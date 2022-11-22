召喚193老婆｜The ONE x 193 LILABOC今個聖誕知你咩料市集 LILABOC family新角色/8大打卡位/獨家限定新品

ERROR將於今年12月舉行《明星生活ERROR Live Show 2022》演唱會，慶祝成軍4周年。由成員193(郭嘉駿)主理的品牌LILABOC，更會於今年聖誕聯乘尖沙咀The ONE，由12月2日至2023年1月2日期間，首度於香港商場擺市集，以其招牌金句「知我咩料啦？！」點題，舉行後現代Cult味又搞笑的「今個聖誕知你咩料市集」，市集由LILABOC核心人物「3仔」率領新舊角色，進駐8大打卡位。另外還有重點必推的LILABOC聖誕期間限定店，獨家開賣的數十款期間限定新品，一眾老婆們必大手入購。同時市集內設有Kepo許願祈福井，可以許下聖誕願望。

「今個聖誕知你咩料市集」8大打卡位： 「今個聖誕知你咩料市集」打卡位 1 ｜ 3 仔睡到三點聖誕樹糕糕 Go 韓國軟雪糕？日本年糕？原來是破格圓碌碌聖誕樹，4米高的聖誕樹內附立體3仔及棟篤企打卡睡床，相信老婆們都把持不住要跟他來張「床照」。

「今個聖誕知你咩料市集」打卡位 2 ｜天生 Art 遲期間限定店 新角色「Art遲」尾巴的畫筆、腳下的豬仔錢罌，一望而知是理財力強的Artist，由他負責的期間限定店貨品必靚，必定豬籠入水。

「今個聖誕知你咩料市集」打卡位2｜天生Art 遲期間限定店

「今個聖誕知你咩料市集」打卡位 3 ｜笑 Billi 、火柴人暖笠笠 Big 爐 聖誕需要火爐取暖，屬火的新角色「笑Billi」踩著樹枝，既是冷面笑匠，同時是透爐高手，一下子火光熊熊，連樓上的火柴人前輩都揮手叫好！

「今個聖誕知你咩料市集」打卡位 4 ｜咪執輸 Kepo 許願祈福井 「大家誠心許個願，祝願2023事事順利吧」Kepo在祈福井等你誠心許願。

「今個聖誕知你咩料市集」打卡位 5 ｜布夢夢鳩仔無死角自戀隧道 鳩仔自問拍照無死角，走入小隧道的盡頭是他自己的燈帶畫作，抬頭又出現自己肖像吊飾，布夢夢在外面守候，以免鳩仔過度迷戀自己唔識醒。 「今個聖誕知你咩料市集」打卡位 6 ｜ 3 仔「抱」泡浴聖誕鹿 93 車 3仔再次破天荒大膽出浴，想抱住3仔鴛鴦戲水的老婆們請遵守秩序！

「今個聖誕知你咩料市集」打卡位 7 ｜已讀必回鳩仔聖誕郵筒 鳩仔首次立體化即回饋粉絲，現場購買LILABOC明信片，填寫後貼上郵票投入郵筒，便能收到LILABOC聖誕村寄出的明信片。

「今個聖誕知你咩料市集」打卡位 8 ｜單身人士指定火柴人冷板凳 連位置都格外「滄海遺珠」被分開，塗鴉長凳為單身人士指定合照位置，瞧火柴人笑容即知其實自己一個最開心。

LILABOC 聖誕期間限定店 現場更有多款LILABOC珍藏Must Have Items，包括T恤、衛衣、明信片及LILABOC造型貼紙，老婆們準備相機之餘，記得準備好銀彈！