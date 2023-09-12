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生活
2023-09-12 17:44:11

召喚Miffy Fans！滴露 x Miffy首度組織「潔手聯萌」推出限量版個人衞生產品

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召喚Miffy Fans！滴露x Miffy首度組織「潔手聯萌」推出限量版個人衞生產品

召喚Miffy Fans！滴露x Miffy首度組織「潔手聯萌」推出限量版個人衞生產品

今年9月，滴露首度與可愛度爆燈的卡通人物米菲（Miffy）「潔手聯萌」，陸續於各銷售點推出一系列期間限定個人衞生產品，以超可愛且實用的 新品，為保持手部衞生的日常注入滿滿樂趣！手部衞生是減少疾病感染的「最前線」，而滴露相信良好衞生習慣 是健康的基礎，希望能藉 Miffy 的「力量」吸引廣大受眾，積極推廣公共衞生的重要性，讓大家能與可愛、愛玩 耍和探索的Miffy一同時刻守護自己和摰愛的健康，共同迎接新學年及戶外活動的「黃金」秋天

滴露與米菲（Miffy）「潔手聯萌」個人衞生產品

滴露與米菲（Miffy）「潔手聯萌」個人衞生產品

「潔手聯萌陪你隨時隨地清潔雙手

身邊總有個「米粉」？滴露再次為大家帶來驚喜，推出Miffy酒精搓手液優惠裝、Miffy殺菌濕紙巾及限量禮品Miffy立體造型毛巾俘虜一眾Fans的心，貼心地全方位照顧你的日常所需，在不同場合也可時刻保持手部衞生， 不論在室內室外都陪住你！

Miffy酒精搓手液優惠裝（建議零售價：$68.9）│包括滴露酒精搓手液 （經典松木 50ml）4支及Miffy 3D立體掛套1個。超吸睛的Miffy造型掛套令大人和小朋友都忍不住心心眼，掛於袋上定必引來不少途人的艷羨目光！ Miffy殺菌濕紙巾（10 片裝）（建議零售價：$9.9）│限定登場的 Miffy 殺菌濕紙巾以正在用餐的Miffy為設計，背面更特別加入Miffy「隨時隨地清潔雙手」小貼士，以Miffy為榜樣，用生動可愛的方式提醒大家在不同時候，例如進食前後 或進行戶外活動時都應清潔雙手，做個擁有良好衞生習慣人見人愛的「小白兔」！ Miffy殺菌濕紙巾（10 片裝）（建議零售價：$9.9）│限定登場的 Miffy 殺菌濕紙巾以正在用餐的Miffy為設計，背面更特別加入Miffy「隨時隨地清潔雙手」小貼士，以Miffy為榜樣，用生動可愛的方式提醒大家在不同時候，例如進食前後 或進行戶外活動時都應清潔雙手，做個擁有良好衞生習慣人見人愛的「小白兔」！ Miffy立體造型毛巾（限量禮品，送完即止）│由本月起，凡於各大超市、指定個人護理店、指定藥房藥行及HKTVmall 購買滴露泡沫潔手液系列產品或滴露泡沫潔手液機套裝滿指 定金額，即可獲贈立體造型毛巾 1 條（款式隨機；限量禮品，送完即止），優惠將分階段陸續推出，詳情以各銷售點公佈之資訊為準。數量有限，送完即止。Miffy Fans 想將兩款限量禮品「入手」便要把握機會！ Miffy立體造型毛巾（限量禮品，送完即止）│由本月起，凡於各大超市、指定個人護理店、指定藥房藥行及HKTVmall 購買滴露泡沫潔手液系列產品或滴露泡沫潔手液機套裝滿指 定金額，即可獲贈立體造型毛巾 1 條（款式隨機；限量禮品，送完即止），優惠將分階段陸續推出，詳情以各銷售點公佈之資訊為準。數量有限，送完即止。Miffy Fans 想將兩款限量禮品「入手」便要把握機會！

清爽香檸及佛手柑泡沫潔手液 帶來極致清新洗手體驗

除了是次全新登場的「潔手聯萌」期間限定產品，滴露更推出清爽香檸及佛手柑泡沫潔手液，結合極致清新的味 道和滴露的專業配方，為大家提供一種清香愉悅的洗手體驗。此外，滴露泡沫潔手液機套裝亦讓大人和小朋友能 夠在室內都可以以免觸式潔手方式保持手部清潔。

滴露泡沫潔手液—清爽香檸及佛手柑（250ml及補充裝450ml）（建議零售價：250ml $32.9 /補充裝450ml $51.9）│配方更特設泡泡變色提示，只要將泡沫均勻分佈於雙 手，搓揉洗手待泡泡變成白色後即表示完成正確的洗手時間，有趣 的魔法泡泡讓小朋友從此愛上洗手！ 滴露清爽香檸及佛手柑泡沫潔手液備有泵裝及補充裝，更方便更環保，其蘊含保濕成份，更適合3歲以上小童使用。 滴露泡沫潔手液—清爽香檸及佛手柑（250ml及補充裝450ml）（建議零售價：250ml $32.9 /補充裝450ml $51.9）│配方更特設泡泡變色提示，只要將泡沫均勻分佈於雙 手，搓揉洗手待泡泡變成白色後即表示完成正確的洗手時間，有趣 的魔法泡泡讓小朋友從此愛上洗手！ 滴露清爽香檸及佛手柑泡沫潔手液備有泵裝及補充裝，更方便更環保，其蘊含保濕成份，更適合3歲以上小童使用。 滴露泡沫潔手液機套裝（建議零售價：$199.9）│只要將手放在潔手機的噴嘴下便會有適量泡沫釋出，揉搓泡 沫至覆蓋雙手，讓綿密的泡沫能均勻分佈雙手以去除細菌，再以清 水徹底洗淨即可，讓你體驗清香柔滑的泡沫，同時擁有深受信賴的滴露防菌保護，免受細菌侵害。 滴露泡沫潔手液機套裝（建議零售價：$199.9）│只要將手放在潔手機的噴嘴下便會有適量泡沫釋出，揉搓泡 沫至覆蓋雙手，讓綿密的泡沫能均勻分佈雙手以去除細菌，再以清 水徹底洗淨即可，讓你體驗清香柔滑的泡沫，同時擁有深受信賴的滴露防菌保護，免受細菌侵害。
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