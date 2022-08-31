召喚龍珠粉絲｜SWATCH X DRAGON BALL Z驚喜聯乘 悟空、菲利、龜仙人化身手錶

動漫迷留意了，SWATCH推出DRAGON BALL Z系列，包括7款Swatch手錶、1款特別版套裝，系列重新演繹Dragon Ball Z中的經典角色，相信一眾龍珠粉絲都會入手。

SWATCH視手錶為記憶的守護者，系列結合色彩繽紛、俏皮和創新的風格，每款手錶的正面和背面均有同一角色的兩個版本元素。正面錶圈為英文角色名，反面則為日文，下方錶圈為Dragon Ball Z 標誌，突顯設計的細緻度。系列即日起在Swatch商店及網上發售，更會在10月1日推出SHENRON X SWATCH NUMBERED EDITION 及 SHENRON X SWATCH禮盒，包括7款手錶及SHENRON手錶。

即睇 SWATCH X DRAGON BALL Z系列手錶： GOKU ( 孫悟空 ) $1,090 是Dragon Ball Z 系列的核心和靈魂，作爲最後的撒亞人之一，他是地球抵禦銀河系中威脅的主要守護者。搶眼的橙色和黑色的BIG BOLD手錶靈感來自悟空的服裝。錶盤上顯示代表著悟空的「悟」字，錶帶則帶有神祕的筋斗雲。

CELL ( 斯路 ) $1,090 由前Red Ribbon Army科學家Dr. Gelo爲報復悟空而創造的人工生命體。明亮的綠色和黑色的 BIG BOLD 手錶捕捉到Cell(斯路)的精萃，錶針上的粉紅點反映了他的眼睛顏色，黃色錶冠顯示出他的面部特徵，手錶錶帶的背面則描繪了他致命的黑色和深橙色的尾巴。

FRIEZA ( 菲利 ) $670 是系列中最著名的反派，他讓悟空和他的朋友們參與了一場戰鬥，從而令悟空變成了超級撒亞人。GENT手錶具有兩種形態的Frieza(菲利)，手錶正面是白色和紫色，背面是粉紅色的襯線細節，靈感來自反派的皮膚，而紅色圓點則酷似他的眼睛。

MAJIN BUU ( 魔人布歐 ) $670 是一個擁有很多技能的反派，包括能夠把他的對手變成甜食並吸收他們的力量。Buu GENT手錶的黃色錶盤上有一個黑色「M」字母，靈感來自於魔人布歐的金色皮帶。手錶背面紫色和粉色的細節是 布歐化身巨大形態時的披肩和肚子。

GOHAN ( 孫悟飯 ) $840 是悟空的兒子，他是出生於地球上的第一個撒亞人與人類的混血兒，在小時候就能到達超級撒亞人形態。NEW GENT手錶的特點是採用了龜波氣功的能量波設計以及在錶盤上印有「KA-ME-HA-ME-HAAAA」字樣。錶帶正面飾有悟飯師傅Piccolo(笛子魔童) 送給他的繡片，而反面則為他童年時身穿的服裝元素。

VEGETA ( 比達 ) $840 是墜落的撒亞人王子，一開始殘忍邪惡，但與悟空戰鬥後獲得了一顆善良的心。NEW GENT手錶捕捉了比達初次登場的模樣，那時他發現戰鬥力探測器上顯示悟空的能量水平超過9000的一刻。白色錶盤上刻畫了悟空的輪廓。而紅色錶面上的黑白印花代表了他所使用的戰鬥力探測器鏡片，手錶的背面則展現了他的大猿形態。

KAMESENNIN ( 龜仙人 ) $840 是一個武術大師，也是無人不知的龜波氣功發明者，經常與會說話的海龜同伴在一起。NEW GENT手錶的錶盤 以他著名的太陽鏡中汲得靈感，背面靈感則來自他的Aloha夏威夷襯衫。