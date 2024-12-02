可口可樂推首個大型倒數月曆 大送優惠碼/迷你雪糕機/萬用鍋！每周開搶迪士尼樂園門票

今個聖誕，可口可樂大搞新意，推出首個大型「樂在聖誕倒數月曆」，每日發放多個驚喜！另設每週限量禮遇，以及全港各大零售點線上線下專屬優惠，即睇詳請。

「樂在聖誕倒數月曆」

今個聖誕，可口可樂®首度推出大型倒數活動，以「樂在聖誕倒數月曆」打響頭炮，由即日起至12月25日，消費者只要每天登入COKE+網站，即可解鎖「天天有賞」限時節日驚喜，禮遇來自全港超過二千間商戶，精選包括：

太古可口可樂 R eShop ：購買任何可口可樂公司產品滿港幣 399 元，輸入指定優惠碼即獲折扣；

百佳及惠康網店：購買獨家多款汽水口味 330 毫升 12 罐裝 ，送港幣 10 元電子優惠券；

HKTVmall ：買指定酒類產品加港幣 28 元換購玉泉 R 梳打水 330 毫升 8 罐裝；

全線大生生活超市、佳寶、味之戀人及文具佬生活百貨：購買任何迷你罐 6 罐裝可口可樂公司有汽產品 10 件，即可免費獲得可口可樂 R 手拉車 1 架；

指定 7-Eleven 便利店或 Circle-K 便利店：優惠價購買任何可口可樂公司產品；

各大餐廳：購買指定可口可樂公司產品，即有機會獲贈限量禮品或餸菜。

每周五更加碼推出「指定驚喜禮品」，只需於當日上午10 時登入COKE+，上傳累積過去八天購買任何可口可樂公司產品1消費滿港幣 399 元之收據，最快完成登記頭200 位，即有機會獲得限量版可口可樂R迷你雪糕機、爆谷機或萬用鍋等禮品 。