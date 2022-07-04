可口可樂「和、在、玩」活動第二擊 聯乘姜濤玩線上音樂遊戲 贏姜濤貼圖包+麥當勞免費餐券

可口可樂於早前推出初夏限量版「和、在、玩」系列包裝，以及線上音樂節拍遊戲「可口可樂音樂派對」。今次它們聯乘MIRROR成員姜濤，一起玩線上音樂遊戲，完成每週挑戰贏取姜濤貼圖包及「麥當勞」免費餐券！
姜濤強勢登陸「可口可樂®音樂派對」 完成每週挑戰贏取驚喜禮遇
姜濤強勢登陸音樂節拍遊戲「可口可樂音樂派對」，與一眾粉絲們首次線上暢聚！由2022年7月6日至8月31日，只要掃瞄限量版「和、在、玩」系列可口可樂®的樽蓋底或拉環上QR碼，即可和「姜仔」線上熱舞！姜濤版「可口可樂®音樂派對」的舞台背景模擬網上短片的場地，更添實感！而遊戲音樂由著名音樂人戴偉（Day Tai）編寫，旋律輕鬆而節奏明快，全程投入舞動夏日！
粉絲只要按指示完成「可口可樂®音樂派對」每週挑戰，於社交平台限時動態分享遊戲截圖，並加上指定 hashtag——#分享未知Coke #開啟夏日樂及@cocacolahk，即可解鎖驚喜禮遇，包括獨家的姜濤貼圖包及「麥當勞」免費餐券。「麥當勞」免費餐券數量有限，每日首100名完成每週挑戰的粉絲即可獲得，送完即止。
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日期
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遊戲版本
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挑戰任務
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獎品
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即日至7月12日
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原版
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分享遊戲截圖並附指定hashtag
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香港太古可口可樂 e-Shop 優惠碼：購物滿$270，當中包括一箱24罐裝或24迷你罐原味或無糖可口可樂®，即減$20
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2022年7月13日至19日
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姜濤版
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姜濤貼圖包 A款（共4個）及「麥當勞」免費餐券（細可口可樂Ⓡ + 細薯條一份）*
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2022年7月20日至26日
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姜濤貼圖包 B款（共4個）及「麥當勞」免費餐券（細可口可樂Ⓡ + 細薯條一份）*
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2022年7月27日至8月2日
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姜濤貼圖包 C款（共4個）及「麥當勞」免費餐券（細可口可樂Ⓡ + 細薯條一份）*
旺角限定大型打卡位
除了以上的線上項目，可口可樂®亦首次推出姜濤「和、在、玩」貼圖，無論「有咩玩？」「去邊玩？」，「姜仔」都「約定你」「聽日一定好天」，想集齊一套12款就要留意「可口可樂音樂派對」每週挑戰！而線下亦有姜濤示範可口可樂「和、在、玩」的身影！由2022年7月11日至8月7日，姜濤為是次系列拍攝的硬照將登陸旺角鬧市中的星際城市（Sim City）外圍L型大型廣告牌，粉絲們請密切期待，與好友們一起打卡，捕捉偶像夏日限定的酷爽魅力！
可口可樂x姜濤「和、在、玩」勁舞短片圖輯率先睇
活力十足的姜濤為可口可樂「和、在、玩」活動第二浪打響頭炮，以跳舞短片示範「和、在、玩」系列包裝的無限創意。短片將於後天（7月6日）於可口可樂®社交媒體發放，姜糖們要密切留意！