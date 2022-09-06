可口可樂推開蓋即抽即賞活動 抽獎嬴迷你雪櫃/收納箱 大獎可以同軒公見面！

可口可樂於早前推出全新面貌的玻璃樽裝飲品系列，它們將於9月5 日起推出一連串推廣活動，包括推出開蓋即抽即賞活動有機會贏取總值過百萬獎品，終極大獎可與人氣男歌手張敬軒親身見面，軒公Fans一定不能錯過！

Scan 樽蓋底參加即抽即賞 有機會親身與張敬軒見面 由即日起至10月23日，大家只要到指定商店購買任何可口可樂公司旗下250ml玻璃樽裝飲品，掃描蓋底QR碼或輸入蓋底序號，登記成為「COKE＋獎賞計劃」會員，即可參加「全城開蓋 飲樂掃獎」即抽即賞。 可口可樂會送出超過18,000份總值過$100萬獎品，參加者更隨時有機會嬴得終極大獎—於 10 月 31 日與張敬軒於銅鑼灣PizzaExpress Lab見面互動及暢飲（名額10 份，每份包括2個入場名額）。其他豐富獎品包括可口可樂精美禮品，分別有迷你雪櫃、收納箱、開瓶器等，以及更多餐飲和購物優惠券等你嬴取。

想增加中獎機會？消費者只要可以集齊可口可樂、無糖可口可樂、雪碧3款指定玻璃樽樽蓋，即可獲1次額外抽獎機會。並同時於COKE+儲樂賞星，解鎖更多驚喜！ 獎品名單： 獎品內容 名額 張敬軒「樽」極暢飲見面會 10 份（每份包括 2 個入場名額） 可口可樂TM迷你雪櫃 500 個 可口可樂TM 開瓶器 200 個 可口可樂TM 收納箱 200 個 Openrice及亞洲國際餐飲集團餐飲現金券（面額：$50、$100、$200、$500） 4,250 份 Outback Steakhouse Hong Kong尊尚會籍 100 份 PizzaExpress $100 電子優惠券 1,000 份 太古可口可樂香港e-Shop $100 優惠碼 2,000 份 7-Eleven $2 電子現金券 10,000 份

K11 Art Mall 設限定攤位 港式火鍋打卡位 + 互動專區送獎賞 由9月14日起至9月27日，可口可樂將於K11 Art Mall地下中庭舉辦「可口可樂始樽回味」體驗活動，以香港人熱衷的「打邊爐」場景為設計主題，場內有多個充滿港式元素的打卡位，讓參加者拍攝最地道風格的相片。場內亦設多個互動環節，參加者可透過互動遊戲體驗玻璃樽裝可口可樂與美食的始樽回味，及了解享受可口可樂「Perfect Serve始樽完美」的最佳方法。完成體驗後可獲得可口可樂玻璃杯及餐飲禮券作獎品，讓參加者體驗過後暢享璃樽裝可口可樂。禮品數量有限，換完即止。 參加者於場內成功登記成為「COKE＋獎賞計劃」會員，更可獨家獲贈太古可口可樂e-shop 優惠券1張。