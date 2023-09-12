熱門搜尋:
甯國良 iPhone 15 紅山半島 水浸 鯨魚 天氣 綠色債券 黑雨 梁朝偉 那年盛夏我們綻放如花 福島核污水 好去處 網上熱話 親海駅II MIRROR C觀點 免費機票 限時優惠 港元定存 日本旅遊 Ray Online 二手樓 ESG系列 國際專題 食譜 夜市經濟 減肥 日圓匯率 紅山半島 冼迪琦 大閘蟹2023
返回
生活
2023-09-12 17:44:11

召喚Miffy Fans！滴露x Miffy首度組織「潔手聯萌」推出限量版個人衞生產品

分享：
召喚Miffy Fans！滴露x Miffy首度組織「潔手聯萌」推出限量版個人衞生產品

召喚Miffy Fans！滴露x Miffy首度組織「潔手聯萌」推出限量版個人衞生產品

今年9月，滴露首度與可愛度爆燈的卡通人物米菲（Miffy）「潔手聯萌」，陸續於各銷售點推出一系列期間限定個人衞生產品，以超可愛且實用的 新品，為保持手部衞生的日常注入滿滿樂趣！手部衞生是減少疾病感染的「最前線」，而滴露相信良好衞生習慣 是健康的基礎，希望能藉 Miffy 的「力量」吸引廣大受眾，積極推廣公共衞生的重要性，讓大家能與可愛、愛玩 耍和探索的Miffy一同時刻守護自己和摰愛的健康，共同迎接新學年及戶外活動的「黃金」秋天

滴露與米菲（Miffy）「潔手聯萌」個人衞生產品

滴露與米菲（Miffy）「潔手聯萌」個人衞生產品

「潔手聯萌陪你隨時隨地清潔雙手

身邊總有個「米粉」？滴露再次為大家帶來驚喜，推出Miffy酒精搓手液優惠裝、Miffy殺菌濕紙巾及限量禮品Miffy立體造型毛巾俘虜一眾Fans的心，貼心地全方位照顧你的日常所需，在不同場合也可時刻保持手部衞生， 不論在室內室外都陪住你！

Miffy酒精搓手液優惠裝（建議零售價：$68.9）│包括滴露酒精搓手液 （經典松木 50ml）4支及Miffy 3D立體掛套1個。超吸睛的Miffy造型掛套令大人和小朋友都忍不住心心眼，掛於袋上定必引來不少途人的艷羨目光！ Miffy殺菌濕紙巾（10 片裝）（建議零售價：$9.9）│限定登場的 Miffy 殺菌濕紙巾以正在用餐的Miffy為設計，背面更特別加入Miffy「隨時隨地清潔雙手」小貼士，以Miffy為榜樣，用生動可愛的方式提醒大家在不同時候，例如進食前後 或進行戶外活動時都應清潔雙手，做個擁有良好衞生習慣人見人愛的「小白兔」！ Miffy殺菌濕紙巾（10 片裝）（建議零售價：$9.9）│限定登場的 Miffy 殺菌濕紙巾以正在用餐的Miffy為設計，背面更特別加入Miffy「隨時隨地清潔雙手」小貼士，以Miffy為榜樣，用生動可愛的方式提醒大家在不同時候，例如進食前後 或進行戶外活動時都應清潔雙手，做個擁有良好衞生習慣人見人愛的「小白兔」！ Miffy立體造型毛巾（限量禮品，送完即止）│由本月起，凡於各大超市、指定個人護理店、指定藥房藥行及HKTVmall 購買滴露泡沫潔手液系列產品或滴露泡沫潔手液機套裝滿指 定金額，即可獲贈立體造型毛巾 1 條（款式隨機；限量禮品，送完即止），優惠將分階段陸續推出，詳情以各銷售點公佈之資訊為準。數量有限，送完即止。Miffy Fans 想將兩款限量禮品「入手」便要把握機會！ Miffy立體造型毛巾（限量禮品，送完即止）│由本月起，凡於各大超市、指定個人護理店、指定藥房藥行及HKTVmall 購買滴露泡沫潔手液系列產品或滴露泡沫潔手液機套裝滿指 定金額，即可獲贈立體造型毛巾 1 條（款式隨機；限量禮品，送完即止），優惠將分階段陸續推出，詳情以各銷售點公佈之資訊為準。數量有限，送完即止。Miffy Fans 想將兩款限量禮品「入手」便要把握機會！

清爽香檸及佛手柑泡沫潔手液 帶來極致清新洗手體驗

除了是次全新登場的「潔手聯萌」期間限定產品，滴露更推出清爽香檸及佛手柑泡沫潔手液，結合極致清新的味 道和滴露的專業配方，為大家提供一種清香愉悅的洗手體驗。此外，滴露泡沫潔手液機套裝亦讓大人和小朋友能 夠在室內都可以以免觸式潔手方式保持手部清潔。

滴露泡沫潔手液—清爽香檸及佛手柑（250ml及補充裝450ml）（建議零售價：250ml $32.9 /補充裝450ml $51.9）│配方更特設泡泡變色提示，只要將泡沫均勻分佈於雙 手，搓揉洗手待泡泡變成白色後即表示完成正確的洗手時間，有趣 的魔法泡泡讓小朋友從此愛上洗手！ 滴露清爽香檸及佛手柑泡沫潔手液備有泵裝及補充裝，更方便更環保，其蘊含保濕成份，更適合3歲以上小童使用。 滴露泡沫潔手液—清爽香檸及佛手柑（250ml及補充裝450ml）（建議零售價：250ml $32.9 /補充裝450ml $51.9）│配方更特設泡泡變色提示，只要將泡沫均勻分佈於雙 手，搓揉洗手待泡泡變成白色後即表示完成正確的洗手時間，有趣 的魔法泡泡讓小朋友從此愛上洗手！ 滴露清爽香檸及佛手柑泡沫潔手液備有泵裝及補充裝，更方便更環保，其蘊含保濕成份，更適合3歲以上小童使用。 滴露泡沫潔手液機套裝（建議零售價：$199.9）│只要將手放在潔手機的噴嘴下便會有適量泡沫釋出，揉搓泡 沫至覆蓋雙手，讓綿密的泡沫能均勻分佈雙手以去除細菌，再以清 水徹底洗淨即可，讓你體驗清香柔滑的泡沫，同時擁有深受信賴的滴露防菌保護，免受細菌侵害。 滴露泡沫潔手液機套裝（建議零售價：$199.9）│只要將手放在潔手機的噴嘴下便會有適量泡沫釋出，揉搓泡 沫至覆蓋雙手，讓綿密的泡沫能均勻分佈雙手以去除細菌，再以清 水徹底洗淨即可，讓你體驗清香柔滑的泡沫，同時擁有深受信賴的滴露防菌保護，免受細菌侵害。
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受