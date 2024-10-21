古早策展人系列《陶人新語》 覆檢預視中港陶藝前世 今生 未來

油街實現藝術空間，早在2022年就推出「古早策展人系列」，邀請中國藝術史學者兼策展人共同策劃展覽。而最新的《陶人新語——穿越時空的色彩實驗》展，為系列的第三個展覽，3位參展藝術家，分別從不同文物館藏品中汲取靈感，以傳統、當下及未來發展的視角，融入各自的技巧風格中，再轉化成創作。

《陶人新語——穿越時空的色彩實驗》中，3位參展藝術家，有來自景德鎮的藝術家古月，他以自然與花卉為題，融合傳統成型及彩繪，運用當代美學，呈現新一代陶人的生命力。

香港藝術家黃麗貞，則以灣仔百年老宅南固臺一帶的典故為靈感，創作由陶瓷立體打印技術製作的南固臺地磚圖案容器，以及利用陶板拼貼的灣仔歷史地圖組成的作品，引領觀眾發掘現今城市發展背後的故事。

另一位香港藝術家鄭禕，致力於研究陶瓷廢料的循環再造方案，展品皆由陶瓷再生材料製作，顛覆世界對陶瓷的固有想像，為陶瓷開拓永續發展的未來。