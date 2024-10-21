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2024-10-21 18:00:00

古早策展人系列《陶人新語》 覆檢預視中港陶藝前世 今生 未來

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古早策展人系列《陶人新語》 覆檢預視中港陶藝前世 今生 未來

古早策展人系列《陶人新語》 覆檢預視中港陶藝前世 今生 未來

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油街實現藝術空間，早在2022年就推出「古早策展人系列」，邀請中國藝術史學者兼策展人共同策劃展覽。而最新的《陶人新語——穿越時空的色彩實驗》展，為系列的第三個展覽，3位參展藝術家，分別從不同文物館藏品中汲取靈感，以傳統、當下及未來發展的視角，融入各自的技巧風格中，再轉化成創作。

 

 

 

 

古月，畢業於景德鎮陶瓷大學，2017 年建立「古月入林青」工作室，目前為景德鎮樂天陶社教育中心講師。醉心陶藝亦擅長繪畫的他，自創新式青花、五彩、三彩等技法，在作品呈現獨特的個人風格。 古月陶瓷作品《探花》。 《探花》由四件陶藝作品組成，以花為題，汲取四季意象描繪自然。 古月的創作強調陶瓷空間感，透過立體視角觀察事物與色彩的關係。

《陶人新語——穿越時空的色彩實驗》中，3位參展藝術家，有來自景德鎮的藝術家古月，他以自然與花卉為題，融合傳統成型及彩繪，運用當代美學，呈現新一代陶人的生命力。

香港藝術家黃麗貞，則以灣仔百年老宅南固臺一帶的典故為靈感，創作由陶瓷立體打印技術製作的南固臺地磚圖案容器，以及利用陶板拼貼的灣仔歷史地圖組成的作品，引領觀眾發掘現今城市發展背後的故事。

另一位香港藝術家鄭禕，致力於研究陶瓷廢料的循環再造方案，展品皆由陶瓷再生材料製作，顛覆世界對陶瓷的固有想像，為陶瓷開拓永續發展的未來。

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黃麗貞從事陶瓷藝術創作和教育多年，專注開拓和發展陶瓷作為藝術語言的可能性，作品廣被博物館及私人收藏，曾參與超過50項個人及聯合展覽。 黃麗貞炻器(信樂黑泥、陶瓷原材料、本 地原生土、香灰)作品《南固紛陳》。 黃麗貞以南固臺地段取得的泥土為起點，經過篩選，提取可以用來製作陶瓷的黏土，依照地磚圖案製成方形容器，突破泥土可塑性的界限，讓大宅泥土盛載自己的故事。 《南固紛陳》由一組以陶瓷立體打印技術製作的南固臺地磚圖案容器及利用陶板拼貼的灣仔歷史地圖組成，以此探索泥土本色與土壤及歷史文化的關係。

是次展覽「青紅皂白實驗室」的工作人員，會化身成陶瓷實驗專員，以生動有趣的方式，讓觀眾認識陶瓷製作的竅門。觀眾亦可以在「陶瓷色彩試驗區」挑選一種陶瓷專色，自製成個人專屬的明信片帶回家中留念。

跨越時空的色彩旅行

為讓市民進一步認識中國傳統陶瓷之美，文物館同步展出《窯火天工：香 港中文大學文物館藏陶瓷精選》展覽相互呼應，邀請觀眾同時欣賞由新石器時代到二十一世紀的陶瓷作品，踏上一段跨越千年的藝術之旅，啟發市民思考與探尋陶瓷創作的根源、在當代的詮釋，以及未來的無限可能。(有關活動的詳情及報名方法，請密切留意油街實現的網頁)

 

 

 

 

《陶人新語——穿越時空的色彩實驗》展覽詳情：

日期：即日起至明年131

場地：香港北角油街12 油街玻璃屋

票價：費用全免

查詢：linktr.ee/oilstreetartspace

 

致力研究陶瓷廢料循環解決方案的鄭禕，先後在香港、上海和景德鎮成立「樂天陶社」，推廣中國陶瓷藝術數十載。 鄭禕陶瓷再生材料作品《萬瘦圖》。 《萬瘦圖》由112件繪有瘦削人物及生肖的青花陶磚組成，以詼諧幽默的方式 回應文物館藏康熙青花萬壽尊。 鄭禕展品皆由陶瓷再生材料製作，為觀眾帶來歡樂的同時，啟發大家思考陶瓷廢料污染問題。
展覽期間，「青紅皂白實驗室」工作人員將化身成陶瓷實驗專，員帶領觀衆分辨成功和失敗的陶瓷。 觀衆亦可以在「陶瓷色彩試驗區」挑選一種陶瓷專色，創作成個人專屬的明信片帶回家中留念。

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陶人新語——穿越時空的色彩實驗 古早策展人系列 古月 鄭禕 黃麗貞
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