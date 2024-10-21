古早策展人系列《陶人新語》 覆檢預視中港陶藝前世 今生 未來

油街實現藝術空間，早在2022年就推出「古早策展人系列」，邀請中國藝術史學者兼策展人共同策劃展覽。而最新的《陶人新語——穿越時空的色彩實驗》展，為系列的第三個展覽，3位參展藝術家，分別從不同文物館藏品中汲取靈感，以傳統、當下及未來發展的視角，融入各自的技巧風格中，再轉化成創作。
《陶人新語——穿越時空的色彩實驗》中，3位參展藝術家，有來自景德鎮的藝術家古月，他以自然與花卉為題，融合傳統成型及彩繪，運用當代美學，呈現新一代陶人的生命力。
香港藝術家黃麗貞，則以灣仔百年老宅南固臺一帶的典故為靈感，創作由陶瓷立體打印技術製作的南固臺地磚圖案容器，以及利用陶板拼貼的灣仔歷史地圖組成的作品，引領觀眾發掘現今城市發展背後的故事。
另一位香港藝術家鄭禕，致力於研究陶瓷廢料的循環再造方案，展品皆由陶瓷再生材料製作，顛覆世界對陶瓷的固有想像，為陶瓷開拓永續發展的未來。
是次展覽「青紅皂白實驗室」的工作人員，會化身成陶瓷實驗專員，以生動有趣的方式，讓觀眾認識陶瓷製作的竅門。觀眾亦可以在「陶瓷色彩試驗區」挑選一種陶瓷專色，自製成個人專屬的明信片帶回家中留念。
跨越時空的色彩旅行
為讓市民進一步認識中國傳統陶瓷之美，文物館同步展出《窯火天工：香 港中文大學文物館藏陶瓷精選》展覽相互呼應，邀請觀眾同時欣賞由新石器時代到二十一世紀的陶瓷作品，踏上一段跨越千年的藝術之旅，啟發市民思考與探尋陶瓷創作的根源、在當代的詮釋，以及未來的無限可能。(有關活動的詳情及報名方法，請密切留意油街實現的網頁)
《陶人新語——穿越時空的色彩實驗》展覽詳情：
日期：即日起至明年1月31日
場地：香港北角油街12號 油街玻璃屋
票價：費用全免
查詢：linktr.ee/oilstreetartspace