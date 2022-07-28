只想購物節丨am730攤位3大必買推介：「WeHea」桌遊、特脆紫菜、JNC納米殺菌機

第一屆只想購物節開鑼！只想購物節於7月29日至8月1日一連4日於香港會議展覽中心5樓舉行，am730也於只想購物節會場設有攤位 (Hall 5F-D43)，以下即睇3大必買推介：「WeHea」桌遊套裝、「WeHea」特脆無添加夾心紫菜及JNC納米消毒殺菌機。

1.只想購物節必買推介： 「 WeHea 」 Take it play 桌遊套裝

「WeHea」Take it play桌遊套裝，香港品牌原創設計，內有紙牌及棋盤遊戲，破天荒地將紫菜零食及遊戲集於一身，設有不同玩法去考驗大家的注意力及反應力，玩得刺激之餘又食得開心，最適合一家大小與親朋好友一起玩樂！只想購物節震撼價只需$ 288 (原價$359)，更送WeHea Tote bag一個。

2. 只想購物節必買推介： 「 WeHea 」特脆無添加夾心紫菜 5 包裝

「WeHea」特脆無添加夾心紫菜5包裝一共有四款不同口味，包括椰子、麻香牛肉、桂花及芝麻。口味獨特，更有粒粒夾心，特別香脆過人，而且非油炸，不油膩，食多幾片都唔怕肥！只想購物節震撼價只需$49 (一盒5包裝) (原價$79)，於會場買任何味道紫菜4盒，送1個WeHea環保袋（限量50個）。

3. 只想購物節必買推介：JNC 納米消毒殺菌機

JNC 納米消毒殺菌機運用納米蒸氣技術，比一般蒸氣穿透力更強，真正深入細縫徹底清潔、深層殺菌、殺毒及除蟎、以120度高溫納米蒸氣配合負離子，清潔同時殺滅99.99% 病毒、致敏源及細菌。另外它亦自備快速預熱，40秒內即出納米蒸氣，水箱容量達270ml，可持續噴出10分鐘蒸氣，適合家居或室外使用。內附6款配件，包括長嘴噴頭、T型刷頭、軟毛刷頭、銅絲刷頭、玻璃刮、延長軟管，以應付不同需要。只想購物節只需震撼價$ 998(原價$1988)！