可口可樂推首個大型倒數月曆 大送優惠碼/迷你雪糕機/萬用鍋！每周開搶迪士尼樂園門票

今個聖誕，可口可樂大搞新意，推出首個大型「樂在聖誕倒數月曆」，每日發放多個驚喜！另設每週限量禮遇，以及全港各大零售點線上線下專屬優惠，即睇詳請。
「樂在聖誕倒數月曆」
今個聖誕，可口可樂®首度推出大型倒數活動，以「樂在聖誕倒數月曆」打響頭炮，由即日起至12月25日，消費者只要每天登入COKE+網站，即可解鎖「天天有賞」限時節日驚喜，禮遇來自全港超過二千間商戶，精選包括：
- 太古可口可樂R eShop：購買任何可口可樂公司產品滿港幣399 元，輸入指定優惠碼即獲折扣；
- 百佳及惠康網店：購買獨家多款汽水口味330 毫升12 罐裝 ，送港幣10 元電子優惠券；
- HKTVmall：買指定酒類產品加港幣28 元換購玉泉R梳打水330 毫升8 罐裝；
- 全線大生生活超市、佳寶、味之戀人及文具佬生活百貨：購買任何迷你罐6 罐裝可口可樂公司有汽產品10 件，即可免費獲得可口可樂R手拉車1 架；
- 指定7-Eleven 便利店或Circle-K 便利店：優惠價購買任何可口可樂公司產品；
- 各大餐廳：購買指定可口可樂公司產品，即有機會獲贈限量禮品或餸菜。
每周五更加碼推出「指定驚喜禮品」，只需於當日上午10 時登入COKE+，上傳累積過去八天購買任何可口可樂公司產品1消費滿港幣 399 元之收據，最快完成登記頭200 位，即有機會獲得限量版可口可樂R迷你雪糕機、爆谷機或萬用鍋等禮品 。
送百張迪士尼樂園門票、逾 3 萬元OpenRice 禮券
聖誕倒數期間，可口可樂®同步推出「樂在聖誕 一飲即慶同嚐」禮遇， 即日起至12月25日期間，購買可口可樂®公司旗下品牌指定的多罐裝有汽產品，並於每日上午10 時最快登入COKE+上傳即日有效購買收據，即有機會贏取一系列驚喜獎品。每週發放不同全新禮遇，包括香港迪士尼樂園門票、OpenRice 電子禮券、可口可樂®限量版餐具套裝、烤盤和儲物樽。
便利店獨家換走木製聖誕吊飾
聖誕節期間，可口可樂同樣獎賞不斷，在 7-Eleven便利店或Circle K便利店購買滿港幣20 元可口可樂公司產品，即可參加換購活動，換購獨家限量版可口可樂木製聖誕吊飾，為家中增添節日氣氛，同度快樂聖誕！
2024年12月18日至12月31日：於7-Eleven便利店購買任何可口可樂公司產品滿港幣$20，即可免費獲得限量版可口可樂®木製聖誕吊飾（1 套2款）
2024年12月19日至2025年1月1日：於Circle K便利店購買任何可口可樂公司產品滿港幣$20，即可免費獲得限量版可口可樂®木製聖誕吊飾（1 套2款）