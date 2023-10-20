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生活
2023-10-20 14:00:00

只送不賣｜MOS BURGER送日本爆紅「摩斯脆雞睡袋」限量10套【內附參加辨法及日期】

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只送不賣｜MOS BURGER送日本爆紅「摩斯脆雞睡袋」限量10套【內附參加辨法及日期】

只送不賣｜MOS BURGER送日本爆紅「摩斯脆雞睡袋」限量10套【內附參加辨法及日期】

MOS BURGER 摩斯脆雞睡袋｜MOS BURGER再推出17周年紀念慶祝活動，在港推出超萌「摩斯脆雞睡袋」，而且只送不賣，限量10套！「摩斯脆雞睡袋」還附贈脆雞眼罩，雞骨的充氣枕頭，而睡袋由脆雞包裝包著，還原度極高！一整套讓你在脆雞懷中睡得香噴噴！

MOS BURGER送日本爆紅「摩斯脆雞睡袋」

MOS BURGER送日本爆紅「摩斯脆雞睡袋」

如果想得到的話，就要發揮小宇宙，以創意及實行性為基礎，於MOS Burger Hong Kong Facebook專頁相關帖文下留言，向MOS BURGER許願不久將來可推出的新產品，例如「我最想試朱古力味摩斯漢堡，因為想試吓甜嘅漢堡～」，屆時品牌大使會選出最具創意及可行性的提議人，得獎名單亦會於留言區公布，一眾雞迷記得把握3日時間，去FB留言了！

MOS BURGER摩斯脆雞睡袋 MOS BURGER摩斯脆雞睡袋附脆雞眼罩 MOS BURGER摩斯脆雞睡袋附充氣枕頭 MOS BURGER摩斯脆雞睡袋的包裝

MOS BURGER 17週年紀念Facebook有獎遊戲詳情

推廣日期：即日至1023日晚上1159

參加方法：   

1. Like MOS Burger Hong Kong Facebook專頁

2. 留言分享「你最想MOS BURGER推出嘅新產品」，並說明原因

3. Tag 2位朋友

4. LikeShare相關MOS Burger Hong Kong Facebook帖文（分享帖子需設為公開）

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