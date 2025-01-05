可口可樂推新春限定煙花祝福罐 大抽獎贏走遊船體驗+歎盆菜/$2000超市禮券/限量珍藏卡

可口可樂今年推出佳節限定版「煙花祝福罐」，以全新面貌與各位拜個早年。另外可口可樂更推出「一開激爽綻放新年賞」大抽獎，參加者有機會贏得限定體驗「可口可樂煙花盆菜遊船賀」，於大年初二登上遊船，邊欣賞維港煙花，邊享用盆菜宴！超過7000份賀年禮品等住各位中獎，包括可口可樂限量珍藏卡及$2000超市禮券等等，即睇詳請。

可口可樂推出佳節版「煙花祝福罐」，四款獨特的煙花圖案，分別配上「吉祥如意」、「時來運轉」、「五福臨門」及「富貴有餘」祝福語，於農曆新年向各位送上好意頭。

賀年大抽獎 贏走遊船體驗或 $2000 超市禮券

可口可樂推出賀年活動「一開激爽 綻放新年賞」大抽獎，即日起至2月13日期間，凡購買指定可口可樂公司金蓋/金拉環產品，掃描產品金蓋或金拉環內的QR Code，或輸入登記碼，即可參加抽獎，有機會贏取超過7000份新年激賞獎品。

「綻放新年賞」活動分兩期舉行，第一期為即日起至1月20日，第一期限定體驗「可口可樂煙花盆菜遊船賀」，名額共十位，每位得獎者可邀請4位親友於大年初二(1月30日)，登上上可口可樂主題特色遊船，一邊享用盆菜宴，一邊欣賞維港煙花！而第二期為1月21日至2月14日，第二期限定體驗內容將於之後公佈。

「綻放新年賞」頭獎為為限量可口可樂珍藏版紅卡，各位可口可樂迷絕不能錯過珍藏機會！每張紅卡更附送價值港幣2,000元的超市禮券。其他禮品更包括可口可樂歡聚雙享料理鍋，一鍋在手便可滿足打邊爐及燒烤雙重願望；更有印上品牌標誌紅色可口可樂歡聚毛毯。此外，更有過千張便利店電子現金券、4,000 罐可口可樂等禮品送出。