只想購物節7月29-8月1日舉行 $1優惠/MAMA730限定優惠/網上登記免費入場

第38屆香港國際珠寶展，以及第8屆香港國際鑽石、寶石及珍珠展將於7月29日至8月2日於灣仔會展舉行。今年更有首度舉辦的只想購物節，超過540多家展商參展，更有推出多個限量快閃優惠！

展覽分作6大展區，包括育兒精選、時裝珠寶、美酒佳餚、保健美容、家居生活及玩樂休閒。另有多個展團參與，包括展示家品、美食及樂齡產品的「香港人撐香港品牌」、售賣飾物及繪本的「原創設計產品區」，還有「香港飲食聯盟」、「香港酒業總商會」等展團，各式各樣日用品、家具及電器等應有盡有。

快閃限量優惠 搶 $1 椒鹽合桃 多間展商將於不同時段推出快閃優惠或限量優惠。7月29至30日的早上10時30分有貴族花園（5E-B48）$1搶購椒鹽合桃1罐，限售20罐；每天早上10時華商顧問（5E-C09）ROOIBOS TEA南非國寶茶買1送1，每日只限50盒；還有$2買300克越光米及$1換購法國波爾多紅酒等。除了可參與競投精明眼，以低至一折起拍價競投心水貨如首飾、美容護理產品及家品等。展期每天亦會舉「只想」大抽獎，憑單一收據消費滿港幣200元即可參與抽獎一次，獎品包括酒店住宿套票、飾物、防疫及保健護理產品等。大會亦舉辦多項精采活動包括由星級大廚三姐示範製作美味菜式、書法家林子老師作書道表演、香港瑜伽教練總會代表會進行瑜伽示範等。 另外，大會與直播營運商合作，安排多場KOL直播環節。市民可以透過臻昇傳媒集團夥拍的三川.自媒體工作室及Zo零壹.港生活的 Facebook 專頁觀看兩大珠寶展的直播，及下載 LOOPLIVE 的應用程式觀看只想購物節的直播，選購心水貨並享受限時優惠。

MAMA730 限時優惠 3 款必買產品 am730於只想購物節亦設有攤位 (Hall 5F-D43)，以下為大家盤點3款必買產品： 1. 「 WeHea 」 Take it play 桌遊套裝 「Take It Play」桌遊套裝，香港品牌原創設計，內有紙牌及棋盤遊戲，破天荒地將紫菜零食及遊戲集於一身，設有不同玩法去考驗大家的注意力及反應力，玩得刺激之餘又食得開心，最適合一家大小與親朋好友一起玩樂！只想購物節震撼價只需$ 288 (原價$359)，更送WeHea Tote bag一個。 2. 「 WeHea 」特脆無添加夾心紫菜 5 包裝 一共有四款不同口味，包括椰子、麻香牛肉、桂花及芝麻。口味獨特，更有粒粒夾心，特別香脆過人，而且非油炸，不油膩，食多幾片都唔怕肥！只想購物節震撼價只需$49 (一盒5包裝) (原價$79)，於會場買任何味道紫菜4盒，送1個WeHea環保袋（限量50個）。 3. JNC 納米消毒殺菌機 運用納米蒸氣技術，比一般蒸氣穿透力更強，真正深入細縫徹底清潔、深層殺菌、殺毒及除蟎、以120度高溫納米蒸氣配合負離子，清潔同時殺滅99.99% 病毒、致敏源及細菌。另外它亦自備快速預熱，40秒內即出納米蒸氣，水箱容量達270ml，可持續噴出10分鐘蒸氣，適合家居或室外使用。內附6款配件，包括長嘴噴頭、T型刷頭、軟毛刷頭、銅絲刷頭、玻璃刮、延長軟管，以應付不同需要。只想購物節只需震撼價$ 998(原價$1988)！