定月份入場一次）。持票人士可在門票有效期間，於博物館開放時間內入場一次。在參觀博物館的同一天，可在位於博物館地下「ART EXPRESS by 商務印書館」的營業時間內，換領一個古埃及文明大展毛絨掛飾盲盒，選購門票時不妨考慮下！

購票詳情 「古埃及文明大展」特別展覽的成人門票為港幣190元，特惠門票*為港幣95元，上述門票均包含於同日參觀博物館專題展覽（展廳1至7）。訪客可憑全館通行門票參觀專題展覽（展廳1至 7）及特別展覽（展廳8及9），票價為港幣230元，特惠門票*為港幣115元。門票將於10月22 日（星期三）上午10時正式開售。公眾可經博物館網站、西九文化區網站或手機應用程式、「購票通」網上購票平台，以及博物館的票務夥伴的網上平台購買。





「古埃及文明大展 ── 埃及博物館珍藏」特別展覽門票（展廳 1 – 7 及 9 ） 訪客可憑特別展覽門票參觀「古埃及文明大展──埃及博物館珍藏」特別展覽（展廳 9）及所有專題展覽（展廳 1–7）。 成人 特惠* 基本門票（指定日期入場一次） 港幣 190 元 港幣 95 元 彈性門票（指定月份入場一次） 港幣 220 元 港幣 110 全館通行門票（展廳 1–9） 訪客可憑全館通行門票參觀所有專題展覽（展廳 1–7）及特別展覽（展廳 8 及 9）。 展廳 8「香港賽馬會呈獻系列：莫臥兒王朝瑰寶──英國維多利亞與艾爾伯特博物館珍藏」（展覽日期：06.08.2025 – 23.02.2026）； 展廳 9「古埃及文明大展──埃及博物館珍藏」（展覽日期：20.11.2025 – 31.08.2026） 成人 特惠* 基本門票（指定日期入場一次） 港幣 230 元 港幣 115 元 彈性門票（指定月份入場一次） 港幣 270 元 港幣 135 元 大小同樂家庭套票（展廳 1–7 及 9） 參觀「古埃及文明大展」特別展覽的家庭，可選擇優惠高達八折的大小同樂家庭套票。6 歲或以下小童免費入場。 二人同行（一位成人及一位 7 至 11 歲小童） 三人同行（兩位成人及一位 7 至 11 歲小童） 基本門票（指定日期入場一次） 港幣 240 元 （原價港幣 285 元） 港幣 380 元 （原價港幣 475 元） 彈性門票（指定月份入場一次） 港幣 280 元 （原價港幣 330 元） 港幣 440 元 （原價港幣 550 元） 公眾導賞團（包含特別展覽門票——指定日期入場一次） 會由導賞人員介紹特別展覽的指定重點展品，有助訪客更深入了解展覽內容。導賞全程約 45 分鐘，名額有限，額滿即止。 成人 特惠* 展廳 9「古埃及文明大展」導賞團 港幣 340 元 港幣 170 元