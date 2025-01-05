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2025-01-05 10:00:00

可口可樂推新春限定煙花祝福罐 大抽獎贏走遊船體驗+歎盆菜/$2000超市禮券/限量珍藏卡

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可口可樂推新春限定煙花祝福罐 大抽獎贏走遊船體驗+歎盆菜/$2000超市禮券/限量珍藏卡

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可口可樂今年推出佳節限定版「煙花祝福罐」，以全新面貌與各位拜個早年。另外可口可樂更推出「一開激爽綻放新年賞」大抽獎，參加者有機會贏得限定體驗「可口可樂煙花盆菜遊船賀」，於大年初二登上遊船，邊欣賞維港煙花，邊享用盆菜宴！超過7000份賀年禮品等住各位中獎，包括可口可樂限量珍藏卡及$2000超市禮券等等，即睇詳請。

「煙花祝福罐」農曆年限定登場

可口可樂推出佳節版「煙花祝福罐」，四款獨特的煙花圖案，分別配上「吉祥如意」、「時來運轉」、「五福臨門」及「富貴有餘」祝福語，於農曆新年向各位送上好意頭。

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賀年大抽獎 贏走遊船體驗或$2000超市禮券

可口可樂推出賀年活動「一開激爽 綻放新年賞」大抽獎，即日起至213日期間，凡購買指定可口可樂公司金蓋/金拉環產品，掃描產品金蓋或金拉環內的QR Code，或輸入登記碼，即可參加抽獎，有機會贏取超過7000份新年激賞獎品。

「綻放新年賞」活動分兩期舉行，第一期為即日起至120日，第一期限定體驗「可口可樂煙花盆菜遊船賀」，名額共十位，每位得獎者可邀請4位親友於大年初二(130)，登上上可口可樂主題特色遊船，一邊享用盆菜宴，一邊欣賞維港煙花！而第二期為121日至214日，第二期限定體驗內容將於之後公佈。

「綻放新年賞」頭獎為為限量可口可樂珍藏版紅卡，各位可口可樂迷絕不能錯過珍藏機會！每張紅卡更附送價值港幣2,000元的超市禮券。其他禮品更包括可口可樂歡聚雙享料理鍋，一鍋在手便可滿足打邊爐及燒烤雙重願望；更有印上品牌標誌紅色可口可樂歡聚毛毯。此外，更有過千張便利店電子現金券、4,000 罐可口可樂等禮品送出。

第一期限定體驗：「可口可樂」煙花盆菜遊船賀（價值港幣5,000 元） 10 名
(只限第1 期)
頭獎：價值 HK$2,000 超級市場禮券 及可口可樂®紅卡1 張
(可口可樂®紅卡只供收藏用途)		 每期10 名
共20 名
二獎：可口可樂®歡聚雙享料理鍋1 個（價值港幣380 元） 每期50 名
共100 名
三獎：可口可樂®歡聚毛毯1 張（價值港幣88 元） 每期100 名
共200 名
四獎： 7-Eleven 便利店港幣10 元電子現金券 每期250 名
共500 名
五獎：可口可樂®/ 無糖可口可樂®汽水330 毫升1 罐（價值港幣6 元）
(只適用於指定可口可樂®自動售賣機換領）		 每期2,000 名
共4,000 名
六獎： OK 便利店指定「可口可樂」產品港幣2 元電子現金券 每期1,375 名
共2,750 名
七獎：香港太古可口可樂 eShop 網上購物平台港幣40 元禮券
(只適用於 港幣299 元以上的香港太古可口可樂 eShop 網上購物平台訂單)		 無限量
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