可口可樂「和、在、玩」活動第二擊 聯乘姜濤玩線上音樂遊戲 贏姜濤貼圖包+麥當勞免費餐券

可口可樂於早前推出初夏限量版「和、在、玩」系列包裝，以及線上音樂節拍遊戲「可口可樂音樂派對」。今次它們聯乘MIRROR成員姜濤，一起玩線上音樂遊戲，完成每週挑戰贏取姜濤貼圖包及「麥當勞」免費餐券！

姜濤強勢登陸「可口可樂 ® 音樂派對」 完成每週挑戰贏取驚喜禮遇

姜濤強勢登陸音樂節拍遊戲「可口可樂音樂派對」，與一眾粉絲們首次線上暢聚！由2022年7月6日至8月31日，只要掃瞄限量版「和、在、玩」系列可口可樂®的樽蓋底或拉環上QR碼，即可和「姜仔」線上熱舞！姜濤版「可口可樂®音樂派對」的舞台背景模擬網上短片的場地，更添實感！而遊戲音樂由著名音樂人戴偉（Day Tai）編寫，旋律輕鬆而節奏明快，全程投入舞動夏日！

粉絲只要按指示完成「可口可樂®音樂派對」每週挑戰，於社交平台限時動態分享遊戲截圖，並加上指定 hashtag——#分享未知Coke #開啟夏日樂及@cocacolahk，即可解鎖驚喜禮遇，包括獨家的姜濤貼圖包及「麥當勞」免費餐券。「麥當勞」免費餐券數量有限，每日首100名完成每週挑戰的粉絲即可獲得，送完即止。