只送不賣｜MOS BURGER送日本爆紅「摩斯脆雞睡袋」限量10套【內附參加辨法及日期】

MOS BURGER 摩斯脆雞睡袋｜MOS BURGER再推出17周年紀念慶祝活動，在港推出超萌「摩斯脆雞睡袋」，而且只送不賣，限量10套！「摩斯脆雞睡袋」還附贈脆雞眼罩，雞骨的充氣枕頭，而睡袋由脆雞包裝包著，還原度極高！一整套讓你在脆雞懷中睡得香噴噴！

如果想得到的話，就要發揮小宇宙，以創意及實行性為基礎，於MOS Burger Hong Kong Facebook專頁相關帖文下留言，向MOS BURGER許願不久將來可推出的新產品，例如「我最想試朱古力味摩斯漢堡，因為想試吓甜嘅漢堡～」，屆時品牌大使會選出最具創意及可行性的提議人，得獎名單亦會於留言區公布，一眾雞迷記得把握3日時間，去FB留言了！