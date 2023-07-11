可口可樂送香港迪士尼樂園門票 買可樂儲「星」換獎品【內附換領詳情】

炎炎夏日，當然要飲可樂和玩水消暑！現在只要透過「可口可樂」公司旗下會員獎賞平台COKE+，享用「可口可樂」產品同參加品牌活動賺取「樂賞星」，即有機會贏取香港迪士尼樂園1日標準門票，即睇換領詳情！

「賞 Fun 巨星」限量大獎每日放送

想免費獲得香港迪士尼樂園1日標準門票，消費者只需登記成為「COKE＋獎賞計劃」會員，就可在COKE+平台儲「樂賞星」！每儲夠10粒，30粒，以及100粒即可解鎖豐富獎賞。新一期的COKE+「賞Fun巨星」限量大獎企劃將於 7 月 8日正式啟動，「可口可樂」迷只需把握時機儲滿100粒「樂賞星」，並於7月8日起解鎖「賞Fun」寶箱，就有機會贏取今期「賞Fun巨星」大獎。

新玩法讓更多消費者有機會贏取門票，由 7 月 8 日起連續 20 日，每日早上十時將限量發放 6 個「賞Fun巨星」限量大獎，今期「賞Fun巨星」限量大獎，每個名額可獲得香港迪士尼樂園標準門票1張，整個推廣期將派發共 120 張門票。請注意，在儲滿指定數目的「樂賞星」後，必須在3天內解鎖「賞Fun」寶箱換取獎品，否則該禮品和/或「賞Fun」寶箱將會失效。

而COKE+「賞Fun巨星」限量大獎企劃更將於每兩個月的8號（即 9月8日、11月8日）投放新的大獎驚喜，不想錯過每一期的驚喜大獎，就要密切留意平台不定時推出期間限定任務，預先儲定「樂賞星」啦！