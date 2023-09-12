召喚Miffy Fans！滴露 x Miffy首度組織「潔手聯萌」推出限量版個人衞生產品

今年9月，滴露首度與可愛度爆燈的卡通人物—米菲（Miffy）「潔手聯萌」，陸續於各銷售點推出一系列期間限定個人衞生產品，以超可愛且實用的 新品，為保持手部衞生的日常注入滿滿樂趣！手部衞生是減少疾病感染的「最前線」，而滴露相信良好衞生習慣 是健康的基礎，希望能藉 Miffy 的「力量」吸引廣大受眾，積極推廣公共衞生的重要性，讓大家能與可愛、愛玩 耍和探索的Miffy一同時刻守護自己和摰愛的健康，共同迎接新學年及戶外活動的「黃金」秋天！