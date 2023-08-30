召集榴槤控｜Pizza Hut 新推限定貓山王榴槤迷你必勝批／貓山王榴槤麻糬

最近不少店舖都推出榴槤產品，這次榴槤迷又有口福啦！Pizza Hut 由8月31日起於全線分店推出全新年度限定「貓山王榴槤迷你必勝批」及 「貓山王榴槤麻糬」，令全城再次掀起榴槤熱潮，數量有限，售完即止！快點把握機會抓緊榴槤季節的尾巴，一起迎接超濃郁的貓山王！

「貓山王榴槤迷你必勝批」8 球貓山王榴槤果肉超滿足！ Pizza Hut 再次為廣大榴槤迷謀福利，推出期間限定「貓山王榴槤迷你必勝批」*，今年特別精選風味濃郁的貓山王品種製作薄餅，還新加入透心涼「貓山王榴槤麻糬」為榴槤大餐完美作結。產自 馬來西亞的D197貓山王貴為榴槤界的王者，以甜中帶甘、飽滿果肉和奶油般柔滑的口感而聞名， 每份薄餅皆有 8 球貓山王榴槤果肉球，再鋪滿貓山王榴槤吉士醬，加上粒粒榴槤乾，直擊嗅覺和味蕾的「榴槤三重奏」令人猶如置身貓山王榴槤海洋中，享受頂級美味的貓山王榴槤，叫各位 「榴槤控」為之瘋狂！是次期間限定「貓山王榴槤迷你必勝批」*加配優惠只售$49 起^，另可以 超值價$31 加配^「貓山王榴槤麻糬」，以超值價錢享受頂級榴槤，「一件不榴」！

貓山王榴槤迷你必勝批* Pizza Hut 精心挑選馬來西亞頂級 D197 貓山王榴槤製成「貓山王榴槤迷你必勝批」，批邊金黃酥脆，批面 8 球超 Creamy、超滿足的貓山王榴槤果肉，夠晒滿足，加上舖滿整個批底的貓山王榴槤吉士醬，以及粒粒香濃榴槤乾，直擊嗅覺和味蕾的「榴槤三重奏」，吃一口馬上沉浸在啖啖醉人的貓山王榴槤香中！

貓山王榴槤迷你必勝批 $88（加配價$49）