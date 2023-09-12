召喚Miffy Fans！滴露x Miffy首度組織「潔手聯萌」推出限量版個人衞生產品

今年9月，滴露首度與可愛度爆燈的卡通人物—米菲（Miffy）「潔手聯萌」，陸續於各銷售點推出一系列期間限定個人衞生產品，以超可愛且實用的 新品，為保持手部衞生的日常注入滿滿樂趣！手部衞生是減少疾病感染的「最前線」，而滴露相信良好衞生習慣 是健康的基礎，希望能藉 Miffy 的「力量」吸引廣大受眾，積極推廣公共衞生的重要性，讓大家能與可愛、愛玩 耍和探索的Miffy一同時刻守護自己和摰愛的健康，共同迎接新學年及戶外活動的「黃金」秋天！
「潔手聯萌」陪你隨時隨地清潔雙手
身邊總有個「米粉」？滴露再次為大家帶來驚喜，推出Miffy酒精搓手液優惠裝、Miffy殺菌濕紙巾及限量禮品Miffy立體造型毛巾俘虜一眾Fans的心，貼心地全方位照顧你的日常所需，在不同場合也可時刻保持手部衞生， 不論在室內室外都陪住你！
清爽香檸及佛手柑泡沫潔手液 帶來極致清新洗手體驗
除了是次全新登場的「潔手聯萌」期間限定產品，滴露更推出清爽香檸及佛手柑泡沫潔手液，結合極致清新的味 道和滴露的專業配方，為大家提供一種清香愉悅的洗手體驗。此外，滴露泡沫潔手液機套裝亦讓大人和小朋友能 夠在室內都可以以免觸式潔手方式保持手部清潔。